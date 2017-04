Entrevista a Philippe Poutou

"La conciencia ecolgica avanza en ambientes proletarios

A l'encontre

En materia de medio ambiente, qu medidas estn en el corazn de su programa?

Una poltica energtica social y ambiental, inevitablemente, estar a cargo de un servicio pblico de energa. Debemos afectar a los capitalistas y romper con la lgica privada de la rentabilidad. Hay que expropiar a cualquiera de las empresas de energa fsiles de gran tamao como Total, ponerlas bajo el control de los asalariados y la poblacin para salir de los fsiles. Al mismo tiempo, hay que eliminar la energa nuclear. Nosotros nos apoyamos en el esquema de salir en diez aos, desarrollado por el activismo antinuclear y el entorno asociativo. La central nuclear de Fessenheim y todos los reactores de ms de treinta aos deben cerrarse inmediatamente.

En paralelo, queremos desarrollar la energa renovable. Este punto queda por discutir debido a la controversia sobre las ventajas y desventajas del viento, de las mareas, solar, etc. Pero la ventaja es que estas energas permiten relocalizar la produccin de electricidad. Adems de eso, hay que luchar contra el despilfarro mediante la eliminacin de la publicidad, los costos de electricidad intiles... incluyendo los autos y camiones, que contaminan. Lo que nos lleva al transporte pblico gratuito. Tratamos de responder globalmente a todos los problemas; de lo contrario, ser ms grave.

La agricultura es tambin una opcin de la sociedad. Las polticas productivista de concentracin capitalista empujan a los agricultores hacia lo ms rentable, utilizando ms pesticidas, fungicidas, fertilizantes, etc. Nosotros, estamos luchando contra los insumos qumicos y hablamos de un retorno a las pequeas granjas para la agricultura local, incluyendo las de alrededor de las grandes ciudades. En Burdeos, haba una gran cantidad de cultivos de hortalizas al norte de la ciudad. Hoy en da, no hay casi nada, con las consecuencias en lo social, ambiental y alimentario. Cmo ayudar a los pequeos agricultores a vivir de su trabajo y luchar contra los bancos, los distribuidores y la industria alimentaria? A esto se aade la cuestin del bienestar animal.

La ecologa se contempla a menudo como una preocupacin de bobos. Es difcil presentar un discurso verde y antiproductivista ante los trabajadores y los empleados?

El NPA siempre ha defendido estas medidas. La Comisin ecolgica lo hace desde la creacin del partido y en nuestro peridico hay una seccin de ecologa casi todas las semanas. Desde hace cinco aos, nuestro programa dijo lo mismo. Pero ahora la cuestin ambiental adquiera ms relevancia en la opinin pblica; De repente, cuando hablamos, somos ms y mejor escuchados Y, sin embargo, yo no puedo en los medios... siempre sobre los despidos, el empleo...Nunca de la ecologa.

La conciencia progresa incluyendo los entornos proletarios. Es difcil ignorar que la contaminacin se ha convertido en catastrfica, causando enfermedades y mayor mortalidad. La actualidad de los ltimos meses estuvo marcada por los picos de contaminacin en Pars, Grenoble, Burdeos e incluso en lugares remotos. Los agricultores sufren de enfermedades profesionales. Cerca de Burdeos, los productores mueren a causa de los pesticidas y otros demandan contra los fabricantes. La comunidad campesina, que ha ignorado largo tiempo estos problemas, comienza a resistir. Incluso en el trabajo, se discuten algunos de estos problemas ambientales y de salud.

Pero cuando estamos en los sectores industriales, la cuestin del mantenimiento del empleo est all. En cuanto al cierre de Fessenheim (ver el artculo publicado el 8 de abril 2017 en el sitio de A lencontre), la postura de la CGT no ha cambiado ni un pice. Para ella, la defensa de la industria nuclear y la defensa de los puestos de trabajo van de la mano. Es una locura, porque no podemos hablar de la salida nuclear mientras se habla reciclaje. Un desmantelamiento de la central nuclear dura dcadas. No es como apagar la luz y dejarla bloqueada!

El desastre de Fukushima (Japn) implic una toma de conciencia respecto a del riesgo nuclear. Pero los aos pasan y el miedo a lo nuclear disminuye de nuevo, a pesar de todos los problemas - las piezas defectuosas en los reactores, la ASN (Autoridad de Seguridad Nuclear) que alerta y todo los contina como si no hubiera problema. Difcil de tratar esta propaganda ideolgica.

En el sector del automvil no es fcil tampoco. La CGT metalrgica defiende la industria del automvil. Muchos siguen considerando que denunciar todo-auto es renunciar a puestos de trabajo. Pero nosotros, en la CGT Ford, percibimos que cuando mencionamos los escndalos con el disel en nuestros folletos, nuestros compaeros estn ms sensibles y se abren a la discusin. Porque en realidad, no nos importa para fabricar autos-cacharros; el problema es tener un puesto de trabajo. Un mecnico de auto bien puede trabajar no solamente en los coches elctricos - que dependen de la energa nuclear y son una solucin falsa sino en los autobuses. O, mejor, en los trenes.

El problema es que no podemos confiar en el Estado ni en los patrones para las reconversiones. Si maana, deciden cerrar una fbrica de armas, eso inevitablemente conduce a despidos. Por lo tanto, la cuestin es hacer la economa ms colectiva, para no dejarla en manos de los capitalistas. Queremos que los asalariados y la poblacin puedan garantizar las reconversiones, si as los deciden por razones ambientales y coherencia econmica.

Cmo se haran las reconversiones en una economa donde los asalariados controlaran las herramientas de produccin?

Uno puede imaginar las estructuras nacionales y locales donde la gente pueda discutir sus necesidades y tomar las decisiones polticas. Por ejemplo, el proyecto de aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, podra ser una eleccin de la poblacin verdaderamente politizada, en lugar de las autoridades locales que votan lo que quieren hacer en relacin con los intereses multinacionales. No hay porque imaginar un mundo hiperindividualista donde todo el mundo se va para su casa a ver la televisin por la noche y no les importa la poltica. Se trata de cmo resolver los problemas discutindolos de forma colectivamente Solamente los activistas y militantes son los nicos en ocuparse?

En el plano econmico, los empleados deben ser capaces de hacerse cargo de la organizacin del trabajo e incluso de opciones estratgicas. El ejemplo Fralib (empleados que lucharon por ms de 1.336 das para reanudar la fabricacin de bolsitas de t) es muy interesante. Mientras Unilever quera cerrar la planta, los empleados recuperaron Scop. Es un activismo social: casi no hay diferencias salariales, todo se decide en conjunto, la distribucin de los puestos de trabajo, horas extras, etc. Tambin tiene una dimensin ecolgica, ya que se utiliza t orgnico, buscando el aprovisionamiento local...Es muy bueno! Sin duda, aunque sea a muy pequea Otro ejemplo es la fbrica Pilpa en Carcassonne, recuperada en Scop por los trabajadores que producen helados La Belle Aude: estn a favor de los productos ecolgicos, locales... Obviamente, los productos se venden un poco ms caros, pero muestra que es posible producir respetando a los empleados, el medio ambiente y la salud de la poblacin.

Pero a menudo los productos orgnicos y de calidad son criticados por ser inaccesibles a los hogares pobres...

Sin duda, los productos orgnicos son ms caros, incluyendo aquellos de venta en el supermercado. Pero tambin es un asunto politizado. Por ejemplo, vemos que la gente de los medios ms pobres a menudo fumar, beben y comen mal; todo el mundo sabe que eso es malo. Est vinculado a una gran cantidad de cosas que refleja resistencias. Si lo orgnico es un tema de debate entre los activistas y sindicalistas, ms all es todava ms complicado. Hay que interesarse por el cuidado, estableciendo el vnculo entre la destruccin de nuestros puestos de trabajo, el medio ambiente y nuestra salud. Afortunadamente, las asociaciones ecologistas hacen una gran labor de divulgacin. En Burdeos, el AMAP tiene una actividad muy militante.

T insistes en la idea de que los ciudadanos deben tomar la poltica en sus manos. Cul sera el proyecto de sociedad sin Presidente de la Repblica, sin Senado, etc.?

Es ms fcil empezar por criticar lo que existe! En cuanto a la oficina presidencial, encontramos absurdo que un solo individuo puede tener tanto poder en las manos. Lo mismo ocurre con los presidentes regionales, alcaldes...Hay una sper-poder en todas las instancias democrticas.

El otro problema es el de la representacin. La ausencia de proporcionalidad integral es muy problemtica. La concentracin de poder en los partidos grandes y profesionalizacin de ellos. Por no hablar de sus remuneraciones exageradas: desde el momento en que alcanzan altos ingresos, diputados y senadores se aferran a sus posiciones y estn completamente ligados a un entorno social. Esto se traduce en una verdadera desconexin de los simples trabajadores. Es por esto que nosotros proponemos topear los ingresos de los electos a 2300 euros netos mensuales. Tambin abogamos por la no acumulacin de mandatos.

Sin embargo, estas reglas no son ms que medidas de emergencia. El verdadero objetivo es construir una democracia para los millones de personas. La historia de las luchas sociales nos muestra modelos de batallas y momentos democrticos. La Comuna de Pars, hace casi 150 aos, fue el proyecto de organizacin colectiva a escala de una ciudad; experiencias de democracia participativa en Porto Alegre, Brasil, con mandatos rotativos y reuniones barriales... Pero hay un imperativo absoluto: es necesario que la poblacin se involucre. Un delegado que hable lugar de otros no es bueno! La gente tiene que hablarse a s misma De lo contrario, estas herramientas se convertirn en cscaras vacas.

En tal sentido, las Zads (Zonas a Defenderse) son experiencias interesantes. Cerca de Burdeos, un pequeo bosque fue destruido debido a un proyecto de campo de golf, a pesar de la resistencia de los jvenes. Pero hubo reuniones generales, reuniones cerca de all, con activistas y ambientalistas, agricultores que trabajan en la zona. Discutimos la horticultura, el costo de las tierras agrcolas, la contaminacin del suelo, el enlace entre lo rural y urbano... No eran numerosos, cincuenta, pero fue bueno! Se trata de pequeas bocanadas de aire. Cmo el NPA puede ayudar a desarrollarlas y fortalecerlas, esa es la cuestin!

Por un lado vas a la eleccin presidencial sin la intencin de ganarla, para animar a la gente a interesarse en la poltica; por el otro, lo haces como parte de un partido tradicional... Cul es su opinin sobre las formas de movilizacin social emergente como Nuit debout (Noche en pie) y ttes du cortge (cabeza de la manifestacin)?

El NPA tiene la particularidad de ser a la vez una organizacin tradicional, obrera, ligada al sindicalismo y, al mismo tiempo, muy implicada en colectivos como Zads y Nuit debout. Lo que es interesante en estas ocupaciones de sitios y plazas, es la forma en que la gente se organiza en una especie de autogestin. Y el hecho de que no se limitan a una lucha, sino que discuten todo: solidaridad con los migrantes de Calais, cuestiones democrticas, antirracistas, feministas...Estas movilizaciones reagrupan a personas diversas, de edad, de medios sociales.

En la actividad militante cotidiana, son muy pocos los que hacen el trabajo, siempre hablan los mismos, los que hacen los folletos, etc. La experiencia de Nuit debout ha sido enorme para nosotros. La relacin se invirti: todo el mundo es militante, todos hablan...Es hiperestimulante! S alguien est ausente no es un problema, todos los otros estn all para hacer. En Zads es bastante similar. Claro, no todo es color de rosa, a veces hay reflejos sectarios, anti-polticos, anti-organizaciones, a la vez las relaciones no siempre son fciles... Pero todo apunta en un buen sentido.

Traduccin de Ernesto Herrera

Fuente: http://alencontre.org/europe/france/philippe-poutou-la-conscience-ecolo-progresse-dans-les-milieux-proletaires.HTML