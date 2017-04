Privatizaciones: como si no hubiera un maana (I)

Este Gobierno no cree en las privatizaciones. Mandbula al suelo. Mirada alrededor. S, es la planta 17 de Torre Espacio y el que habla es Josep Piqu, ministro de Industria en la poca ms desaforada de venta de empresas pblicas que ha conocido Espaa, la del primer Gobierno Aznar (1996-2000); coautor del mapa que convirti en poco ms de tres aos de inmediatamente privatizables en privatizadas las llamadas joyas de la abuela y hoy consejero delegado de OHL. [Abandon OHL en junio de 2016 y entr en el de Seat en enero de 2017]. El Gobierno que ocupa actualmente el palacio de La Moncloa es del mismo partido que entonces pero, comenta Piqu: No tengo claro que sea del mismo signo poltico. La operacin de venta del 49% de Aena cerrada recientemente, la primera venta de una gran empresa pblica desde los tiempos de Aznar, le sabe a poco. Eso no es una privatizacin, es lo que los franceses llaman abrir el capital. El Estado sigue siendo dueo del 51%, argumenta. Nada que ver con su etapa en el primer Gobierno de Aznar. Qu ocurri entonces?

Ao 1996. El Partido Popular llega al poder y se encuentra la puerta abierta. Los gobiernos socialistas de Felipe Gonzlez se han encargado de abrir el meln de la venta al capital privado de participaciones en grandes empresas pblicas, no solo en prdidas como Seat, vendida al grupo Volkswagen, sino tambin algunas de las que, lejos de suponer un lastre para el Estado, daban altos beneficios. Por aquello de la crtica mutua (el bipartidismo se ha credo siempre eterno), los populares dirn que aquellas ventas socialistas por partes no tenan ms sentido que hacer caja. La realidad es que, cuando llega el PP al Gobierno, de Telefnica queda ya solo un 21% en poder del Estado; de Argentaria, un 28,1%; de Repsol, un 10%; de Gas Natural (a quien se le vendi la pblica Enags creando un monopolio gasstico de facto), un 3,8%... Sigue siendo mayoritario el capital pblico en Tabacalera (52,4%) y sobre todo en la pieza ms valiosa del joyero: Endesa, en la que el Estado mantena el 67% del capital.

Con el camino desbrozado, el PP acomete las privatizaciones definitivas como quien se arranca un diente con una cuerda atada a un picaporte. Rpido. De raz. Sin vuelta atrs. No lo vendieron todo pero vendieron mucho, empresas de todo tipo enajenadas por adjudicacin, subasta o en la Bolsa mediante OPV. Y lo importante, pusieron en manos privadas la totalidad (salvo porcentajes residuales en la mayora de los casos) de los sectores estratgicos en tiempo rcord. En cuestin de meses, los representantes del sector pblico salieron de los consejos de administracin de Endesa o Telefnica, las empresas que daban luz y telefona a los ciudadanos, dejando como nico objetivo de los gestores desde ese momento uno: aumentar su beneficio. No sera la ltima vez que un poltico se sentaba en las plantas nobles de esas y otras privatizadas. Sus sillones han sido el mullido aterrizaje de decenas de ellos, protagonistas en muchos casos de las normativas que han convertido esas empresas en mquinas de hacer dinero. La diferencia: ya no tomaban parte en los consejos como representantes del Estado. Se haban convertido, por arte de su paso por la Administracin pblica, en valiosos consejeros, con el cuajo de lucir en la pechera el ttulo de independientes.

Alrededor de 4,5 billones de pesetas (el equivalente a unos 27.000 millones de euros sin actualizar con el IPC) fueron ingresados por las arcas pblicas solo en la primera legislatura de Aznar en concepto de privatizaciones, de los que ms de 3,6 billones (21.600 millones de euros) se lograron con operaciones de venta pblica en la Bolsa (OPV). La cifra es ms del doble que la obtenida en los 13 aos de Gobierno socialista pero, digan lo que digan por ah los que ligan las privatizaciones con el cumplimiento de los objetivos de Maastricht, aquello no sirvi para reducir dficit ms que de forma indirecta (Europa no lo permita, de hecho) ni la deuda pblica espaola dej de crecer en trminos absolutos. S lo hizo con respecto al PIB (hasta situarse por debajo del 60% que marcaba la barrera de entrada en el euro), pero porque era el PIB el que, superada la crisis del 93, creca a un ritmo de entre el 2,5% registrado en 1996 y el 5% de 1995 o del ao 2000.

Si la economa iba tan bien, por qu tanta prisa? Estbamos entrando en una fase del ciclo econmico que permita que los mercados financieros y de valores absorbieran un proceso de privatizaciones muy amplio. Haba que aprovechar esa circunstancia, comenta Piqu. Las cosas que tienes que hacer en poltica, si son significativas y profundas, hazlas al principio, aade. Sin duda. Fueron tan rpidos que pareca que el plan estuviese elaborado desde tiempo atrs. Y, sin embargo, asegura Piqu, no hubo mucha preparacin. Lo que hubo fue bastante osada.

Puede ser. Aunque haciendo un flash back a aquella poca, ahora, casi veinte aos despus, parezca ms bien una operacin sistemtica en la que el Gobierno primero coloc a sus allegados en las empresas que se iban a privatizar, les permiti rodearse de consejeros independientes, seleccionados en su mayora por ellos mismos (lo que cuestionaba su independencia), as como blindarse desde los estatutos con medidas como la obligacin de llevar tres aos en el consejo para ser elegido presidente o bien lograr el apoyo de hasta el 85%, como se estableci en Telefnica (75% en el caso de Argentaria). Cuando sus chicos ya tenan el cinturn de seguridad puesto, despegaron las privatizaciones definitivas.

No los seleccion ni el Parlamento ni siquiera el Consejo de Ministros. En reuniones en petit comit del entonces flamante vicepresidente del Gobierno y ministro de Economa Rodrigo Rato y del propio Piqu, mantenidas con Josep Vilarasau (director general de La Caixa) y Emilio Ybarra (presidente del BBV) se eligieron, por ejemplo, a los presidentes de Telefnica y de Repsol. El 5% que tenan tanto el BBV como La Caixa en Repsol; as como el 5% de La Caixa y el 3% de BBV en Telefnica en aquel momento bastaron para compartir con ellos el bastn de mando. Por qu?

El invento del ncleo duro y el poder de la banca

Los socialistas no solo inauguraron la era de las privatizaciones. Felipe Gonzlez puso a su Gobierno a trabajar en lo que, segn l, era una colaboracin entre los sectores pblico y privado. El objetivo era que determinadas entidades financieras se convirtieran en accionistas estables y participasen en la gestin de las empresas que, estando participadas por el Estado, perteneciesen a sectores con alta capacidad de desarrollo futuro. As se formaron los ncleos duros.

Con una inversin limitada de la que sacaran pinges beneficios en forma de dividendos y plusvalas, las entidades financieras se convirtieron en pieza clave del poder empresarial en la nueva Espaa que se preparaba para entrar en el euro. La estrategia de los ncleos duros y el protagonismo de las entidades financieras se convertira en marca Espaa. No solo en las privatizadas. BBV (despus BBVA), presente de forma histrica en empresas como Vidrala (de la que saldra en 2004), tom posiciones en Telefnica, Repsol, Iberdrola, Acerinox, Gamesa, Gas Natural, Iberia o Sogecable. El Santander y el BCH tambin tejieron su red de participaciones industriales centrndose en aquella segunda mitad de los noventa en Endesa, Airtel (despus intercambiada por un porcentaje en Vodafone), Cepsa, Unin Fenosa, Retevisin (germen de Auna) o en Ono-Cableuropa. Caja Madrid, con Blesa al frente, tomara participaciones en Telefnica, Endesa, Iberia o Indra. Las cajas vascas tambin apostaron por poner un andamio a sus resultados con participaciones industriales. La BBK (hoy fusionada junto con Kutxa y Vital en Kutxabank) apost por Euskaltel, Retevisin, Iberdrola o Petronor. Tambin se unieron a los ncleos duros empresas que no pertenecan al sector financiero, como algunas de las privatizadas o como El Corte Ingls que apost, por ejemplo, por Iberia. La entrada de la empresa de distribucin y la de la caja madrilea se hicieron en detrimento de la participacin de los, hasta entonces, nicos accionistas de referencia privados de Iberia: British Airways, con quien acabara fusionndose, y American Airlines.

La idea del ncleo duro ya se vio bien temprano que se iba de las manos. La fusin del Santander y el BCH ampli de forma extraordinaria su poder en el panorama empresarial e hizo saltar las alarmas en el Gobierno de Aznar, que actu en dos sentidos: aprob una normativa que limitaba la participacin de una entidad financiera en dos empresas del mismo sector y anim la fusin de Argentaria. Esta ltima entidad haba sido diseada por el ministro de Economa socialista Carlos Solchaga sumando bancos pblicos con la intencin expresa de privatizarla y crear con ella un contrapeso al poder creciente del Santander y el BBV. El PP tambin mantuvo al principio su intencin de mantener Argentaria independiente, pero, ante el movimiento capitaneado por Emilio Botn, cambi de planes y propici su unin con el BBV.

Los elegidos

Argentaria precisamente haba sido uno de los primeros destinos de los chicos de Rato. Apenas 15 das despus de llegar al poder, el PP sustituy en la presidencia a Francisco Luzn por Francisco Gonzlez. Luzn no se fue a fundar Podemos ni era un quintacolumnista del comunismo metido en la entidad. De hecho, fue rpidamente fichado por Emilio Botn y se encargara con el tiempo de convertir Amrica Latina en la principal fuente de ingresos del Santander. La nica explicacin para su salida cuando lleg el PP es que no era de los suyos. Los elegidos.

Tras el de Argentaria vendra el nombramiento al frente de Telefnica de Juan Villalonga, compaero de pupitre de Aznar en el Colegio Nuestra Seora del Pilar, y de quien dicen que tuvo que hacer una ronda de autobombo por La Caixa y el BBV para salvar las reticencias del presidente del Gobierno a protagonizar un dedazo tan obvio. Csar Alierta, un hombre de Rato y amigo de Francisco Gonzlez, fue puesto al frente de Tabacalera. Alierta preside Telefnica [abandon la presidencia en marzo de 2016] desde que Villalonga cruz la lnea roja y sali del crculo de los elegidos, all por el ao 2000, y no dud en devolverle el favor a Rato con este ya imputado por la informacin ofrecida al mercado en la salida a Bolsa de Bankia. Alfonso Cortina, presidente de Portland y consejero del BBV, fue por quien apost tambin Rato para situarlo al frente de Repsol y Rodolfo Martn Villa, ministro de UCD durante la Transicin, fue nombrado presidente de Endesa. En aquellos tiempos tuvo lugar tambin el nombramiento de Miguel Blesa, inspector de Hacienda y amigo y excompaero de piso de Aznar en Logroo, al frente de Caja Madrid. La entidad financiera madrilea, gracias en buena medida a la gestin de Blesa, lejos de protagonizar una privatizacin, se convertira con el tiempo en protagonista de todo lo contrario: una gran operacin de nacionalizacin ya dentro de Bankia, acometida por el Partido Popular en su vuelta al Gobierno.

Con los consejos casi totalmente renovados (al coincidir los nombramientos de consejeros afines con la salida de los representantes del Estado) y rodeados de sus elegidos, muy parda haba que liarla para salir por la puerta de aquellas empresas recin privatizadas.

Parda como aprobar planes escandalosos de stock options para directivos y que estos saliesen a la luz en plena campaa electoral, por mucho que se haya escrito del tema. Este pas est curado de espanto de retribuciones multimillonarias a ejecutivos de la gran empresa. Parda como intentar fusionar Telefnica con una empresa pblica como la holandesa KPN, ponindose en contra de todo el ncleo duro y parte incluso de los independientes, y al mismo tiempo enfadar a Ana Botella, la influyente esposa de Aznar hoy alcaldesa de Madrid [hasta junio de 2015], dejando a una de sus amigas ms ntimas, Concha Tallada (esposa de Villalonga hasta el ao 2000 y compaera de Botella en el Colegio Bienaventurada Virgen Mara), por una Miss Mxico como Adriana Abascal. Mientras Botella consolaba a Tallada, con quien acababa de fundar una empresa de comercializacin de arte, joyas y antigedades, en aquel ao 2000, la CNMV reabra una investigacin a Villalonga que desemboc en su renuncia. Mucho se habl de en qu medida estuvo la mano de Aznar detrs de aquella actuacin del regulador de los mercados.

Sea como fuere, cuando se quiso buscar sustituto a Villalonga, se comprob lo bien que funcionaban los blindajes creados por los elegidos. Intentar nombrar a alguien que no perteneciese ya al consejo supona un grave riesgo, puesto que haba consejeros independientes que mantenan la fidelidad a Villalonga, como Alberto Cortina y Martn Velasco. Este ltimo, amigo de Villalonga desde los tiempos en la consultora McKinsey, a pesar de ocupar puesto de independiente haba hecho fortuna en la controvertida venta a Telefnica de Ol, el portal de Internet germen de Terra, as como con la salida a Bolsa de esta ltima. Tampoco haba dudado meses antes el presidente de Campofro, Pedro Ballv, otro de los independientes de la era Villalonga, en vender al grupo Telefnica un 5% de Telepizza, participacin que la teleco vendera aos despus perdiendo las dos terceras partes de lo pagado. El hecho es que algunos de los llamados independientes podan impedir la mayora necesaria para nombrar al sustituto de Villalonga. Se habl de nombrar a Isidre Fain, presidente de La Caixa, vicepresidente de Telefnica y vicepresidente de Repsol, que cumpla con el requisito de llevar tres aos en el mximo rgano ejecutivo de la compaa, pero eso habra podido molestar al BBVA. Aquella situacin y su cercana a Rato convirtieron en presidente de Telefnica a Csar Alierta.

Por qu cay Villalonga? Otros sobrevivieron a comportamientos cuestionables en el mbito empresarial y ah siguen. El propio Alierta fue encontrado culpable de uso de informacin privilegiada durante su etapa como presidente de Tabacalera, aunque tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo consideraron que el delito haba prescrito. Al frente del BBVA sigue Francisco Gonzlez quien, siendo el presidente de la entidad pequea en la fusin entre BBV y Argentaria, fue el que permaneci al frente sin que se conozca cunto saba el Gobierno, cuando anim la fusin, de la contabilidad secreta en parasos fiscales del BBV que llev a los tribunales al expresidente de la entidad, Emilio Ybarra, para luego quedar archivada por la Audiencia Nacional. Para entonces Francisco Gonzlez llevaba aos disfrutando de la presidencia del banco en solitario pactada desde la fusin. Hasta cuando la Fiscala Anticorrupcin le pis los talones por la venta de FG Valores y pidi a Deloitte los soportes documentales de la auditora de la sociedad, Gonzlez sali airoso debido a que la documentacin ardi en la planta 23 del Windsor la noche anterior a la fecha en la que iba a ser entregada.

Continuar

