Macri 2017

Sobre luchas, iniciativas y alternativas

Se ha vivido un mes entero de movilizaciones, desde el seis de marzo al seis de abril. Multitudes apreciables, fuerte presencia obrera y sindical, incluso en la movilizacin del Da de la Mujer, que tuvo destacada participacinde mujeres trabajadoras. La multitud impuso sus propias consignas, como el 7 de marzo, cuando se arremeti contra la cpula de la C.G.T. en la exigencia de que fijara la fecha para un paro general.

Las dos CTA apoyaron las movilizaciones lanzadas por la conduccin cegetista, pero generaron su propia movilizacin el 30 de marzo, tambin con una convocatoria muy numerosa. Los docentes, enfrentados a una tctica de desgaste del gobierno, estuvieron una y otra vez en la calle, sosteniendo la exigencia de una paritaria nacional, contra los intentos del gobierno de negociar los salarios con cifras que no toman en cuenta el poder adquisitivo perdido por la fuerte inflacin del ao pasado.

Hay que valorar la capacidad de lucha demostrada, la firmeza para enfrentar la poltica social y econmica del gobierno, el rol jugado por sectores gremiales enfrentados a las conducciones burocrticas. Tambin se necesitavisualizar sus lmites y evaluar la capacidad de respuesta del gobierno y las apuestas tcticas que ste realiza.

Pese a toda la disconformidad con su poltica, la CGT tuvo margen para declarar un paro dominguero, sin movilizacin. Los cortes de calles llamados por corrientes sindicales combativas y partidos de izquierda fueron significativos, al lmite de desatar una respuesta represiva del gobierno en la Panamericana, que en cierto modo contribuy a realzar an ms esa medida de protesta. Sin embargo todo ello no iguala el peso que hubiera tenidouna gran movilizacin unitaria, si la CGT hubiera convocado a un paro activo.

An entre vacilaciones y desacuerdos tuvo lugar una respuesta a favor del gobierno, la marcha del 1 de abril. No fue la grandiosa manifestacin que predic el gobierno y el periodismo adicto, pero tampoco la desvada reunin de unos pocos miles de personas, como la presentaron algunos medios opositores. El hecho de que haya sido importante, con cnticos de apoyo a la democracia y llamados a evitar por todos los medios el retorno del kirchnerismo (y del peronismo en su conjunto),llama a la reflexin sobre que no estamos frente a un gobierno totalmente desprestigiado y sin capacidad de respuesta. Despus de esa marcha el presidente y sus colaboradores directos se propusieron pasar a la contraofensiva, en base a los resultados de la manifestacin, logrados sin asumir a pleno la convocatoria ni empearse a fondo para garantizar su xito. Entonado por ese apoyo, el gobierno se dispuso a hacer efectivo el protocolo antipiquetes, a profundizar las acciones de desgaste de la huelga docente y de desprestigio de su principal dirigente, hasta culminar en las acciones violentas que impidieron la primer tentativa de instalar la escuela itinerante.

Quizs la actitud ms significativa del gobierno es desechar actitudes conciliadoras y empearse a fondo en su propia poltica. El Foro Econmico Internacional celebrado el mismo da del paro, fue toda una reafirmacin de una poltica de dureza, y del propsito de impulsar un cambio cultural en pos de una mayor expansin del individualismo en la sociedad, de una cultura de emprendedores que desdee la organizacin y la accin colectiva. Chile y Per son modelos de revolucin cultural bajo el signo de la libertad de mercado, aqu se busca un pas normal, a costa de niveles de pobreza y desigualdad an ms escandalosos que los actuales.

Adems de los objetivos de mediano y largo plazo, centrados en generar condiciones an ms favorables para que el capital expanda sus ganancias, el gobierno acta mirando el escenario electoral. Temeroso de terminar en una derrota pese a dejar los aspectos ms regresivos de su poltica para despus de las elecciones, parece orientado a asumir a pleno sus objetivos, al tiempo que se presenta como la garanta de la superacin del populismo. Convencidos que los ms influidos por el kirchnerismo y la izquierda no lo votarn nunca, apuntaretener a quienes ya lo votaron. A falta de aumento de las inversiones, reactivacin econmica y rpido descenso de la inflacin, la apuesta es a concentrarse en la herencia recibida y en el amplio porcentaje de la poblacin que piensa que nada podra ser peor que un retorno del kirchnerismo al gobierno. Desde el 1 de abril se han esforzado por transmitir la sensacin de que el elenco gobernante ha retomado la iniciativa, en el discurso, en las acciones represivas, en la promocin de causas contra CFK.

Es seguro que Cambiemos apostar a activar los componentes ms conservadores del sentido comn, el prejuicio clasista hacia los negros que anida en buena parte de los sectores medios e incluso en algunos miembros de la clase obrera. Intentar extender el paradigma de un pas normal, entendido como una sociedad en la que no se cuestionan las jerarquas de la riqueza y el poder, y se asuma a las inversiones del gran capital como nico camino hacia el crecimiento econmico y la hipottica mejora de las condiciones de vida. Hoy asistimos a un replanteo de la nostalgia de aquella Argentina que era la quinta potencia mundial, la de Roca, Pellegrini y ms tarde Agustn P. Justo, ajena a tentaciones populistas, basada en el predominio ms o menos indisputado de los propietarios terratenientes y las grandes empresas urbanas.

Cuenta para ello con el respaldo del gran capital ligado a las finanzas, a las actividades exportadoras, a las grandes empresas que dan prioridad a romper el podero de los sindicatos y a imponer una nueva cultura en materia de salarios y condiciones de trabajo. Lo resisten las ramas de baja competitividad, como la textil, la indumentaria, el calzado, entre otras que podran no resistir la apertura comercial.

Aspira tambin al respaldo de los grandes sindicatos. Los das previos al paro, que se resign a no poder evitar, parte del gabinete estuvo activo en lograr acuerdos con los grandes gremios, lograr convenios a la baja y clusulas de productividad, a cambio de las consabidas concesiones a la caja sindical y de las obras sociales.

Hoy corremos el riesgo de que se diluyan las luchas y su masividad. Ese peligro lo marcan la poltica sindical acomodaticia, el pacifismo papal que apunta a aplacar a los movimientos piqueteros, el vuelco del kirchnerismo y el PJ al mbito electoralTampoco puede descartarse que los hasta ahora fallidos brotes verdes comiencen a percibirse ms all del campo y la obra pblica. No hay por qu pensar que la recesin actual persista y an se profundice durante un lapso prolongado.

Para que el panorama combativo no se desdibuje, las CTA en unidad de accin pueden jugar un gran papel, sustentado sobre todo por la CTA autnoma, inclinada a posiciones ms claras y exenta de lazos partidarios. Sus acciones pueden instalar una posicin diferente en el interior del movimiento obrero, que incluya al creciente nmerode gremios disidentes en la CGT y a las muchas comisiones internas y cuerpos de delegados con conducciones combativas. Para eso es sustantiva la profundizacin de la lucha, sobre todo en lo inmediato, antes que la coyuntura electoral cobre mximo protagonismo.

El gobierno responder con todo el arsenal de la manipulacin electoral, basado hoy en una apuesta a la dicotoma excluyente macrismo-kirchnerismo, para lo que recurre a la demonizacin del gobierno anterior y al ninguneo de cualquier opcin diferente, desde la izquierda al complaciente Frente Renovador.

El escapar a esa polarizacin exige el trabajo que llame la atencin sobre la necesidad de una alternativa nueva, que se proponga luchar contra el sistema capitalista , sin limitarse a la resistencia contra las polticas en curso, a la bsqueda del regreso de un pasado venturoso. La propuesta no puede ser un capitalismo serio, nacional o humanizado, que, en el mejor de los casos, puede proporcionar a los trabajadores unos aos de relativa prosperidad, en la medida que los precios de los bienes exportables se mantengan favorables y habiliten un incremento del gasto estatal en sentido redistributivo. No necesitamos ningn regreso, sino la apuesta audaz al futuro. Convencer de la viabilidad de un porvenir diferente conlleva la necesidad de mostrar que los sufrimientos de las clases populares no devienen de las polticas regresivas de un gobierno antipopular, sino del ncleo mismo del sistema. En el mismo sentido, se requiere sealar de modo incansable que el problema no es el neoliberalismo, ni esta o aquella doctrina dentro del marco de la sociedad burguesa, sino el imperio del capitalcomo un todo.

Tambin se requiere la reivindicacin de la iniciativa popular. No se trata de seguir liderazgos indiscutibles, supuestamente clarividentes, sino de construir un autntico poder popular, de masas, contrario a todo verticalismo, rebelde frente a cualquier burocracia enquistada en posiciones de poder. La contracara indispensable es la denuncia de cmo los mecanismos de la democracia representativa son penetrados por el poder del capital, y la demostracin de que el sentido del voto cada vez dispone menos sobre las verdaderas polticas que seguirn sus elegidos.

A medida que se acerquen las elecciones, los partidos hegemnicos tratarn de convencernos de que, pese a no elegirse cargos ejecutivos, estas elecciones son decisivas, que grandes cambios en un sentido o en otro ocurrirn segn quienes sean sus triunfadores. Frente a eso slo cabe retomar la idea clsica de que las elecciones, desde una perspectiva socialista, sirven ante todo para denunciar los atropellos del capital. Y para ubicar en el parlamento mujeres y hombres que puedan llevar all la crtica al gran capital, la defensa consecuente de los intereses de los trabajadores, la diferenciacin frente a la poltica sistmica.

Ms all de lo electoral, sin duda se avecinan nuevas luchas, renovados episodios represivos, distintas tentativas de promover el desaliento y el conformismo. Hoy no hay una alternativa definida, que conjugue un programa de transformaciones radicales con modos creativos de construccin social y poltica, eso es una dificultad objetiva. La construccin de esa alternativa es una tarea de mediano plazo.

Hoy mismo es el momento indicado para comenzarla.

