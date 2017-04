La poltica exterior de Trump, incoherente o impredecible?

El presidente Donald Trump parece tener una poltica exterior que cambia constantemente. Muchos analistas han documentado que publica una cosa en Twitter y unas cuantas horas despus dice o hace algo diferente.

Esta repetida incertidumbre acerca de lo que piensa o pretende hacer ha sido profundamente desconcertante para casi todo mundo. Al interior de Estados Unidos sus principales colaboradores designados parecen asumir posiciones que son diferentes de las de l. Y en cualquier caso, no se les previene de los virajes en la lnea de accin. Aun algunos de sus ms fieles simpatizantes populares encuentran los cambios confusos (aunque no encuentren razn para dejar de respaldarlo).

Fuera de Estados Unidos, presidentes, primeros ministros y diplomticos parecen perturbarse por la impredictibilidad o la falta de claridad de los puntos de vista de Trump. Esto con frecuencia se expresa de la siguiente forma: Ahora sabemos X, pero esto es una posicin tctica. Cul es la visin de largo alcance de Trump, si es que acaso tiene una?

Si uno se pone en los zapatos de Trump, el cuadro puede ser muy diferente. Primero que nada, si yo Trump, soy impredecible, tengo cierta fuerza extra en mi posicin, dado que otros podrn intentar acomodar por adelantado lo que piensan que es mi postura.

Adems, la incoherencia de mi posicin es un modo de calibrar cul es la posicin que mejor sirve a mis intereses, que implican incrementar mi poder dentro y fuera de Estados Unidos. Mantener mi posicin personal y en segundo lugar la de Estados Unidos es mi objetivo primordial. No tengo y no quiero tener una visin de compromiso de largo plazo. No soy un idelogo, sino una persona que busca una posicin de dominacin.

Ahora hagamos un viraje a la perspectiva de la mayora de la poblacin mundial que no son simpatizantes de Trump. De hecho, la mayora teme la incoherencia de Trump pues, como presidente de Estados Unidos, controla el ejrcito estadunidense y su terrible armamento. Nosotros, la mayora, tememos que no se halle en control de s mismo. Tememos que es egosta y susceptible, y que pueda lanzar acciones irreversibles en un arranque de irritacin.

Por esta razn estaramos relativamente ms felices si de hecho tuviera una visin de largo plazo y, por tanto, un compromiso con ciertas actividades que contrarresten sus arranques de irritacin. En suma, queremos que sea coherente. Queremos que se comprometa con algo, sean los derechos humanos o el control de la inmigracin. Queremos una mayor certeza.

As que as est. A casi todo mundo le disgusta la falta de una visin de largo plazo. Casi todos piensan que sera mejor, desde su punto de vista, que tuviera una visin as. Casi todo mundo quiere que sea un idelogo. El principal disidente de esta esperanza es el mismo Trump.

Personalmente pienso que todo este modo de anlisis est de cabeza. Pienso que sera peor, no mejor, si tuviera una visin, un compromiso, una ideologa. Djenme explicar. Tiene que ver con lo que podra minimizar el dao que Trump es capaz de hacer a Estados Unidos y al mundo en su doble capacidad como 1) lder incontrovertido de un movimiento social mundial y 2) presidente electo de Estados Unidos y lder del Partido Republicano.

Estoy interesado en lo que todos podamos hacer para afectar sus decisiones reales. Existen campaas de resistencia, ahora, en Estados Unidos y en otras partes. Hay potencias mundiales importantes (pienso particularmente en China, Rusia e Irn) que buscan forzarlo a modificar sus posiciones.

Hasta donde puedo entender, tanto las campaas de resistencia como los esfuerzos de otras potencias mundiales importantes han tenido, de hecho, un efecto, y lo han conducido, en varios puntos, a modificar su posicin. Pienso que estas iniciativas tienen cierta oportunidad de mantener a Estados Unidos sin involucrarse demasiado en el pantano de Medio Oriente. No demasiado, no es cero. Pero reducir el involucramiento es mejor que nada.

La razn por la que estos esfuerzos pudieran forzar una modificacin de su posicin es precisamente porque no tiene un compromiso firme con nada. Su impredictibilidad es la sola arma que el resto de nosotros tenemos contra el Trump guerrero. Hacerlo menos impredecible significa hacerlo menos abierto al cambio. En cierta forma, esto nos condenara.

Lo que tenemos que mantener en la mente en los prximos meses son sus ulteriores arreglos con China. La reciente reunin del presidente Xi, de China, y Trump, fue un buen comienzo y es evidencia de la postura que tom hace poco, de que ambos pases se acercarn en vez de alejarse. Debemos observar si se hace algo realmente serio para castigar a Rusia o para romper con las mejoradas relaciones con Irn.

Sospecho que Trump terminar resultando el gran indeciso . Esto, por supuesto, debilitar su posicin. Pero hacer cualquier otra cosa debilitar su posicin an ms. Hurra por la impredictibilidad!

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/04/22/mundo/022a1mun



Traduccin: Ramn Vera Herrera