La Corte de Apelaciones de Antofagasta por unanimidad declar ilegal la expulsin del pas de tres jvenes estudiantes peruanos efectuada por la Polica de Investigaciones (PDI) el 26 de enero de 2017 cumpliendo rdenes de la represetacin regional del gobierno de Chile, segn inform hoy un comunicado de prensa del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La corte local acogi un recurso de amparo presentado por el INDH y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en favor de los jvenes Michael Pea, Eduardo Pillaca y Carla De La Cruz.

El gobierno decret la expulsin basndose en un informe de la PDI, que ms bien pareca inspirado por la influencia ultratumba de Pinochet, donde los policas civiles argumentaron que a los tres jvenes les hallaron literatura anarquista y marxista, adems de descubrir que participaron en actividades en universidades, atendiendo convocatorias publicadas en redes sociales como Facebook.

El recurso de amparo presentado por el INDH y la organizacin de migrantes buscaba que la justicia declarara ilegal la decisin de la Intendencia Regional. Y as lo decidi la primera sala del tribunal de Antofagasta, integrada por los ministros scar Clavera, Virginia Soublette y la abogada (i) Macarena Silva, cuando dej sin efecto dos resoluciones dictadas el 23 y 24 de enero 2017 por la Intendencia Regional de Antofagasta, decretando la expulsin del pas de los amparados.



"Pese a lo informado por la Polica de Investigaciones, en los partes emitidos, que dan sustento a las resoluciones, slo se hace referencia a la infraccin de la normativa de extranjera, sin indicar y precisar el actuar de los amparados a algn hecho en especfico, lo que conlleva, en definitiva, a la inexistencia de sustento fctico", dice el fallo judicial.



Por lo dems, indica la sentencia, la imputacin de anarquismo no constituye per se actos violentos, referidos en el Decreto Ley N 1.094, pues no es ms que un pensamiento filosfico para defender la libertad individual.



El jefe regional del Instituto de Derechos Humanos, Paulo Palma, sostuvo que con esta resolucin, lograron restablecer los estndares del derecho con hechos fundantes. Aadi que la PDI y la Intendencia no tenan antecedentes fehacientes respecto a que los jvenes haban venido al pas a perpetrar actividades de incitacin a la violencia. "Nunca existi un nimo de exaltar el orden pblico", dijo.

Nosotros estamos por la proteccin de los derechos humanos en todos sus mbitos. La detencin fue ilegal. Los jvenes venan por actividades acadmicas que se realizaron en casas de estudio reconocidas por el Estado", seal Paulo Palma.



El recurso de amparo destac las vulneraciones a los derechos que sufrieron los tres jvenes, partiendo por la carencia de un debido proceso previo a su expulsin del pas, sin que se les haya indicado qu leyes se les aplicaron y las razones de la expulsin. El escrito tambin record a las autoridades que el Estado de Chile ha suscrito tratados y convenciones internacionales que resguardan el libre trnsito de personas, incluidas las extranjeras.



En marzo pasado en un caso similar, la Corte Suprema de Justicia fall a favor de un recurso de amparo presentado por el INDH en favor del ciudadano italiano, Lorenzo Spairani, quien fue expulsado de Chile el 4 de febrero pasado bajo el argumento de encontrarse participando activamente en diversas actividades antisistmicas, alterando el orden social del pas y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado. En esa ocasin la orden de expulsin fue decretada por la Intendencia Metropolitana.

Como el periodismo bajo dictadura Para vergenza del periodismo chilensis, diarios como La Tercera le hacen claque y sirven de caja de resonancia a la caza de brujas de la PDI y sectores retrgrados del propio gobierno "izquierdista" en el poder. El 28 de enero de 2017 no bast un solo redactor sino tres periodistas del diario de lvaro Saieh (V. Rivera, J. Matus y F. Daz) tuvieron que redactar el infundio titulado "Expulsan a extranjeros que iban a participar en seminario anarquista". Decisin administrativa se aplic a tres ciudadanos peruanos.

Como en los mejores tiempos de la dictadura, este diario no confronta las fuentes, amplifica los comunicados de RRPP de la PDI y apoya cualquier montaje. El texto repite al pie de la letra los infundios sin base de la fuente, o sea la PDI:

"Tres ciudadanos peruanos fueron expulsados del pas este jueves, luego de que el Departamento de Inteligencia de la PDI detectara su ingreso a Chile por el paso legal de Chacalluta, en Arica y Parinacota. Los jvenes venan a participar de un foro internacional llamado Derribando Fronteras. Segn la informacin que tiene la polica, sera un seminario de tendencia anarquista.

"La informacin de la polica permiti detectar que este foro se realizara el 27 de enero en Santiago, en la calle Nataniel Cox, en el centro. Segn fuentes de caso, el primero contacto con los jvenes peruanos se realiz en Antofagasta, donde comenz el seguimiento". La historia de La Tercera sigue, pero todo lo que afirma emana de la fuente PDI y consiste en acusaciones vagas que resultaron infundadas y falsas.

Estos textos periodsticos traen a la memoria los montajes que armaba la dictadura con los medios de informacin, entre ellos La Tercera, para fabricar historias falsas que encubran crmenes terribles, como el Caso de los 119, Rinconada de Maip, Operacin Alfa Carbn, el caso de la profesora comunista Marta Ugarte, entre muchas otros demostraciones del periodismo rastrero con el poder a la hora de violar los derechos humanos.

