El Da de la Madre Tierra

Hoy, 22 de Abril, se celebra el Da Internacional de la Madre Tierra, oportunidad para rendir tributo, recordar y agradecer a nuestra Madre Tierra, la que nos da vida, sustento, seguridad y futuro. Todos los das deberamos rendir este merecido tributo.

Sea oportuna la ocasin para recapacitar sobre nuestra responsabilidad colectiva por fomentar la harmona entre la actividad humana y el equilibrio natural, no solo para alcanzar un equilibrio justo entre las necesidades materiales, econmicas, sociales y medioambientales de las generaciones humanas presentes y las de generaciones futuras. Sino para igualmente equilibrar las aspiraciones de la humanidad con el derecho a la vida de millones de otras especies y formas de vida, tanto animales como vegetales, que comparten con nosotros este maravilloso planeta.

La educacin es fundamental en este proceso. El conocimiento nos empoderar a todos y permitir tomar las medidas necesarias para proteger tanto nuestra propia seguridad como la de nuestros descendientes.

Vivir en armona con la naturaleza implica una relacin equitativa y equilibrada con la Madre Tierra, la fuente y el sustento de la humanidad misma. Esta relacin debe fundamentarse en un profundo respeto por la naturaleza y en el reconocimiento de nuestra responsabilidad por restablecer la salud e integridad de los sistema naturales que hemos deteriorado. Esta transformacin de la relacin entre la humanidad y la Madre Tierra no es mas que una reafirmacin de que la existencia humana es parte inextricable de la Naturaleza.

Aunque las primeras especies del gnero Homo datan de hace mas de 2 millones de aos, la historia de nuestra especie tuvo lugar en el perodo geolgico conocido como el Holoceno, un perodo relativamente breve en la historia del planeta que abarca los ltimos 11.000 aos. Desde el desarrollo de la agricultura a inicios del Holoceno, la humanidad ha influido masivamente en todos los aspectos del entorno natural. Casi todos los ecosistemas del planeta portan las cicatrices de nuestra presencia.

Hay muchos aspectos reconocidos de la influencia del ser humano sobre el medio ambiente. Entre los mas destacados se encuentran: el cambio climtico, la alteracin del equilibrio atmosfrico, la destruccin de aproximadamente la mitad de los bosques originales del planeta, la erosin de los suelos, la desertificacin, la contaminacin con sustancias txicas del agua, el aire y los alimentos; la destruccin de ros y quebradas, la acidificacin de los ocanos, la erradicacin masiva de especies de plantas y animales y la peligrosa reduccin de las formaciones de hielo tanto en el rtico como en la Antrtida. En la coyuntura actual, se destaca con particular relevancia la necesidad de concientizar a la humanidad sobre la creciente y devastadora amenaza del calentamiento global.

Son cada vez ms los cientficos que afirman que hemos ingresado en un nuevo perodo geolgico: el Antropoceno, trmino gestado para referirse al perodo en que mltiples condiciones y procesos de importancia geolgica se ven alterados por la actividad humana. Se acrecienta el riesgo de que se produzca una avalancha irreversible de cambios, producto de la actividad humana, que conduzcan a un futuro radicalmente diferente del pasado conocido por la humanidad, provocando condiciones planetarias hostiles para la especie humana.

En 1873, el gelogo Antonio Stoppani se refiri a una nueva fuerza telrica, comparable en poder y universalidad a las grandes fuerzas de la Tierra. Acu entonces el trmino La Era Antropozica. La era del humano.

En 1926, Vernadsky, uno de los fundadores de la geo-qumica, reconoci el creciente impacto del ser humano sobre el medio natural. Junto al filsofo francs Teilhard de Chardin acu el trmino Nosfera, la esfera o mundo del pensamiento, para referirse a la influencia del ser humano en la transformacin tanto del ambiente natural como del futuro.

En el ao 2000, Paul Krutzen, especialista en qumica atmosfrica y ganador del Premio Nobel de Qumica en 1995, foment el concepto delAntropoceno para referirse al perodo actual, en el que mltiples procesos fundamentales del entorno natural se ven dominados por la actividad humana. Actualmente la Comisin Internacional de Estratigrafa considera utilizarlo como una unidad oficial de la escala geolgica del tiempo.

Durante la revolucin cientfica del siglo 20 se modificaron muchas de las hiptesis sobre la relacin entre la actividad humana y el entorno natural descrito en el modelo newtoniano, conocido como mecnica clsica. La fsica newtoniana fue complementada tanto por la teora de la relatividaddesarrollada por Einstein como por los avances en mecnica cuntica. El cosmos se concibe ahora como un todo perfectamente interconectado, donde todas las cosas se encuentran literalmente unidas unas a otras. El concepto de que las partculas que constituyen nuestra individualidad forman in conjunto aislado no es mas que una ilusin.

La creencia de que los humanos somos distintos y superiores a otras formas de vida, o que ocupamos un lugar privilegiado en el cosmos, carece de base cientfica. Como miembros del colectivo de seres vivos, tenemos el deber de utilizar nuestra capacidad de previsin y empata para comprender y proteger nuestro hogar planetario, as como para favorecer todas las otras formas de vida.

Urge un cambio en la manera en la que los humanos nos relacionamos con la Madre Tierra. La humanidad debe ante todo tratar al planeta con respeto, actuar como guardianes de la Tierra, en lugar de como sus dueos, domadores o parsitos. Debemos reconocer que ha llegado el momento de servir al planeta en lugar de utilizarlo en beneficio de objetivos econmicos a corto plazo. Destruir nuestro entorno natural para satisfacer aspiraciones econmicas y materiales no solo nos perjudica, sino que se transforma tambin en una inusitada injusticia inter-generacional.

Un sistema econmico vinculado a los lmites ecolgicos fijara normas claras para la sostenibilidad. La extraccin de recursos renovables no puede exceder la capacidad regenerativa. La contaminacin no puede exceder la capacidad de absorcin. Ni la extraccin ni la contaminacin pueden poner en peligro las funciones esenciales de los ecosistemas. El ritmo al que se agotan los recursos bsicos no renovables no puede ser mayor que al que se desarrollan sus sustitutos. En necesario reconocer la falsedad de la hiptesis segn la cual el mundo natural es un elemento del que ha de disponerse en provecho del ser humano.

El documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, titulado El futuro que queremos, reconoce la necesidad de adoptar mtodos ms amplios para medir los avances y el bienestar, que complementen el PIB, con el fin de sustentar mejor las decisiones polticas. El desarrollo econmico de la humanidad no puede continuar realizndose a expensas de la desolacin de la naturaleza.

Hace mas de 200 aos, Alexander von Humboldt acu el trmino organismo mundial para resaltar que los humanos nos encontramos ntimamente vinculados a las riquezas de la Naturaleza y para exhortarnos a asumir posiciones armoniosas con el organismo mundial del que somos parte, no en su contra.

Hace tambin cerca de 200 aos que el jefe indgena norteamericano Seattle sentenci: Solemos olvidar que nosotros no tejimos la tela de la vida, sino que somos apenas un hilo de esa tela. Lo que le hagamos a la tela nos lo hacemos a nosotros mismos.

Jc-centeno @outlook.com