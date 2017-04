Venezuela y Palestina fortalecen acuerdos en materia agrcola

AVN

Caracas, 17 Abr. AVN.- El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo y la Embajadora Plenipotenciaria del Estado Palestino en Venezuela, Linda Sobeh Al, sostuvieron una reunin este lunes, en donde acordaron fortalecer las alianzas mixtas y estratgicas en materia agrcola.



Durante la actividad, se analizaron los acuerdos suscritos entre ambas naciones para dar inicio a proyectos en los sectores avcola, ganadero, desarrollo de invernaderos y la produccin de semillas en el Complejo Agroindustrial Hugo Chvez Fras, ubicado en el municipio Anaco, Anzotegui.



"Las relaciones bilaterales entre Venezuela y el estado Palestino, estn en su mejor momento. Llevamos adelante grandes proyectos agrcolas y pecuarios a fin de fortalecer los acuerdos que redundarn en beneficios para la economa de ambas naciones", indic Sobeh Al, citada por Ministerio de Agricultura y Tierras en nota de prensa.



Con respecto a las recientes acciones violentas que promueve la derecha, la embajadora del estado Palestino manifest su respaldo al pueblo venezolano y seal que estos grupos pretenden mostrar a Venezuela como un pas en donde no existen garantas constitucionales.



"Cuando algunos sectores dicen que el pas est desestabilizado, que es lo que se quiere mostrar en el exterior, sabemos que no es as. Queremos colocarnos mano a mano con el gobierno del presidente Nicols Maduro y ser parte de este progreso bolivariano", expres, citada en la nota.



Con la llegada de la Revolucin Bolivariana, Venezuela y Palestina fortalecieron relaciones bilaterales. En la actualidad ambas naciones desarrollan en conjunto 25 acuerdos de cooperacin en reas como educativa, econmica, comercial, energtica, agrcola, cultural, turstica, comunicacional, deportiva, defensa y policial, y salud.



AVN - 2017

Fuente: http://www.avn.info.ve/print/391799