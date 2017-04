El ataque increblemente limitado de Donald Trump

Pocas veces un ataque tan limitado como el lanzado por EE UU con misiles de crucero contra la base area siria de Shayrat ha hecho tanto ruido. El presidente de EE UU, Donald Trump, autoriz el ataque al anochecer del jueves, 6 de abril, poco antes de asistir a la cena con su homlogo chino, Xi Jinping, en su mansin Mar-a-Lago en Florida. Con toda probabilidad haba sido lo mnimo que se haba planteado Barack Obama cuando el rgimen sirio cruz su lnea roja en agosto de 2013. En una de sus declaraciones memorables, John Kerry calific esa opcin de esfuerzo muy limitado, muy puntual, muy a corto plazo, un esfuerzo que sera increblemente limitado.

Que el Pentgono hiciera uso de este antiguo plan parece venir corroborado por la declaracin del ministerio de Defensa ruso, cuyo portavoz describi el ataque en estos trminos:

El 7 de abril, de las 3.42 a las 3.56 horas (hora de Mosc), dos destructores de la marina de EE UU (USS Ross y USS Porter) realizaron un ataque masivo con 59 misiles de crucero Tomahawk desde la zona cercana a la isla de Creta (mar Mediterrneo) contra la base area siria de Shayrat (provincia de Homs). De acuerdo con los datos del seguimiento objetivo, 23 misiles alcanzaron la base area siria Por tanto, la eficacia militar del golpe masivo estadounidense con misiles contra la base area siria es extremadamente baja. Hoy es evidente que el ataque con misiles de EE UU estaba planeado desde mucho antes de este acontecimiento. Es necesario [normalmente, antes de un ataque de este tipo] realizar operaciones de reconocimiento, planear y preparar las trayectorias de vuelo de los misiles y ponerlos en alerta de combate total. Est claro para cualquier experto que la decisin de atacar a Siria con misiles se tom mucho antes de lo acaecido en Jan Sheijun, que se ha convertido en una mera justificacin formal del ataque, mientras que la demostracin de podero militar ha venido dictada exclusivamente por razones de poltica interior.

El ataque fue tan increblemente limitado y sus efectos disuasorios tan escasos que la fuerza area siria reanud sus bombardeos sobre Jan Sheijun al da siguiente, mientras se iniciaban los trabajos de reparacin de la base area de Shayrat. Contrariamente a los numerosos comentarios sobre el milagro que se habra producido si Barack Obama hubiera ordenado un golpe similar en 2013, lo ms probable es que no habra cambiado gran cosa el curso de la guerra en siria. nicamente un ataque a mucha mayor escala podra tener un efecto importante al hacer cundir el pnico en las filas del rgimen de Asad. Si el anterior presidente hubiera mantenido su lnea roja en 2013 con un ataque muy limitado como el que ha lanzado Trump, en el mejor de los casos podra haber prevenido el asesinato con armas qumicas de las 86 vctimas de Jan Sheijun, pero no habra salvado la vida del casi medio milln de sirios que han sido vctimas de armas convencionales desde el comienzo de la guerra.

La propia lnea roja de Obama era del todo inmoral. Era como decir: Matad a tantos como queris con armas convencionales, pero no utilicis armas qumicas porque pueden salpicar ms all de la frontera. Estas ltimas armas fueron prohibidas, como declar Obama el 20 de agosto de 2012, porque es una cuestin que no solo concierne a Siria; concierne a nuestros aliados en la regin, incluido Israel. En cuanto a las lgrimas de cocodrilo de Trump por los hermosos bebs masacrados por las bombas de gas, fueron increblemente hipcritas. En efecto, resulta muy difcil creer que el presidente de EE UU no haya visto nunca antes bebs sirios asesinados y mutilados en Fox News, su nica fuente de informacin fiable. Su luz verde al ataque increblemente limitado, concebido durante la presidencia de su predecesor, no fue en modo alguno un acto espontneo, fruto de la indignacin moral. Apresurado desde el punto de vista militar, el ataque respondi a una decisin poltica bien meditada. Su impacto poltico ha sido increblemente grande, en efecto. Luke Harding ha resumido correctamente sus resultados en The Guardian:

Para la Casa Blanca, este jueves ha trado claros dividendos. Despus de un periodo catico, en el que el gobierno se ha visto acosado por sus aparentes vnculos con el Kremlin, las noticias han cambiado totalmente de signo. Durante meses, Trump haba sido incapaz de eludir las acusaciones de que se haba conchabado con Putin antes de las elecciones estadounidenses. Ahora el presidente ha actuado abiertamente en contra de los intereses estratgicos de Rusia. O al menos lo ha aparentado.

Algunos de los crticos republicanos ms severos con Trump en relacin con Rusia los senadores John McCain y Lindsey Graham han aplaudido su decisin. Horas antes del ataque, Hillary Clinton declar que apoyaba una intervencin. El grado de aprobacin de Trump en los sondeos de opinin se hallan en niveles histricamente bajos. Imaginamos que ahora empezarn a escalar.

Pero hay mucho ms detrs del asunto que esas razones de poltica interior que haba detectado el propio portavoz militar ruso. El ataque a Shayrat es en realidad la primera salva de la gran estrategia en marcha de Trump. Encaja perfectamente en la doctrina de Trump en materia de poltica exterior que Josh Rogin resumi con acierto en el Washington Post el pasado 19 de marzo, das antes del ataque a Shayrat attack, con el lema: Escalar para desescalar. Vale la pena reflexionar sobre el artculo, pues lo ms probable es que aparezca retrospectivamente como la hoja de ruta de lo que tal vez veamos en las prximas semanas. El ataque a Shayrat podra muy bien ser la escalada indispensable para la posterior desescalada pregonada desde hace tiempo por Donald Trump con Rusia y el acomodo con Bachar el Asad, al mismo tiempo que ha sido un mensaje destinado a Irn, el archienemigo designado del gobierno de Trump.

Al tener lugar durante la cena de Trump con Xi Jinping, tambin ha sido tal vez por encima de todo un mensaje a China con respecto a Corea del Norte. Trump, que haba ridiculizado la lnea roja de Obama en relacin con Siria, traz la suya propia con Corea del Norte cuando puso a Pyongyang sobre aviso a comienzos de enero, antes incluso de tomar posesin de la presidencia. As, el ataque a Shayrat puede haber sido una demostracin sobre un objetivo ms fcil de lo que Trump podra estar dispuesto a hacer contra Corea del Norte si esta sigue desarrollando su misil balstico intercontinental: un mensaje que Xi Jinping no puede haber desodo.

Quien crea que el ataque a Shayrat demuestra que Trump ha actuado movido por sentimientos humanos despus de todo y que marca un cambio a mejor de la poltica exterior estadounidense, hara bien en revisar esta impresin. El nuevo ataque debe contemplarse nicamente como una razn adicional muy seria para estar profundamente preocupados por el comportamiento errtico de la nueva administracin estadounidense en los asuntos mundiales.



