Transformar la indignacin en cambio: las propuestas econmicas de AMLO

Donald Trump ha obligado a los mexicanos a mirarse como nunca antes al espejo, en especial este bienio 2017 y 2018 de importantsimas citas electorales: en junio se juegan la gobernacin del Estado de Mxico como escenario previo a la carrera presidencial hacia 2018.

La mecha est encendida hacia una inevitable combustin social. Con la estocada econmica que supuso el incremento en ms del 20% [1] de las gasolinas y el diesel, no hubo que esperar demasiado para que llegara una ola de aumentos en el costo de productos y servicios que ha pesado hondo en los bolsillos de los ciudadanos. Para marzo, la inflacin registr un aumento del 5,35%, el mayor incremento en los ltimos ocho aos. Lo cierto es, sin embargo, que la historia de expoliacin econmica de Mxico no inici el pasado primero de enero con el gasolinazo, sino mucho antes con el desmantelamiento gradual, pero sistemtico, del Estado. Los resultados estn a la vista, no fueron producto de una generacin espontnea, sino de una sucesin de decisiones y gobiernos desafortunados. Por decir poco, cuando Felipe Caldern lleg al poder (2006), la deuda pblica era de 1.7 billones de pesos y ste la aument a 5.2 billones, ms del 200%. Luego, Enrique Pea Nieto (2012) la elev a 9.2 billones. Slo para pagar intereses este ao se destinarn US$ 32.120 millones, 12,1% del presupuesto pblico de 2017 y ms de lo que se invertir en salud (US$ 28.753 millones).

La deuda pblica es apenas la punta del iceberg. La desaceleracin del crecimiento, la depreciacin del peso, el aumento de la pobreza y los niveles de desigualdad, ms la parcial quiebra de Pemex, son males que se engendraron por polticas econmicas y sociales adoptadas en los ltimos aos, potenciadas por el gobierno del presidente Enrique Pea Nieto, que a cuatro aos de iniciada su administracin, y a menos de dos de que concluya, es calificado como el peor presidente en los ltimos 25 aos.

Un ejemplo claro del doble rasero econmico de la gestin de EPN son sus polticas laborales. En enero pasado, el mandatario anunci con bombo y platillo que los empleos generados en lo que va del sexenio rondan los dos millones y medio. Sin embargo, pese a la disminucin de la tasa de desocupacin, an persiste el visible deterioro de las condiciones del mercado de trabajo de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, INEGI.

Al dar a conocer los indicadores de ocupacin y empleo correspondientes a marzo, el organismo de estadstica seal que la subocupacin, considerada como aquellos que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar ms horas que las que su ocupacin actual le permite, represent a 7,3% de la poblacin ocupada. Tambin habra que analizar qu tipo de empleos son, qu salarios y prestaciones alcanzan los beneficiarios, etc.; cuando dichos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades ms apremiantes como las alimentarias.

En medio de este panorama de creciente fervor patritico anti-Trump y la crisis agravada por la liberalizacin de los precios de la gasolina y del gas de uso domstico, hay propuestas que parecen estar capitalizando el descontento social. Andrs Manuel Lpez Obrador (AMLO), lder del partido Movimiento Regeneracin Nacional (MORENA) se ha puesto a la cabeza en la pugna electoral [2]. Cules son los lineamientos bsicos de su propuesta econmica? qu ofrece?

[3] Proyecto alternativo de nacin 2018-2024

En caso de que su alternativa poltica gane las prximas elecciones presidenciales de Mxico, AMLO implementar un plan que como objetivos generales incluye:

1) Gobernar con rectitud.

2) Desterrar la corrupcin.

3) Abolir la impunidad.

4) Destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del pas.

Cmo?

Con el combate a la corrupcin y austeridad, con el que estima podra obtener alrededor de 500 mil millones de pesos adicionales.

El sector energtico es erigido como palanca del desarrollo nacional. En este sentido se compromete a construir refineras, incentivar la extraccin de gas y fortalecer la industria elctrica. Todo ello enfocado a dejar de comprar gasolinas y otros combustibles en el extranjero, crear empleos y reducir los costos de insumos en beneficio de las empresas del pas.

El candidato de MORENA promete que si bien se mantendr el -sacrosanto- equilibrio macroeconmico, respetar la autonoma de Banxico y se promover la inversin privada nacional y extranjera, la apuesta econmica de su gobierno apunta a una poltica de cero endeudamiento y baja inflacin, aparejada con medidas expansivas complementarias que fomenten el sano crecimiento y potencien la economa real.

Estado de Bienestar

Una vejez digna. La pensin a los adultos mayores aumentar al doble en todo el pas. Se otorgar un mnimo de 1.100 pesos mensuales, como en la ciudad de Mxico, y ser para todos, incluidos los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre las propuestas concretas de AMLO de igual manera recibirn este apoyo todas las personas con discapacidad.

Potenciar las capacidades laborales y formativas. Los jvenes tendrn garantizado el derecho al estudio y al trabajo a travs del programa Jvenes Construyendo el Futuro. El plan prev atender a 2 millones 600 mil jvenes en edad productiva que han sido excluidos del sistema educativo y laboral. Del total de jvenes que podrn participar en el programa se propone la conformacin de dos grupos:

a) Por un lado, se contempla a los cerca de 300 mil jvenes, que han sido rechazados de las universidades pblicas y que an pueden estudiar si se pone en prctica un proyecto educativo emergente. En ese caso se habla de proporcionar un apoyo econmico de 2.290 pesos mensuales.

b) El otro grupo corresponde a 2 millones 300 mil jvenes que han buscado empleo sin encontrarlo y que sern ocupados en actividades normativas y productivas. El presupuesto sera de 8.250 millones de pesos y su aplicacin sera en todo el pas.

La actual coyuntura viene forzando el despertar ciudadano y el momento es ideal para convocar acciones concretas que rompan el ciclo de austeridad social y econmica. Quin podr canalizar el hartazgo social y articular nuevas propuestas para las clases tradicionalmente desplazadas? Ese es el reto.

Crismar Lujano / Investigadora CELAG

