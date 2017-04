Los terroristas de ayer, los encapuchados de hoy

Un proyecto de ley an no presentado introducira reformas en el Cdigo Penal donde la participacin en una manifestacin pblica con la cara tapada podra ser considerada un delito. Si se trata y convierte en ley, se estara dando un paso ms para legalizar el control represivo de la protesta social. Su antecedente ms cercano es el Protocolo de Seguridad aprobado en 2016 y la ley ms reciente es la Antiterrorista sancionada en 2007.Proyecto de ley de reforma al Cdigo Penal de la Nacin contra agresiones en piquetes e intimidacin pblica es el nombre que puede leerse en el facsmil que se hizo pblico a travs del portal Infonews. Sin firma alguna, su texto estara circulando entre los diputados de Cambiemos.El mismo modifica los artculos que tipifican los delitos de abuso de armas (art. 104), la coaccin (art. 149 bis), la coaccin agravada (art. 149 ter) y la interrupcin del trnsito (art. 194). Tambin el que regula las penas por daos (art.184).En todos estos delitos se incorpora una nueva circunstancia: la participacin en una manifestacin pblica mediante el uso o exhibicin de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de daar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta, de modo de impedir la identificacin del agresor.Para el caso de impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios pblicos de comunicacin, de provisin de agua, de electricidad y de sustancias energticas (art. 194) en el marco de una manifestacin como la descripta, las penas se incrementan pasando de los 3 meses a los dos aos actual a los 2 a 6 aos segn el texto del proyecto.El objetivo de estas reformas vincula con claridad el momento poltico en que la represin necesita de marco legal. Por eso en sus fundamentos se plantea: Podra no ser necesaria una reforma normativa (...). El Cdigo Penal en sus artculos 104, 149 bis, 149 ter, 184 y 194 (entre otros) debera ser suficiente para dar por tierra con estos desatinos. Pero a la luz de los hechos recientes esto parece requerir de una enrgica reafirmacin legislativa. Si las normas vigentes no son eficaces, su evolucin debe nutrirse de la necesidad de que la vida en sociedad funcione de manera fluida y armoniosa, en base a la observacin de la experiencia histrica y de cara a la realidad poltica y social en un momento dado.Cuando dicen hechos recientes, estarn pensando en las marchas que llenaron las calles durante marzo repudiando el golpe cvico militar de 1976? O en las convocadas durante estas ltimas semanas por trabajadores y centrales sindicales para exigir que se termine con este modelo econmico pensado para los ricos? En los cientos de miles que se movilizaron por mejores salarios, contra los despidos, el ajuste y contra la violencia patriarcal? O quizs en la de los docentes reclamando por su salario y por la defensa de la educacin pblica? Y cuando hablan de desatinos, lo pensarn como sinnimo de salir a la calle, cortar avenidas y puentes porque el estmago no puede esperar ms?Tambin sus fundamentos definen como un avance la aprobacin del Protocolo de actuacin de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones pblicas aprobado en 2016 por el Ministerio de Seguridad (leer El derecho supremo: la libre circulacin ). Pero afirma que el mismo debe apuntalarse desde la legislacin penal para no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados.Como cierre de los motivos para pedir a los legisladores que conviertan este proyecto en ley, expresan: Frente al debate de legos y de expertos, que parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras cubiertas en los piquetes como armas de intimidacin, amenaza, extorsin, vemos necesario introducir la tipificacin especfica y el agravamiento de las penas en los delitos as perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir, detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en tales ilcitos.En trminos jurdicos, la reforma introduce por primera vez en el Cdigo Penal el concepto de manifestacin pblica, convirtindola en un delito especfico y en un agravante para determinadas conductas penales. De esta manera, los jueces podrn aplicar penas ms duras contra quienes participen en medidas de fuerza y de accin directa. La decisin sobre quines y cundo aplicar estos delitos es una decisin poltica y responde a los intereses del Estado, encargado de fijar la poltica de persecucin penal, afirm Eric Sois, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), en una nota publicada en La Izquierda Diario.Tenemos malas noticias para el gobierno: las personas implicadas en tales ilcitos, es decir, los trabajadores y trabajadoras que venimos saliendo a las calles para reclamar contra los despidos y suspensiones, para exigir reincorporaciones o el pago de sueldos atrasados, para frenar el vaciamiento y cierre de fbricas, para defender y garantizar el derecho de huelga, para denunciar el gatillo fcil, la tortura y las detenciones arbitrarias, para decir basta a la criminalizacin de los pibes y pibas, vamos a seguir estando, y, como pintan las cosas, vamos a ser ms cada da, expres la Correpi en un comunicado.A principios de julio de 2007 el Parlamento sancion modificaciones al Cdigo Penal. La llamada Ley Antiterrorista incorpor a nuestra legislacin, bajo la presin y exigencia del GAFI (Grupo de Accin Financiera Internacional), la confusa figura de asociacin ilcita terrorista. A partir de su sancin se habilit al Estado a perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organizacin poltica o social que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presin sobre sus organismos.El nuevo proyecto de ley de Cambiemos, de ser tratado y aprobado, vendra a complementar la ley antiterrorista enviada al Parlamento el entonces presidente Nstor Kirchner. Ambas normas son instrumentos estratgicos para el control de la protesta social.Fuente: http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=21222:los-terroristas-de-ayer-los-encapuchados-de-hoy&catid=23:gobierno&Itemid=508