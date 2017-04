El momento de la trama

Lafue uno de los conceptos fundamentales en la construccin del enmarcado poltico-discursivo de Podemos en sus mocedades preinstitucionales. La idea era simple: la existencia de unos dirigentes, ellos, que llevan dcadas apoltronados en sillones y moqueta, y que se encuentran ms preocupados en proteger sus propios intereses que los de la mayora, nosotros los ciudadanos. Sobre ella, se construye todo un discurso que coloca a Podemos en el centro del tablero partidista otorgndole un protagonismo que se refrenda electoralmente con ms de 5 millones de votos y el gobierno en algunas de las ciudades ms importantes de Espaa.

Una vez pasado el periodo de efervescencia electoral, de consolidacin del proyecto poltico, de estabilizar el partido a nivel interno con momentos intensas luchas de poder y de la renovacin de sus cuadros tras Vistalegre II, Podemos revisa su enmarcado comunicativo y pone sobre la mesa un nuevo concepto sobre el que construir su discurso ahora desde las instituciones. As, han lanzado la trama como una profundizacin en el concepto de casta. Si la casta era una lite poltica extractiva despreocupada de las necesidades de los ciudadanos, la trama propone la existencia de una estructura corrupta de empresarios, polticos y medios de comunicacin que es la que ostentara el verdadero poder. De esta manera, si la casta se centra en los corruptos, la trama abarcara tambin a los corruptores y sus propagandistas mediticos que la legitiman.

A priori, puede parecer difcil que un concepto como la trama cuaje poltica y socialmente al nivel que lo hizo la casta. Es un trmino ms complejo, desde su propia definicin, que necesita de algo ms que una mera frase para ser explicado (y que se entienda). Adems, la casta se define como algo sustantivo, seala a un grupo determinado de personas de forma clara y sin sutilezas, pero la trama define un sistema como proceso permanente de conservacin del poder basado en las relaciones y vinculaciones de sus miembros, que desempearan roles diferenciados en la estructura que configura esa red corrupta. La primera es directa y asimilable sin mucho esfuerzo, la segunda requiere pausa y reflexin. Por otro lado, la trama corre el riesgo de ser presa de la crtica fcil y aparecer como una idea de la que mofarse al ser sealada como la tpica conspiranoia que correlaciona hechos sin causa justificada y dibuja una realidad difcilmente sostenible con los argumentos que propone.

A pesar de esas dificultades, que una idea cuaje o no depende, no slo de su capacidad como metfora discursiva para describir una realidad determinada, sino que esa misma realidad le sea propicia. Es decir, que el momento sea el adecuado y que la hiptesis que propone la idea se contraste como verdadera con los hechos actuales de la vida poltica. Y en esto, fruto o no de la casualidad temporal, ha habido un acierto pleno.

De esta manera, cuando somos testigos de cmo, supuestamente, empresarios corruptores pagaban comisiones a partidos que financiaban as sus campaas electorales y luego devolvan el favor otorgando contrataciones de servicios y obras pblicas millonarias o recibiendo indemnizaciones millonarias cuando el negocio les sala mal; cuando hemos visto cmo se privatizaban empresas pblicas mientras los polticos que las gestionaban incrementaban desproporcionalmente sus patrimonios ilcitamente; cuando se descubre cmo desde la justicia se interfiere con chivatazos a corruptos o, a travs de la fiscala anticorrupcin, se dificultan operaciones policiales; cuando se aprecia cmo medios de comunicacin se convierten en mera propaganda del partido en el poder e intentan ejercer su capacidad de influencia para tapar sus asuntos sucios y corruptelas, redactar noticias de difcil credibilidad para defender sus intereses empresariales o interferir en la dinmica interna de un partido poltico para favorecer la destitucin de un Secretario General; cuando tienes una charca de confianza llena de ranas corruptas y tu ejercicio mximo de rendicin de cuentas se escenifica en unas simples lgrimas de cocodrilo; cuando presencias atnito cmo el Presidente del Gobierno es llamado a declarar por la presunta financiacin ilegal de su partido del que tiene a todos sus tesoreros imputados sin que se vea obligado a dimitir; cuando ves que la justicia, como deca Galeano, slo muerde a los descalzos mientras ellos siguen en libertad en sus ticos lujosos, dndose chapuzones en yates en altamar o de vacaciones en Baqueira; cuando caes en la cuenta de que son los recortes sanitarios, educativos o dependencia los que han pagado sus bolsos, trajes, confetis de fiestas de cumpleaos, tarjetas black, jaguar, viajes, sueldos millonarios en consejos de administracin y sus cuentas en Suiza; o cuando ves cmo ocurren todas esas cosas a la vez pero la portada del peridico es Venezuela igual no se comprende en toda su amplitud, pero ya sabes que existe un significante que sirve para describirlas de forma natural: la trama.

Habr que esperar, pero parece que, una vez ms, Pablo Iglesias y Podemos han conseguido producir una nueva metfora para describir una realidad compleja que puede ser entendida con carcter general por los ciudadanos y que el resto de partidos polticos debern incluir en su argumentarios, bien para asumirla o para refutarla. El tiempo dir.

