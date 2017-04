Turqua abandona las garantas de un Estado de derecho

Prensa Latina

Apenas unas horas despus de que fuera votada la controvertida enmienda constitucional en Turqua que otorgar amplios poderes al futuro presidente del pas, las garantas democrticas comenzaron a sufrir un grave deterioro. Durante la campaa, tanto la oposicin como las delegaciones de observadores internacionales del Consejo de Europa y de la Organizacin para la Seguridad y la Cooperacin en Europa (OSCE) denunciaron actos intimidatorios, parcialidad en los medios de comunicacin y fuertes restricciones para realizar actos pblicos a los partidarios del No, contrarios al gobierno.Tras la consulta, los temores a que se llevara a cabo un fraude en el resultado se confirmaron cuando el Consejo Superior Electoral (YSK) decidi, poco antes de que se cerraran los centros de votacin, aceptar como vlidas papeletas que no contaban con el sello preceptivo oficial, tal como recoge la Ley electoral en Turqua. Oficialmente los resultados de la consulta dieron una estrecha victoria a la reforma propuesta desde el gobierno, con el 51,4 por ciento de los votos, frente a quienes se oponan al modelo presidencialista, que obtuvieron el 48,6 por ciento de los sufragios.La diferencia de votos fue de un milln 380 mil, sin embargo la misin de la OSCE consider que el conteo de papeletas fraudulentas podra alcanzar una cifra superior a 2,5 millones, y las crticas sobre la jornada fueron especialmente graves al asegurar que 'se llev a cabo en un ambiente poltico en el que se restringieron las libertades fundamentales esenciales para un proceso genuinamente democrtico'.La peticin de una investigacin imparcial sobre los resultados fue respondida tanto por el presidente del pas, Recep Tayyip Erdogan, como por algunos ministros del gobierno con duras descalificaciones y comentarios contra los observadores internacionales por no actuar con imparcialidad y adoptar una posicin poltica en sus resultados. Ankara pas por alto que ambas delegaciones fueron invitadas para desarrollar su tarea con libertad y que sus conclusiones se limitaron a transmitir nicamente cuestiones relacionadas con la votacin.Por su parte, un da despus de la consulta el YSK zanj las denuncias de fraude con una negativa a cualquier tipo de accin adicional, a pesar de que su decisin de validar las papeletas sin sellar es ilegal a la luz de los artculos 98 y 101 de la Ley electoral, que dictaminan claramente sobre esa cuestin.La gravedad de su sentencia viene determinada por el hecho de que, a pesar de ser una violacin flagrante de la norma, no puede ser recurrida ante ningn tribunal superior, ni siquiera ante la Corte Constitucional, y tambin de que la mayora de los integrantes del YSK fueron designados por el partido de gobierno.Las manifestaciones y acciones de protesta, llevadas a cabo en das sucesivos en numerosas ciudades del pas, fueron respondidas por las autoridades con una ola de detenciones contra polticos, lderes sociales y comunicadores por desacato a las instituciones o, como en el caso del editor del portal de noticias Sendika, por 'incitar al odio, la enemistad e insultar a funcionarios pblicos'.Tambin con prohibiciones de derechos y libertades bsicas como ocurri en la ciudad de Antep, en el sureste del pas, donde la Oficina del Gobernador cancel durante un mes cualquier tipo de declaracin pblica, marcha, distribucin de folletos, campaas de firmas y actividad poltica o social.Otro ejemplo del rpido deterioro de las garantas democrticas en el pas se dio esta semana con el caso del documentalista italiano y activista de derechos humanos Gabriele del Grande, que inici una huelga de hambre el 19 de abril para denunciar su encarcelamiento. Del Grande fue detenido diez das antes en la provincia suroriental de Hatay, fronteriza con Siria, mientras realizaba entrevistas a refugiados y exiliados sirios para un libro en el que est trabajando.Las autoridades alegaron la comisin de una falta administrativa, al carecer de la acreditacin especial exigida a los periodistas en algunas zonas de Turqua, por lo que fue enviado a un centro de internamiento de extranjeros como paso previo a su deportacin, que normalmente se suele realizar en 48 horas. Sin embargo, el activista fue trasladado a un segundo centro al otro extremo del pas, en la provincia de Mugla, y confinado en aislamiento sin permitrsele tener acceso a un abogado o ningn tipo de contacto con las autoridades consulares de su pas o con sus familiares.Medidas que por s solas ya suponen una violacin de la propia legislacin turca, incluso bajo el estado de emergencia que rige en el pas, pero con el agravante de que el lmite mximo legal que un detenido puede permanecer sin asistencia legal es de cinco das.Cuando al cumplirse el dcimo da de encarcelamiento el vicecnsul italiano en Ankara y un abogado turco trataron de visitar a Del Grande las autoridades negaron tal posibilidad, aunque como denunci la cancillera italiana se trata de una vulneracin flagrante de la Convencin de Viena al impedir que reciba asistencia legal y consular con regularidad.Los abusos contra los periodistas, nacionales y extranjeros, se dispararon tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016, agravadas por la ausencia de garantas procesales en el marco de las leyes de excepcin promulgadas en el pas.Con la aprobacin de la reforma constitucional, un futuro ms arbitrario y desptico aparece en el horizonte, y el propio Erdogan se asegur de recordarlo hace unos das cuando en referencia al encarcelamiento del corresponsal del diario alemn, el periodista turco-alemn Deniz Ycel, asegur que no ser liberado mientras l siguiera siendo presidente. Se le olvid decir que son los tribunales, hasta el momento, quienes deben dilucidar sobre la inocencia o la culpabilidad de los acusados.Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80452&SEO=turquia-abandona-las-garantias-de-un-estado-de-derecho