Chile 2017: Paraso de impunidad para los delitos de cuello y corbata

La decisin del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no querellarse contra miembros de la casta poltica-empresarial ahonda el sentimiento ciudadano de injusticia. Se acenta la impresin de impunidad de polticos y empresarios; as como el fracaso de las instituciones del Estado para castigar de manera ejemplar las prcticas corruptas.

En el paraso del neoliberalismo que es Chile, el organismo del Estado (SII) que debe ejercer un control acerca de los fraudes al fisco practicados por empresarios, que en este caso fueron cometidos en contubernio con connotados polticos an en febril actividad, opt por la trivial opcin de multar a empresas como Penta y SQM y a otras. As se evita que los infractores sufran acciones penales.

Y el sistema de justicia, va declaraciones informales de algunos fiscales estrella, en tuiteos, se declara impotente. No hay nada que hacer, si con plata se arregla todo es el mensaje entre lneas. Una manera de constatar que los poderosos se ubican por encima de Ley. Para eso sirven las influencias y los medios de informacin que como El Mercurio alegan en su favor.

Desde un comienzo la casta poltica empresarial intent sofocar la magnitud de los casos de corrupcin para evitar que se generara una ruptura del vnculo de confianza entre representantes y representados. Esto ltimo es lo que sucedi. Y lo que acaba de ocurrir es el broche de oro a la corrupcin.

Cline Spector, profesora e investigadora de la Sorbona en filosofa poltica, se expresa en estos trminos acerca de la ceguera actual de las elites dominantes: La democracia no es invulnerable, y para comprender su vulnerabilidad ella debe ser capaz de reflexionar bien acerca del mal poltico.

En Chile, las elites polticas, empresariales, intelectuales y jurdicas no quieren reflexionar acerca del mal que los casos recurrentes de corrupcin le hacen y le harn a la democracia liberal y representativa. Imposible ignorar la verdad que se impondr: este tipo de democracia neoliberal de las elites fracas.

Adems de ser una afrenta a las exigencias ciudadanas de probidad de los parlamentarios, lo que acaba de ocurrir es una clara demostracin de la incapacidad de las elites empresariales, polticas y jurdicas de entender el momento presente.

Es as como el ataque frontal contra los fundamentos de la democracia, su captura por el dinero, es responsabilidad de quienes se han convertido en profesionales de la poltica y divorciado del pueblo soberano, pero tambin de quienes al callarse se transforman en cmplices objetivos de las prcticas corruptas de la casta poltica-empresarial que se adue de la poltica.

Una simple constatacin indica que los parlamentarios, ricos millonarios muchos de ellos, no viven en las mismas condiciones que sus electores, lo que no les permite acercarse a ellos y ser sensibles a sus dificultades y aspiraciones, declara Ren Dosire, ex diputado francs y autor de un libro Dinero, Moral, Poltica ( Argent, morale, politique , Seuil, 2017). Ni que viviera en Chile.

Fueron funcionarios del SII, de exclusiva confianza de la Presidenta de la Repblica, quienes decidieron no presentar querellas penales. Pero es claro, sin que haya sido transparente, que tal opcin fue cocinada por los actores de la transicin en altas esferas del Estado.

