A la derecha del continente, las islas del Caribe

CELAG

El Caribe es un universo territorial y estatal poco frecuentado para pensar la poltica continental, no obstante, es importante conocer su dinmica poltica, as como sus trayectorias gubernamentales. Durante el Siglo XX, el Caribe fue un territorio atravesado por grandes sucesos muchos relacionados con la pugna entre potencias. Los territorios insulares, pequeos y alejados del continente, fueron claves para la configuracin de escenarios polticos. La guerra fra se libr en ese espacio y Estados Unidos presion para un realineamiento en su favor.

La Revolucin Cubana y algunos Procesos Independentistas (o descolonizadores) impulsaron a Francia, Estados Unidos e Inglaterra a intervenir en la poltica caribea. La invasin a Repblica Dominicana (1965) y Granada (1983); el gobierno de Papa Doc Duvalier en Hait fueron hechos dirigidos para contener el avance del bloque sovitico.

El siglo XXI lejos de la cada del comunismo y de las guerras civiles en Centroamrica- abri nuevas trayectorias polticas tanto internas como internacionales. Todos los pases iniciaron reformas macroeconmicas y neoliberales (dcada del 90) que permitieron flujos de dinero va prestamos, inversiones extranjeras (turismo, minera, servicios bancarios) y conllevaron como contrapartida un fuerte incremento de la desigualdad social.

La cuestin energtica, la sostenibilidad econmica, la relacin con las antiguas metrpolis o la condicin de Estadidad que mantiene Puerto Rico con Estados Unidos, como la discusin por la soberana de Malvinas y la relacin con Petrocaribe, configuraron en estos ltimos aos- un arco de tensiones y resoluciones en la dinmica interna de esos pases.

Las derechas caribeas que mantienen estrechas relaciones con sus ex Metrpolis han debido resolver diversos problemas sociales locales, que van del presupuesto pblico hasta el sistema de salud y educacin. Son derechas, inclusive, que deben lidiar con las derechas europeas. En este sentido, en muchos casos las independencias han sido una mera formalidad que ha reciclado el antiguo colonialismo.

El Caribe es un mosaico de experiencias polticas y de proyectos econmicos relacionados con el turismo, el mundo financiero, las remesas que envan los emigrados (sobre todo, de Estados Unidos), la agricultura, ciertas industrias (Puerto Rico y Repblica Dominicana) y la minera (Jamaica, Guyana y Dominicana, principalmente). Profundamente dependientes de las economas norteamericana, europea y en menor medida- china.

Los miembros de Caricom como Granada, Hait, Jamaica y Guyana- han apoyado la posicin inglesa sobre las Islas Malvinas frente al reclamo de soberana del gobierno argentino. Los espacios progresistas que gobiernan Repblica Dominicana y Jamaica dos islas importantes en la geopoltica caribea- han revalidado sus gobiernos ampliando polticas pblicas y se han acercado como otros pases, gobernados por espacios de derechas- a la poltica petrolera de Petrocaribe (como Granada, Guyana , Hait, Jamaica y Repblica Dominicana).

Varios bloques o asociaciones habitan el orbe caribeo: Caricom, Petrocaribe, Mercado Comn Centroamericano, Asociacin de Estados del Caribe. Estos espacios se han transformado en plataformas polticas y econmicas donde se dirimen lineamientos geopolticos y se buscan resolver situaciones econmicas locales o regionales.

Hait

La lite haitiana, pas agravado por las catstrofes naturales y la presencia de los cascos blancos, mantiene un orden precario a tal punto que el nico presidente que ha podido concluir su mandato constitucional en dicho pas ha sido Papa Doc (2006-2011, 1996-2001) en el contexto de 29 aos de dictadura duvalierista.

El trmino Capitalismo del desastre es utilizado para describir el aprovechamiento de la catstrofe natural terremoto de 2010- por tropas nacionales e internacionales quienes se aprovecharon de la situacin para tomar el control estratgico de espacios econmicos. La transformacin del sistema econmico haitiano se ha valido de la presencia de las tropas de las ONU, mediante la presencia de la MINUSTAH (Misin de Estabilizacin de las Naciones Unidas en Hait), instalada en el pas tras la crisis poltica. Las fuerzas de mantenimiento de la paz que se vinculan a intereses de la estrategia global de los EE.UU., dentro del proceso de militarizacin de la cuenca del Caribe.

La dependencia de Hait hacia los organismos o ayudas internacionales es tal que no es capaz de ser autosuficiente como para alimentar el presupuesto de gasto pblico a los fines de sustentar el pago o los costos de la celebracin de las elecciones.

Como contrapartida Hait comparte la isla con Repblica Dominicana que en mayo de 2016 celebr comicios, eligiendo por primera vez de manera simultnea y directa todas las autoridades. Result electo presidente Danilo Medina, conformando el tercer gobierno consecutivo modificacin de la Constitucin mediante- del Partido de la Liberacin Dominicana (PLD), el cual obtuvo gran aceptacin popular desde sus inicios por las polticas sociales y econmicas. Actualmente el pas no tiene deudas, y durante su primer gestin 900.000 dominicanos salieron de la pobreza .

Puerto Rico

En Puerto Rico la dinmica poltica ha estado histricamente marcada por su relacin con Estados Unidos; el estatus poltico de la isla (Estadidad, Estado Libre Asociado, Independencia) ha sido definido en procesos plebiscitarios en diferentes ocasiones, siendo la opcin de Estado Libre Asociado (ELA) la ganadora en 1967 y 1993. En el plebiscito de 1998 se aadi la opcin ninguna de las anteriores, que result ser la ganadora y razn por la cual se mantuvo el estatus de Estado Libre Asociado . En el plebiscito de 2012 la opcin ganadora fue la Estadidad .

Dada la importancia de este clivaje en la poltica local, no es de extraar que el discurso de las principales formaciones polticas de la derecha del pas obedezca, generalmente, al posicionamiento frente al status poltico de la isla respecto de EE.UU., particularmente exaltado en periodos electorales.

El Partido Popular Democrtico (PPD) surge como escisin independentista del Partido Liberal en 1938, con una retrica que se presentaba como fuerza anti-colonialista, que integraba consignas como tierra y libertad o pan, paz y tierra, pero en cuyo proyecto poltico se articul la actual dinmica de dependencia del pas, orientado por una nocin desarrollista determinada por prestaciones sociales y programas federales que se termin de configurar en 1948 cuando, con la eleccin de Luis Muoz Marn, se cre el estatus poltico de Estado Libre Asociado, en el cual se reprimi todo tipo de movimiento social que estuviese vinculado a alguna demanda independentista y, ms adelante, en los aos 70, se convirti en el principal ejecutor de las polticas de ajuste del gasto. En la actualidad es el partido defensor del estatus de Estado Libre Asociado.

El PPD se ha turnado en el poder con el Partido Nuevo Progresista (PNP), surgido de la escisin del Partido Estadista Republicano en los aos 60, cuya intencin fue la de fortalecer la opcin de Estadidad como forma de estatus poltico de Puerto Rico, es decir, proclamar una anexin completa a los Estados Unidos de Amrica. Ricardo Rosell hijo de Pedro J. Rosell, quien fuera Gobernador entre 1993 y 2000 fue el Gobernador electo en 2016, perteneciente al PNP. En el marco del inicio de su Gobierno ya firm la Ley 7 de 2017, bajo la cual se establece como fecha del Plebiscito el prximo 11 de junio, donde se escoger nuevamente qu estatus asume Puerto Rico, entre la Estadidad, la Libre Asociacin y la Independencia, segn Thomas Rivera Schatz, este ser el instrumento para resolver la condicin territorial y colonial de manera final, permanente y con una alternativa de estatus poltico no colonial y no territorial . Rosell, aliado del Partido Demcrata, ha trabajado con vehemencia por la opcin de la Estadidad, para tal efecto cre, a principios de ao, una comisin especial que tendra el objetivo de elaborar un plan estratgico para reclamar la incorporacin de Puerto Rico como el estado 51 de los Estado Unidos. Sin embargo, la llegada de Trump a la Casa Blanca tiene en vilo a los decisores polticos, dado que no ha habido una manifestacin del mismo al respecto del prximo proceso decisorio que afrontar la isla .

Por lo pronto, ms all del trabajo en torno al estatus poltico de Puerto Rico frente a EE.UU. el mandatario boricua ha centrado su corto ejercicio en el desarrollo de un nuevo Plan Fiscal impuesto por EE.UU., basado en una reforma contributiva y medidas de fiscalizacin del Departamento de Hacienda de 370 millones, as como un ajuste tarifario de servicios del Gobierno de 60 millones. El Plan Fiscal asume una reduccin de 750 millones en subsidios, un recorte de 300 millones en gastos de salud y un ajuste en pensiones con el que se busca un ahorro de 60 millones. Frente al recorte sin precedentes, el pueblo boricua ha dado comienzo a diversas movilizaciones que enfatizan en la necesidad de crear alternativas a la dependencia econmica de EE.UU., especialmente, ante las imposiciones del pas del Norte en trminos fiscales. El sector educativo ha sido ejemplar y su respuesta al tijeretazo de 450 millones ya llev a miles de estudiantes y trabajadores del sector pblico a las calles, un nuevo despertar poltico de fuerte rechazo al mandato norteamericano que puede traer consecuencias muy interesantes en el proceso plebiscitario que se avecina a mediados de 2017.

Aruba

Con un censo de 110.000 habitantes y una extensin de 180km2, la isla de Aruba es uno de los territorios insulares de los Pases Bajos, cuya fiscalidad particular ha dado lugar a que adquiera el estatus de paraso fiscal, atractivo especialmente para empresarios europeos que lo usan para optimizar los impuestos dado que disponen de filiales de sus empresas en los Pases Bajos, donde declaran y pagan impuestos (0%-5%), para luego canalizar el capital a travs de esta jurisdiccin fiscal en el Caribe.

La jefatura de Estado es ejercida por el monarca de los Pases Bajos, cuyo representante en territorio es el Primer Ministro es Michiel Godfried Eman, actual lder derechista del demcrata-cristiano Partido Popular de Aruba (AVP). Ms conocido como Mike Eman, proviene de una familia afincada en el poder poltico isleo. Abogado de formacin, inici su carrera poltica en 2001, llegando a ser elegido lder de su formacin poltica en 2005 y logrando jurar como Primer Ministro en 2009.

La complejidad de su liderazgo se relaciona precisamente con la encrucijada poltica que define las relaciones internacionales de la isla. Desde su formacin poltica ha manifestado en diversas ocasiones la necesidad de respetar la soberana que le corresponde, aun como territorio dependiente de los Pases Bajos. Para tal efecto, en 2014 llev a cabo una huelga de hambre , ante la recomendacin del ministro neerlands de Asuntos Internos y Relaciones del Reino, Ronald Plasterk, de retener la aprobacin del presupuesto anual de la isla hasta que el gobernador local del reino, Fredis Rufenjol, llevara a cabo la investigacin. Una decisin que supuso la renuncia del ministro de Finanzas, ante lo que consider una intromisin inconstitucional por presin del Gobierno neerlands.

Adems, el posicionamiento geoestratgico tambin plantea conflictividades fundamentalmente por la cercana con Venezuela, desde donde ha habido reiteradas denuncias por intromisiones en el espacio areo venezolano por parte de aviones norteamericanos y holandeses desde las bases militares de Aruba y Curaao .

Las relaciones del Primer Ministro Eman con el gobierno bolivariano han sido ambiguas; si bien ha mantenido acercamientos con la oposicin habindose reunido en 2016 con Henrique Capriles e ideolgicamente es ms cercano a los partidos derechistas del pas, la necesidad de tener un apoyo para el funcionamiento de la refinera de la isla que ces sus actividades en 2012, ha supuesto un acercamiento en 2016 con el Gobierno de Nicols Maduro que, aunque est basado en intereses econmicos , posiciona una vez ms a Venezuela como garante de la estabilidad energtica del Caribe.

Notas:



Actualmente, el presidente de Guyana, David Granger, se ha reunido con la canciller venezolana, Delcy Rodrguez, y un mediador de la ONU para tratar la disputa fronteriza que mantienen ambos Estados por la regin de Esequibo.

http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-felicita-al-presidente-reelecto-Danilo-Medina-20160517-0045.html

Definido en el plebiscito de 1998 como Un Tratado que reconozca la soberana plena de Puerto Rico para desarrollar su relacin con los Estados Unidos en asociacin no colonial, no territorial. Estados Unidos renunciar a todos sus poderes sobre Puerto Rico, entrando al Tratado en el mismo acto. Puerto Rico retendr todos los poderes que no se deleguen expresamente a los Estados Unidos. Puerto Rico dispondr sobre la ciudadana puertorriquea. Los ciudadanos actuales de los Estados Unidos en Puerto Rico retendrn la ciudadana americana, si as lo desean, y podrn trasmitirla a sus descendientes, sujeto a lo que dispongan las leyes de los Estados Unidos o el Tratado. Debe entenderse que, a partir de la vigencia del Tratado, el solo hecho de nacer en Puerto Rico no conceder derecho a ser ciudadano americano. El Tratado a negociarse dispondr sobre asuntos de mercado, defensa, el uso del dlar, asistencia econmica y la proteccin de derechos personales adquiridos. El Tratado tambin reconocer la capacidad soberana de Puerto Rico para concertar convenios y otros tratados internacionales."

En esta ocasin la consulta se formul a travs de dos preguntas: 1) Ests de acuerdo con mantener la opcin poltica territorial actual? con un resultado de 46% para el S y el 53% para el No. Y 2) Qu opciones de estatus favoreces? que obtuvo un 61% de los votantes favorables a la Estatidad, un 33% favorable al ELA. Adems, de un amplio nmero de ciudadanos que vot en blanco: 498.000.

http://www.80grados.net/el-partido-popular-democratico-instrumento-de-cambio/

http://www.hispantv.com/noticias/puerto-rico/332199/plebiscito-definir-estatus-junio-descolonizacion-puertorriquena

http://www.pri.org/stories/2017-03-10/president-trump-where-do-you-stand-puerto-rico-status-quo-statehood-or

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/radiografiadelplanfiscalderossello-columna-2296443/

http://www.primerahora.com/fotogalerias/noticias/puerto-rico/marchaencontradelospropuestosrecortesdelgobiernoalpresupuestodeupr-1082781/foto-5/

Segn censo de 2007

http://es.panampost.com/marcela-estrada/2014/07/17/el-primer-ministro-de-aruba-esta-dispuesto-a-morir-de-hambre-por-la-autonomia-de-la-isla/

http://www.telesurtv.net/news/Cuantas-veces-ha-violado-EE.UU.-el-espacio-aereo-venezolano-20151108-0032.html

http://laorquideailustrada.blogspot.com.co/2016/01/reunion-de-primer-ministro-con-capriles.html

http://globovision.com/article/primer-ministro-de-aruba-arribo-a-venezuela-para-fortalecer-lazos-de-cooperacion

Esteban De Gori, Camila Vollenweider, Ava Gmez y Brbara Ester / Investigadores CELAG

Artculo publicado en: http://www.celag.org/a-la-derecha-del-continente-las-islas-del-caribe/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.