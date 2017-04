Guayana/Francia

Pou la Gwiyann Dkol锅 despus de Pascua

A l'encontre / VientoSur

Pou la Gwiyann Dkol ha hecho llegar un texto al ejecutivo de la metrpoli. Un protocolo que constata el plan de urgencia de mil millones de euros propuestos por el gobierno, propone abrir el dilogo sobre los dos mil millones suplementarios reclamados por los manifestantes y plantea dos condiciones no negociables con carcter previo a la reanudacin del dilogo. En primer lugar, el ejecutivo deber constatar el hecho de que el pueblo guayans quiere decidir por s mismo. Dicho de otra forma, que desea una consulta ciudadana sobre el futuro institucional del Departamento. A continuacin, quienes protestan demandan que no se emprenda ninguna persecucin contra los manifestantes que han tomado parte en el movimiento. Ello es una referencia a los controles de polica ordenados por la justicia desde el 14 de abril por las barricadas. Una posicin muy aplaudida, el lunes a la tarde, desde la presentacin del texto en Cayena. Pero una parte de la poblacin guayanesa duda que el gobierno responda favorablemente a solo algunos das de la primera vuelta de la eleccin presidencial. (18 de abril de 2017, segn RFI)

Sobre las brasas enrojecidas, dos grandes ollas hierven desde la vspera y cuando Franois Cavalier levanta la tapa con su machete, se escapan deliciosos aromas. Es un cocido de awara, el plato tradicional de Pascuas. A la pasta disuelta del fruto de una palmera se agregan legumbres y varios tipos de carne buey, cerdo, pollo-. Entre dos rfagas, sobre el carbet que domina la cala Balat, un brazo del Maroni que se prolonga en la selva, los comensales disfrutan y la crisis social que sacude a Guayana desde hace un mes ocupa todas las conversaciones.

Somos amaznicos, sudamericanos

Durante la tregua de Pascuas decidida por el colectivo Pou la Gwiyann Dkol se abrieron las barricadas Seal de agotamiento o preludio de una nueva fase del combate, como prometi el portavoz de los 500 Hermanos, Mikal Mance, en las ondas de Radi Peyi? Para Katiana Joncart, este movimiento histrico expresa mucho ms que reivindicaciones sociales. Es un despertar del pueblo guayans contra el tratamiento discriminatorio q ue nos reserva Francia. Se nos repite que somos franceses pero eso no corresponde para nada con lo que vivimos en este territorio abandonado por el Estado. Se nos llama Domiens (habitantes de los Departamentos de Ultramar, ndt), ultramarinos, pero yo no me reconozco en esas denominaciones. Somos amaznicos, sudamericanos, resume esta joven mujer de 32 aos. Con un gran estallido de risas ella evoca las visitas relmpago de los responsables polticos franceses.

Solo dos candidatos de la eleccin presidencial han hecho escala durante la campaa. Macron apenas ha permanecido un da. No es suficiente para darse cuenta que Guayana no es ms que una isla, sonre. En cuanto a Marine Le Pen, ella se ha contentado con una foto-recuerdo con los perezosos de un refugio para animales. A falta de medios de transporte, bloqueados por la huelga, las promesas de los candidatos no han llegado nunca a los electores. Si se celebra el escrutinio, Katiana ir a votar. Pero deslizar un voto blanco o nulo en la urna. Declara que basta ya de bla-bla, basta de promesas incumplidas, retomando el eslogan de los contestatarios guayaneses. Raphal ni siquiera se dar la molestia de ir al colegio electoral. A sus ojos, esta eleccin no tendr efectos sobre el ltimo territorio de Amrica del Sur que permanece como colonia.

Este joven mdico, instalado desde hace diez aos en Guayana, navega desde un centro de salud a otro, sobre las riberas del ro Maroni. En total, hay 17 para un territorio tan grande como Portugal. Y Guayana, desierto mdico, cuenta con cinco veces menos de mdicos por habitante que el Hexgono. La falta de medios y el aislamiento dan lugar a que en situaciones graves los pacientes corren un gran peligro. No tenemos ni radiologa ni laboratorio de anlisis mdicos. En Apatou est podrida la madera del dispensario. Toda la estructura amenaza con derrumbarse en el ro y el Estado pasa. No se ha desbloqueado ni un euro para construir otro lugar de acogida para estas poblaciones que viven en una oscura miseria, relata. Las infraestructuras estn previstas para 100 000 habitantes. Oficialmente hay 244 000. En realidad, la poblacin podra sobrepasar fcilmente los 350 000 habitantes. No solo por los inmigrantes venidos de Surinam y de Brasil que utilizan los incontrolables caminos que atraviesan los ros y la selva amaznica. Conozco innumerables franceses sin papeles, en su mayor parte Bushinengus (Hombres de la selva, tambin llamados Marrones o Negros: son el conjunto de los pueblos descendientes de los esclavos llevados desde Surinam para trabajar en las plantaciones, wikipedia) que conocen mal sus derechos y a los que se rechaza su documento nacional de identidad incluso cuando realizan todos los trmites necesarios, asegura Raphael. Algunos de estos descendientes de los Negros marrones, los esclavos en fuga que negociaron muy pronto las condiciones de su libertad, estn mantenidos en los limbos administrativos. Sin existencia legal, estn privados de derechos, de proteccin social, de acceso a los escasos servicios pblicos.

Un movimiento pacfico y federador

A 7000 km de Pars, en esta atmsfera de ebullicin social, la eleccin presidencial aparece lejos, muy lejos. En 2012, el escrutinio haba reunido en la primera vuelta a apenas algo ms del 50% de los electores. En las calles desiertas de Laint-Laurent-del Maroni, solo algunos carteles de Jean-Luc Mlenchon testimonian el inminente escrutinio. Los paneles electorales pegados en las puertas del ayuntamiento estn vacos. Algunos evocan, a media voz, una especie de boicot de la cita electoral. Franois Cavalier suea en alta voz la emergencia de un pueblo guayans, hasta ahora embrionario. Por primera vez, un movimiento pacfico federa a todas las comunidades de Guayana. Sin que se rompa ni una rama, se ha abierto un espacio para expresar las reivindicaciones comunes y las singulares. Hay ah un potencial extraordinario , observa Serge Abatucci, codirector del teatro-escuela Kokolampoe, que ha ocupado el campo de la Transportation, destino infernal de millares de presos hasta 1947. Muy amarrada al siglo y al continente, la Guayana quiere desbrozar, ms all del horizonte electoral, los caminos de una mejor vida para todos. (18 de abril de 2017, Humanit)

