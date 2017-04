Un estudio de los acontecimientos espaoles

Cuestin de principios (III)

Terminada la guerra civil, por un lado la Iglesia se encarga de impartir una moral de nervio castrense pero al mismo tiempo relamida y oa propia de la teocracia ms o menos directa que desde hace siglos se enseore de este pas con alguna breve interrupcin. Por otro lado, puesto que en el cooperativismo y el colectivismo, a los que tanto valor da el espritu republicano, el Rgimen vea el germen comunista, el sentido de lo pblico y de lo comunal desaparece. Todo deba ser propiedad privada, de sus protegidos, de la aristocracia o de la Iglesia. As es que, con mano de hierro que pona la Falange y guante de terciopelo que pona la Iglesia, la enseanza, la moral y el talante tomaron unos derroteros anmalos y caricaturescos, visto el asunto con los ojos de hoy, propios de la vida pblica sometida a la represin. Ir o no ir por fuerza a misa, haber hecho o no la mili o el servicio social, haber roto o no la virtud de la virginidad, eran datos que configuraron el carcter de nios y jvenes de aquel entonces, tanto o ms que la educacin recibida en cada hogar que, en general no poda ser muy diferente sin graves consecuencias... Pues bien, todo eso ira poco a poco influyendo en la psique y en el carcter de aquellas generaciones de las que proceden los hombre y mujeres pensionistas y jvenes entre treinta y cincuenta aos que, ms que la implantacin de una ideologa lo que estn forzando es un cambio de mentalidad...Pues las generaciones de postguerra recibamos en escuelas y colegios una educacin obligada, a base de principios rectores de conciencia entre amenazadores, melifluos y ridculos, por un lado, y castrenses de un nacionalismo exacerbado, por otro. Si la familia era adicta al rgimen, miel sobre hojuelas, y si no lo era, aunque tratase de inculcar al hijo o a la hija tica civil, aquellas prdicas tremendistas de curas y asimilados persistentes eran lo que acaban ms o menos en el nimo, como todo lo que es introyectado en el espritu a edad temprana.As es cmo se tall psicolgicamente a millones de personas, muchas de las cuales seguimos aun con vida y, aunque corregido para no chocar abruptamente con el clima psicolgico imperante, casi no tuvimos ms remedio que aprobar algo de aquellos principios a nuestros descendientes; hombres y mujeres que vivieron el tramo final del rgimen y protagonizan ahora puestos representativos de la vida pblica y poltica. Nosotros, es cierto que vivamos aquellos valores inconsciente y conductualmente ms para burlarlos que para asumirlos. Pero eso ha pasado siempre hasta ayer. Es cierto tambin, que los otros, los "valores" polticos de una poltica que propiamente no exista, no podan ser el referente de lo que habramos de desear en el futuro en el que ya nos encontramos, aunque slo fuese por el vivo contraste entre la forma de Estado y vida de pas y la de los pases que estudibamos. Y es cierto que la mayora (al menos la no favorecida), no los quera para nuestra sociedad. Y es cierto que si esto deban asumir millones de familias que procedan de la zona derrotada, las que por una guerra ominosa se encaramaron a las distintas formas de poder y de riqueza de aquella sociedad que qued en pie tras su victoria, despus de haberse acomodado divinamente durante la dictadura, tuvieron ocasin de prepararse concienzudamente cuando prevean el trnsito a otra cosa, para mantener sus prebendas y su estatuto intacto. Pero en todo caso, bastante de aquellos principios nos qued a todos como de la calumnia queda siempre una sospecha tenebrosa.As es cmo en quienes no haba ni la ms leve seal de franquismo, los principios morales escuetos dejaron en nosotros las huellas del amor por el rigor, por el respeto a los dems, por el compromiso, por la honradez y por la honestidad. Pero a los ganadores, es decir, a quienes se adornaban con golpes de pecho y mojigatera, o con jactancia, bravuconera y prepotencia y siempre con afectacin o hipocresa, aquellos principios les sirvieron para seguir tratando a todo el pas como si fuese exclusivamente suyo. De ah vino, con el paso de los aos, esa conducta ruinosa para este pas por parte de casi miles de polticos, de banqueros y de empresarios corruptos y esa miserable consigna de que lo que es de todos es del primero que se lo apropia, as como la idea de que lo pblico y el funcionariado son estamentos a liquidar. Espritu destructor de lo pblico que contaba, por si fuese poca su potencia, con la colaboracin e instigacin de la ideologa neoliberal con la que convergi, al enlazar los que haban sido propietarios del poder, con el entramado de la nueva democracia.Pues bien, por todo esto, aquellos y aquellas que venimos de entonces y nuestros descendientes somos de dos clases: la de los que fueron toda su vida aventajados del franquismo, y los que tuvieron que abrirse paso en la vida en desventaja. Y si deca antes que a nosotros nos quedaron los principios ticos escuetos, y por eso quiz desconfibamos de las ideologas aunque acabsemos sucumbiendo al votar a la otra, los herederos del franquismo tampoco profesaron ni profesan ideologa alguna. Porque no se puede llamar as al conjunto de incongruencias que desde el comienzo de la aventura democrtica responden soterradamente a los principios de "Movimiento", o a aquella doctrina nacionalcatolicista que luego, como se enganchan dos vagones, uno de clase popular y otro de clase preferente, han conectado con ese modo deprimente de gobernar llamada la ideologa neoliberal. Otra nefasta ideologa nacida a finales de los 70 del capitalismo ms salvaje; promotora del enriquecimiento sin esfuerzo a costa del desmantelamiento de los bienes y de las arcas pblicas pagado por millones de personas a comienzos del corriente siglo. Lo mismo que sucedi en los primeros aos del anterior, en lo aos 30, cuando otra "crisis" financiera se llev por delante a gran parte de la sociedad occidental, enriqueciendo hasta la nusea a unos cuantos puados de individuos. La diferencia, en este sentido, entre los descendientes de los ganadores de la guerra civil y los descendientes de los perdedores est en que si a nosotros nos qued la sustancia de la tica universal, los otros se sirvieron slo de su apariencia de para seguir dominando a este pas...Y, si todos llevamos inconscientemente ms o menos dentro a un dspota o un fascista en potencia que la inmensa mayora reprimimos naturalmente, imaginemos a unas generaciones formadas en el fascismo que no han sido reeducadas a la fuerza en otra cosa, como lo han sido los alemanes perdedores de la guerra, por ejemplo. Y secuelas de eso es lo que durante estos ltimos cuarenta aos ha estado sucediendo en Espaa. Ellos, los ganadores, ni haban aprendido a vivir en democracia, ni han aprendido despus al seguir detentando cmodamente y de distintos modos las claves del poder y del dinero; razn por la que ni saben ni quieren dialogar. Slo saben gobernar, aunque psimamente, desde el absolutismo que les den las urnas. Y es porque aquel espritu de la pretendida superioridad moral, del caciquismo y de la prepotencia que habia llevado a la "cruzada", permaneci en las almas a lo largo de la dictadura y ha seguido hasta hoy en multitud de apellidos dominantes. Y ese espritu se ha mantenido en el estilo de la gobernanza y con ms fuerza ha vuelto a rebrotar ltimamente. Porque si bien la mentalidad socialista, bsicamente compuesta de perdedores, le puso bridas en el transcurso de esta parodia democrtica, las torpezas, la progresiva debilidad y la reaccin de muchos de sus ex dirigentes en momentos crticos como los que vivimos, transmiten la idea de que ms bien ese partido y sus personajes, aun amortizados, convergen por razones de edad con la mentalidad involucionista de los otros. El enriquecimiento personal de muchos de ellos y el gran acomodo de otros despus de abandonar la poltica activa, funcionan como impulso que les lleva a preferir el orden viejo aunque predomine en l lo que combatieron, al espritu grandioso que encierra la repblica. Por ello ni se plantean a fondo un nuevo modelo de Estado. Se limitan a proponer slo remiendos, parches y cambios formales, a pesar de saber que lo que importa es la mentalidad que maneje el nuevo amanecer que necesita este pas, y no cambios formales ni leyes nuevas si a la postre van a ser interpretadas por la misma mentalidad reaccionaria o involucionista de siempre. Y es, porque as, con continuidad, con ms de lo mismo, es cmo pueden poner ellos a buen recaudo las prebendas y ventajas logradas a lo largo del cansino proceso democrtico que en gran parte comparten con los otros. Ellos, los viejos "socialistas" es cierto que no estn. Pero estn, pues son demasiado influyentes como para que no atraigan con fuerza centrpeta a los ms jvenes al centro de su personal inters...

