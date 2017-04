Una figura como Rafael Correa fortalecera Unasur

La UNASUR (Unin de Naciones Suramericanas) es un bloque que ms all de las diferencias polticas o econmicas de los pases que lo integran y ciertas debilidades, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.Surgi de una forma distinta a otros procesos y se posicion como una propuesta de integracin desde lo poltico, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en comn, fortalecer polticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionndose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar. Es necesario seguir consolidando UNASUR como bloque de poder e interlocucin mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental fortalecer la institucionalidad en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretara General.Hay que afirmar la gestin de UNASUR desde la Secretara, para reforzar las acciones del bloque a nivel regional y mundial. Para eso se deben elaborar objetivos de corto, mediano y largo plazo, con una agenda que permita llegar a esos objetivos produciendo un salto cualitativo en la gestin y un mayor posicionamiento de la Unin, generando adems alianzas con otros bloques. En estos meses debera cambiar el secretario general. En ese sentido la figura de un presidente que haya ejercido en estos ltimos aos y que tenga un reconocimiento internacional servira para fortalecer Unasur desde el respeto a la diversidad. Sin contar a Jos Mujica, que ya descart la posibilidad de ser Secretario General, teniendo en cuenta que no puede residir en Quito, el nico ex presidente que reunira condiciones para fortalecer Unasur y podra ser aceptado por todos los pases, sera Rafael Correa. Para nombrar al Secretario General de Unasur es necesario un consenso entre los estados y, aunque seran necesarias diversas negociaciones para lograrlo, no hay duda que una figura como la de Rafael Correa y un pas como Ecuador, tendran altas posibilidades de ser aceptados por todos, teniendo en cuenta que sobre otros pases y candidatos, existiran cuestionamientos insalvables de uno u otro bloque de los dos que se han generado en la regin. Rafael Correa termina su mandato presidencial el 24 de mayo. Seria un objetivo trascedente de la nueva o nuevo canciller de Ecuador, lograr que el actual presidente, quien adems durante la presidencia pro tempore de su pas en Unasur potencializ, proyect e institucionaliz la Unin, sea el nuevo Secretario General.Por otra parte, sera muy importante transformar el Consejo de Delegados en un organismo de representacin permanente mucho ms vinculado a la Secretara General y establecido en la sede de Quito, para que se complemente mejor con sta. Adems es fundamental fortalecer y consolidar los Consejos con planes de gestin y mirada estratgica.La integracin en Amrica Latina y Amrica del Sur ha entrado en un periodo de espera, tanto en lo que tiene que ver con el concepto integrador ms profundo que desarrolle todas las reas de la integracin, como en el desarrollo de los organismos que han intentado, con problemas consolidar el proceso integrador. En ese contexto, Correa y Ecuador podran potenciar nuevamente a Unasur.