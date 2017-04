Mir qu guerra, mir qu bomba, mir la represin!

Desprevenido por la noche dejo la ventana abierta con la esperanza de nuevos aires que alienten el amanecer entre tanta oscuridad presente. Hace ya un tiempo Boaventura de Souza Santos anticip, en un texto que gir por varios medios de difusin de la regin, que se avecinaba la Tercera Guerra Mundial. Guerra que tiene aroma a global, guerra que juega a correr con zancos la histeria del poder imperial. Los tiempos apremian, dice el televidente distrado por la publicidad de golosinas que contina a la noticia de una bomba que lo destruye todo. Una bomba que intenta dejar el rastro del poder del bien por sobre las miserias del mal. Una bsqueda de revivir una perimida teora de civilizacin-barbarie que alimenta la guerra como herramienta de dominacin. Un bien que atenta contra la vida y la tierra. Una bomba que ensaya un juego enrolado en la muerte.

Rastros de un bien que se nutre de miserias enmarcadas en las polticas que lleva adelante el capitalismo da tras da, en busca de consolidar el miedo como lgica de reproduccin. El miedo como forma de opresin. Una reproduccin de riquezas que se concentran en las manos de la CEO-cracia y sus socios, para oficiar de administradores de los dueos del mundo. Durante dcadas se habl de los hilos invisibles que manejan el planeta, marionetas visibles que son apndices de un titiritero tras las sombras. Sin embargo, esos hilos son parte de los brazos de las caras visibles que impulsan las guerras como salida a las crisis del sistema, mientras los rostros se concentran en figuras como Monsanto, Barrick Gold, Bayer, Volkswagen, Citibank, Banca Morgan, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Recordemos algunos momentos histricos de estas empresas. Monsanto y el desarrollo del agente naranja que fue probado en Vietnam por el Ejrcito de Estados Unidos en la selva para limpiarla de comunistas y de Vietcom; a la vez de resultar los prolegmenos del glifosato como herbicida en el monocultivo de la soja transgnica. La Barrick Gold que, al igual que otras megamineras, es proveedora de materia prima para la construccin de armas, mientras tanto George Bush (padre) era uno de los accionistas de la transnacional minera y quien inici el supuesto combate al terrorismo en Medio Oriente al apuntar contra Irak y Afganistn, mientras buscaba el control de las reservas de petroleo en esos pases. Tanto el Citibank, la Banca Morgan, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han sido visibles alentadores y financistas de los atropellos de las distintas dictaduras cvico-eclesistico-militares en Latinoamrica, golpes de estado que se sostuvieron a fuerza de armas y el monopolio de la violencia desde el aparato represivo del estado. Imposible olvidar las relaciones de la Volkswagen con el nazismo de Adolf Hitler; la misma empresa que supo entrar en el negocio de las armas durante la denominada Segunda Guerra Mundial. Distintos nombres para una misma poltica: coloniaje e imperialismo en tiempos de reproduccin del capital.

Nuevos tiempos, nueva etapa. Ya lejos est el apellido Bush en sus dos versiones frente a la Casa Blanca. Tambin los apellidos Clinton y Obama. House of Cards se alista hacia la quinta temporada y nada sorprende en su guin. En la carrera por la hegemona del poder, ruedan cabezas de un lado a otro, sin importar las consecuencias relativas a la supervivencia de quienes miran desde abajo lo que indica el tablero de ajedrez, de una pelcula que osa mostrar la pantalla del gentil televisor. El rostro colrico de Donald Trump que asoma como una cachetada al sentido comn, como una respuesta a una crisis civilizatoria. Una crisis que muestra las fisuras de un imperio que en su ostentacin de poder, muestra su profunda crisis. De todos modos, me detendr a compartir algunas observaciones sobre el ataque a territorio afgano con la bomba GBU-43B. Bajo la premisa de combate al terrorismo, una vez ms se utiliza como chivo expiatorio el discurso de las armas qumicas, esta vez en manos de ISIS en el subsuelo de Afganistn. El mismo slogan con el cual George W. Bush atac Irak. En ambos casos no se ha comprobado a la fecha la existencia de dichas armas qumicas en manos de los presuntos terroristas, ni siquiera de la existencia de dichas armas en esos pases. El discurso similar al del tiempo de las cruzadas: a eliminar a estos musulmanes malos que son un cncer para la seguridad de occidente. El mensaje mesinico de la derecha estadounidense y sus socios a nivel mundial, sobre todo Israel e Inglaterra, plantean un esquema que reproduce la guerra como forma de colonizacin y dominacin de los bienes comunes en puntos claves del planeta. Una guerra por el control de las reservas de petrleo. En este caso, la articulacin del patriarcado con el capitalismo salta a la luz cuando se programa un plan de propagandizacin del ataque a Afganistn a travs de lo que se podra llamar cadena mundial o mundializacin de la titulacin de la informacin. Junto al ataque, las polticas de control de los dispositivos mediticos aseguran una propalacin automtica de un discurso que se aferra a una matriz belicista y profundamente machista. Los titulares se reprodujeron a una velocidad inaudita, desde los medios ms progresistas a los serviles a la derecha los titulares hablaron de la bomba madre. Bomba que expresa en este slogan marketinero el sentido reproductivo de la violencia y del capital. Cmo es esto? Una bomba que es madre de todas las bombas por su capacidad blica. Una bomba cuya forma flica adquiere figura de mujer en el discurso. Una mujer que es reproductora de la muerte y la dominacin. Es claro el sentido misgino del discurso meditico viralizado por el Pentgono: las mujeres destinadas a parir muerte, a reproducir las fuerzas de trabajo que aseguran la reproduccin del capitalismo; las mujeres como cosas que estn destinadas a parir el sistema de dominacin y morir en ese mismo instante (el parir como ncleo de dolor, como desgarro). Una vez ms, miente Clarn y mienten los medios en cadena nacional e internacional. Una bomba que encubre una guerra que se extiende en el tiempo. Una guerra que busca el control de los territorios, de los cuerpos. Estados Unidos viola sistemticamente los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo y se autoproclama la norma, la normalidad, el bien, el justo, en pos del control de los bienes comunes, de los territorios. De todos modos, la pregunta tiene que ver sobre el por qu de tanta propaganda ante el lanzamiento de este misil. En la gestin Obama se lanzaron slo el ao pasado 26 mil bombas de las cuales 1300 fueron en Afganistn. Sera algo as como 130 bombas madres sin tanta prensa. Donald Trump viene a profundizar una poltica belicista que se sostiene ms all de republicanos y demcratas en la Casa Blanca.

Simn Bolivar escriba un 2 de agosto de 1826, desde la ciudad de Lima en Per, que veo unido a los malos y a los perversos de todos los extremos para derribar lo nico que hay bueno y slido, dividir despus entre s los despojos y despedazarse ltimamente, sumergiendo este pas para siempre en el abismo . sto deca a cuento de los riesgos que haban en torno al sostenimiento de la independencia del Per y las posibilidades concretas de lograr la unidad de la Gran Colombia. En ese tiempo analizaba Bolvar que la contrarevolucin vena de la mano de articulaciones de poderes provenientes de Colombia, Chile y Argentina. Pasaron casi dos siglos y la historia se repite. En la regin la etapa de gobiernos progresistas han encontrado el lmite final. Venezuela asediada por sus propios errores y las continuas operaciones de desestabilizacin de la embajada de EEUU. Intervencionismo que se complementa con los accionares de los actuales gobiernos de Michel Temer en Brasil, Tabar Vazquez en Uruguay, Mauricio Macri en Argentina y Pedro Pablo Kuczynski en Per. Sin dejar de la lado la amenaza permanente del gobierno de Colombia y sus bases militares norteamericanas en su territorio. El asedio y los intentos de desestabilizacin son ciertos, reales. La infiltracin y la agitacin de parte de la derecha golpista en Venezuela es parte de la cotidianidad desde la muerte de Hugo Chavez. Sin embargo, hay responsabilidades de parte del gobierno de Nicols Maduro y del propio proceso chavista de no poder salir de una crisis econmica que suena a estado de coma. El socilogo venezolano Edgardo Lander apunta en una entrevista realizada por el diario La Diaria de Uruguay que El hecho de que Venezuela ha tenido 100 aos de industria petrolera y de estadocentrismo girando en torno a cmo se reparte la renta ha conformado no slo un modelo de Estado y de partido, sino tambin una cultura poltica e imaginarios colectivos de Venezuela como un pas rico, de abundancia, y la nocin de que la accin poltica consiste en organizarse para pedirle al Estado. Esa es la lgica permanente. En el proceso bolivariano, a pesar de muchos discursos que aparentaban ir en la direccin contraria, lo que se hizo fue acentuar esto. Desde el punto de vista econmico se acentu esta modalidad colonial de insercin en la organizacin internacional del trabajo. El colapso de los precios del petrleo simplemente desnud una cosa que era evidente, cuando uno depende de un commodity cuyos precios necesariamente fluctan. Una vez ms, el problema del modelo extractivista en la regin y la relacin con los gobiernos progresistas. Venezuela est enredada en su propia tela de araa y hay errores que se arrastran desde la propia etapa chavista, en particular la decisin de no avanzar en un fortalecimiento del entramado social social basado en el fortalecimiento de las comunas y, en cambio, se profundiz la poltica de la que habla Lander, vinculada a la dependencia de los recursos que baje el estado a las organizaciones de base, cuyo resultado son las pocas posibilidades de avanzar en autonoma y autogestin en los propios territorios. Punto crtico que tambin se vive en Ecuador. Diferente ha sido en Brasil y Argentina, ya que plantearon hasta en el discurso un esquema de capitalismo moderado, que Cristina Fernndez de Kirchner llam capitalismo humanizado, donde los bancos y los empresarios fueron los ganadores de esa etapa. De all la expansin de Monsanto en ambos pases y la consolidacin de la Barrick Gold en territorio argentino. A su vez, se suma a que Nicols Maduro abre el sur de Sulia a la megaminera (de mano de inversiones Chinas), y con ello ampla la matriz extractivista en Venezuela y la profundizacin de la crisis. La unificacin de los perversos que habla Bolvar, es la CEO-cracia de estos das que avanza sin tapujos a lo largo y ancho de Latinoamrica. Intervencionismo de la embajada sin necesidad de ninguna bomba madre sino de la concentracin de medios y la informacin. Nuevos golpes blandos que se habl hace aos atrs y que ven por estos tiempos como se retrocede en derechos conquistados. De todos modos, por estos das en la Repblica Bolivariana de Venezuela, ms all de las contradicciones marcadas anteriormente, el golpe no es blando, es un golpe duro y patente de la derecha contra un gobierno constitucional.

Mientras tanto, Alfredo Grande en el texto Dictadura de la burguesa que public recientemente la Agencia Pelota de Trapo dice: lo subversivo es que los pobres se alcen contra los ricos. Lo institucional es que los ricos aplasten a los pobres. De all que se institucionaliza la represin. La semana pasada reprimieron a la columna del FIT que se movilizaba por Panamericana en Buenos Aires hacia Plaza de Mayo en el contexto del Paro General. En Mendoza, piden desde el oficialismo el desafuero de los y las legisladoras del mismo frente por haber marchado con los y las trabajadoras en la misma jornada de lucha. Esta semana, la polica Metropolitana reprimi a las y los docentes que intentaban armar una carpa para la Escuela Itinerante frente al Congreso de la Nacin. El jueves a la noche ingres la polica de Gerardo Morales a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y, adems de reprimir, detuvieron al presidente del Centro de Estudiantes sin haber mediado ninguna razn que justificase dicha detencin. La misma provincia donde an est detenida por protestar la referenta de la organizacin Tupac Amaru, Milagro Sala. Micaela aparece asesinada y un nuevo femicidio, y no fue el nico de la semana, agrava la situacin vinculada a violencia contra las mujeres. El reloj gira la aguja y hay un femicidio cada 18 horas en Argentina. Cuando se trata de los y las de abajo es subversin, es terrorismo. Los de arriba juegan con los hilos y profundizan las polticas represivas. La bomba toma forma de padre, la bomba como smbolo de la bala que mata.

