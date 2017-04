Trump y Uribe retornan la lengua del Furher

El tercer Reich cre una lengua propia [1] , acciones, convicciones, hbitos de pensamiento, maneras de gesticular, atacar y eliminar a sus victimas y presentarlas como nicas responsables de su desgraciada suerte. Oblig a los Judos a llevar del lado del corazn y al descubierto la estrella que hacia visible la seal del estigma de inferioridad, humillacin y sufrimiento. Para un Judo tapar la estrella que lo marcaba implicaba hacerse responsable de su tragedia, ser trasladado a un campo de concentracin y al poco tiempo aparecer legalmente muerto segn los registros que firmaban los funcionarios dejando como causa alguna supuesta insuficiencia cardiaca o la aplicacin de la ley de fugas.

La cruz gamada portada por los nazis, era en cambio una seal de victoria y superioridad, se llevaba en el brazo y se exhiba con orgullo en edificios, oficinas, vehculos, cuadros y enormes banderas, smbolo de un poder arbitrario, arrogante, cruel. Llevar la cruz gamada conceda patente de impunidad, porque los asesinos se autoproclamaban superiores, defensores del orden, para fijar las reglas e imponer a sus victimas las conductas, maneras de actuar, mirar, vestir y hasta abotonar sus abrigos y, adems gozaban de libertad para someterlos, provocarles dolor, despojarlos de sus bienes, degradarlos y agredirlos sin piedad. La estrella del judo atraa la maldad del enjambre de funcionarios y militares nazis, vidos de colaborar con el Reich, encontrando en sus victimas una excusa para mostrarse implacables, en su creencia de raza superior y demostrar con barbarie su lealtad al furher.

La estrella anunciaba el horror que debera caer sobre la victima, marcada y acusada de haber inventado la guerra (de la que fue su victima) y de ser la desgracia del mundo, el origen de todos los males. Estas perversas y falsas imputaciones le resultaban suficientes al nazi para descargar su odio y desprecio contra sus debilitadas victimas. Era natural para el nazi tratar a los marcados como a cerdos, como a plaga, asumirla como una peste para descargar su maldad. La lengua nazi repeta que no era una guerra contra una nacin, ni contra contra un ejercito, sino contra una raza, contra una visin del mundo, contra un tipo de ser humano al que haba que atacar donde se presuma que podra estar y si no estaba all haba que inventarlo para mantener viva la semilla del odio y la agresin.

Trump en su expresin de furher del Reich Americano y Uribe sin trono pero con suficiente poder para enredar la paz firmada, representan cada uno en su escala de intervencin geopoltica a obsesionados artfices de la reproduccin del odio y del horror. Reinventan la crueldad y la promueven a la sombra de la llamada civilizacin que palidece y en cambio de repudiar el terror y la muerte balbucea ante el espectculo (universal o local) ofrecido con sangre ajena, con ejrcitos de drones, misiles, virus y alta tecnologa, para validar el experimento con las victimas ya marcadas como los nuevos enemigos. Trump hace girar su ruleta, ataca por todas partes, busca el hilo mas dbil, sabe que al final se detendr en los inmigrantes escogidos como nueva plaga, nuevo enemigo creado por la poltica criminal americana, sobre el que provocar sufrimiento donde el mercado indique. Trump requiere inmigrantes para existir, Hitler requiri Judos, Uribe en Colombia requiere farc.

El enemigo creado para este siglo es difuso, lo que le permite a los gobernantes un margen de maniobra amplio y fuera del alcance del DIH, porque borra diferencias entre civiles y combatientes y configura la perversa idea de daos colaterales, aplicada a males menores para evitar supuestos daos mayores. Al enemigo no lo determina un hecho criminal, si no que es diseado en laboratorios de expertos (como la solucin final del exterminio judo) y presentado pblicamente por el Furher que decide quien, qu y porqu debe ser ese el enemigo y declara la guerra contra l (inmigrante, comunista, anticapitalista o cualquiera sea persona natural, grupo, pueblo, estado o nacin). Trump desde el gobierno y Uribe desde su estrategia de poder, son claros exponentes del Furher respecto a su opinin de que a las masas hay que mantenerlas en la estupidez y disuadirlas de cualquier reflexin y machacar siempre las mismas teoras simplistas que no pueden ser refutadas desde ningn lado. Los dos se esfuerzan por crear un lenguaje, unos hbitos, un estigma, una seal y centrar su obsesin en un nico enemigo al que prometen combatir hasta su fin, y anuncian cnicamente que son los otros los estn en guerra contra ellos y que por honor y lealtad a unos valores, se les debe perseguir y exterminar. Para convencer predicen las catstrofes que podran causar sus enemigos y repiten que lo peor esta por venir si no se destruye al enemigo. Llaman a que cada persona se haga responsable del destino de la patria y del futuro y en consecuencia asuma con fe ciega su tarea de enfrentar al enemigo (lo judicialice, encarcele, difame, destierre, persiga, agreda, violente o mate) y tenga presente que la victima es la culpable bajo la excusa de que la guerra la inventaron ellos, las propias victimas.

El centro poltico de Trump son los inmigrantes y el de Uribe las farc, ellos pusieron la marca al enemigo y lo acusan de todas las inmoralidades y llaman a indignarse y a mantener abiertos los ojos para encontrar en cada lugar a ese enemigo del que necesitan para existir. El primitivismo intelectual de Trump y Uribe y su astucia calculadora les permite crear lealtades entre quienes con el mismo primitivismo aceptan ser guiados para repetir el libreto del odio, glorificarlo y tener una razn poltica para existir. El odio es incubado en una amplia franja del pueblo engaado con triunfos de guerra y patriotismo exacerbado por la doctrina del odio, que entre decepciones y desesperanzas quiere cambios pero al no identificar claramente cuales ni de qu manera, cae en la seductora tentacin de seguir al gua a quien atribuyen incluso fuerzas mgicas para alentar la promesa de salvacin.

Trump y Uribe, identifican un comn denominador inextirpable, similar al de la raza aplicado en el holocausto, que esta en el origen (inmigrante, rebelde) del que emana su modelo de sociedad y de estado, empujado desde cargos, representaciones y posiciones sociales por sus seguidores y propagandistas que distribuyen hbitos de pensamiento y modos de actuar contra los enemigos ya focalizados, a los que como a chivos expiatorios deben mantener vigentes para mostrar su poder y su crueldad y probar su experimento de exterminio. Trump con los inmigrantes y Uribe con las Farc aseguran su propia existencia ya que si dejaran de existir invalidaran la excusa para impulsar el odio.

Trump y Uribe mantienen viva su astucia obsesiva y demencial para dar las instrucciones prfidas y descaradas que diseminan sus propagandistas (siguiendo a Goebbels y JJ Rendn) para hacer realidad la ley suprema del Furher de hacer que sus oyentes no se planteen un pensamiento critico, porque todo lo dicen de manera simple, con verdades a medias que estimulan a estar listos a atacar al enemigo rebelde, indomable, insumiso. Crear un nico enemigo, focalizarlo, centrarlo, repetir mil veces la misma mentira sobre l y englobarlo en una cosmovisin falseada, pero fcil de seguir define la ruta del odio. El Furher as lo hizo al definir al judeo-marxista, judeo-bolchevique, judeo capitalista, judeo-artista, es decir, el enemigo judo que se poda combinar con cualquier adjetivo, de manera que toda rivalidad de donde quiera que viniera se asociaba a un nico enemigo.

El uribismo en su exposicin Nacional de Ultraderecha se centra en Farc. Reproduce un nico mensaje para todos los temas con la formula: Tema mas Farc (T+F=enemigo), los derechos de diversidad y diferencia son reducidos a ideologa de genero mas farc; laicidad, reducida a atesmo mas farc; resistencia y rebelin reducidos a terroristas farc. Lo importante de la lengua propia del Nacional Uribismo es despertar un instinto innato, que no es siquiera un afn de poder en s mismo, si no un odio que solo pueda desaparecer eliminando a quien se odia, lo que acenta su necesidad de llamar a que cada uno participe del exterminio al que hay que llegar por todos los medios.

P.D. Ya hay una lengua NazionaleUribista, el problema est en confluir en unidad para detenerla.....



[1] Cfr. Klemperer, Vctor. LTI, La Lengua del Tercer Reich, Minscula, Barcelona, 2007.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.