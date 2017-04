Carta de un mdico a la Gobernadora Sra. Mara Eugenia Vidal

"Lo que usted dice o cree es muy diferente a lo que sucede en la realidad"

soy mdico cirujano en el Hospital Rossi de la ciudad de La Plata y veo con gran preocupacin lo que est sucediendo en el hospital pblico. En mi caso particular, estudi la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata durante 7 aos, luego realic la residencia de ciruga 5 aos en el mismo hospital donde hoy trabajo, y actualmente llevo mi segundo ao como mdico cirujano de guardia, trabajando 36 horas semanales.Durante mi carrera en el hospital he visto que la atencin a los pacientes, a pesar del esfuerzo de todo el personal hospitalario por dar lo mejor de s, se encuentra muy por detrs de las necesidades de todas las personas que llegan para atenderse.Yo decid apostar al hospital pblico y, como dije, es el lugar donde trabajo actualmente. Continu estudiando y formndome despus de haber egresado para poder dar a los pacientes la mejor atencin posible. No soy el nico, la mayora de mis compaeros de trabajo continan por el camino de la capacitacin y el estudio permanente. Quiero contarle tambin, aunque quizs ya lo sepa, que estas capacitaciones son siempre costeadas por nosotros mismos ya que el Ministerio de Salud no brinda capacitaciones gratuitas a los profesionales de la salud.Lamentablemente, el sostenimiento de este compromiso se ha convertido en una carrera de obstculos. Todos los das estamos expuestos a situaciones de violencia, algunas que terminan con lesiones graves hacia los profesionales, atendiendo en un edificio muy venido a menos, con falta de insumos y recursos tecnolgicos, y por un sueldo de $16.000 (como es mi caso), slo $2.000 por encima de la lnea de pobreza que mide el INDEC.Entienda Ud. que la voluntad por trabajar y el compromiso nuestro es muy grande para poder seguir adelante. Pero veo con mucha preocupacin que, a pesar de los discursos del ministerio de salud de hospitales humanizados, nada ha cambiado en este ao y medio de gestin. Incluso, y producto del aumento de la pobreza, cada vez son ms las personas que se atienden en el hospital. Esto es algo que empezamos a notar los trabajadores de salud y que comentamos diariamente entre nosotros. Desde siempre nos hemos preguntado qu otra prioridad puede tener un gobierno que no sea la salud de la poblacin. Hay acaso algo ms urgente e importante?A las malas condiciones econmicas y de infraestructura, quienes trabajamos en la salud pblica se nos suma tener que vivir cotidianamente la angustia de lidiar con una situacin en la que no podemos brindar la atencin necesaria ni tratar los casos en el tiempo y forma que deberan hacerse. Por ejemplo, es algo completamente habitual que las drogas que utilizamos para tratar a pacientes oncolgicos demoren en llegar mucho ms tiempo del que deberan. Esto, como ver, provoca problemas para todas las personas que nos vemos involucradas: para los pacientes que no saben cundo podrn empezar con el tratamiento, y para nosotros, los mdicos, que nos vemos imposibilitados de trabajar porque esos medicamentos no llegan. Vemos como las enfermedades avanzan sin poder dar una respuesta. Ante problemas as nuestra impotencia es enorme.La he escuchado decir que los paros de los mdicos son polticos. Saba que la gran mayora de mis compaeros del hospital han votado por usted en las ltimas elecciones, esperando un cambio real que an no ha llegado a los hospitales pblicos de la provincia? Ni siquiera en lo que se retribuye como salario de los que trabajamos en el hospital todos los das. Entiendo, y la mayora comparte, que recibi la provincia en malas condiciones pero, no le parece que en lugar de permitir aumentarse los sueldos ms de 50% a los diputados y senadores o sacarle el impuesto a la minera y los agronegocios, sera mejor destinar esa plata a la salud y atencin de nuestros pacientes de los hospitales pblicos?Seora gobernadora, si Ud. est realmente convencida que la salud de los bonaerenses es parte de sus prioridades, como dijo en su discurso de asuncin, la invito a que se acerque a nuestro hospital, que no es distinto del resto de los hospitales de la provincia, y vea en qu condiciones estn internados nuestros pacientes, dnde se baan, qu es lo que comen y se dar cuenta que lo que Ud. dice o cree es muy diferente a lo que sucede en la realidad. Quizs eso sirva para que la salud pblica sea la prioridad del Estado.

