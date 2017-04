Entrevista a Ricardo Napur, exdiputado constituyente y senador peruano

"El sistema no resiste ningn tipo de reforma"

R.N.: Venezuela, con el problema real que todos identificamos, la desaparicin de Chvez y la asuncin de Maduro y, aparentemente, por lo que los medios de prensa ofrecen con estas campaas como la que le hicieron a Allende, a todos lo que ellos consideran reformistas, subversivos o peligrosos para el sistema, oscurecen el problema que est ligado a otros aspectos de la realidad.

El asunto no es Maduro, que siempre fue un personaje mediocre, el problema es que Chvez avanz ms que ninguno en reformas semiestructurales y de carcter democrtico popular, se enfrent al imperialismo, tom medidas contra el gran capital, limitadamente, y lo ms importante de su gobierno fue lo ideolgico, porque al plantear el socialismo del Siglo XXI hizo algo extraordinario en Amrica Latina, implant la idea del anticapitalismo.

l me invito a su programa de radio y yo constat inmediatamente que en ese programa, todo el pas escuchaba semanalmente su examen de la realidad. Pero para todos los que somos de la izquierda socialista, que un gobierno proponga a todo el pas o a la masa trabajadora la idea del anticapitalismo y el socialismo es una cosa extraordinariamente avanzada. Yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales de su gobierno y que tiene todava influencia, porque un 40% de la poblacin todava se llama chavista y es producto no solamente de las conquistas sino tambin de lo ideolgico.

Hay un hecho notable, que es caracterstico que en las crisis las Fuerzas Armadas se den vuelta rpidamente, en el programa televisivo Chvez le pregunt al Comandante general por qu no avanzaba la educacin marxista en las FF. AA., y ste le respondi que no comprenda el libro Estado y revolucin, que Chvez mismo le haba recomendado, lo sealaba como un obstculo, entonces dialogaron sobre el pas, y de cmo avanzar en la educacin socialista y marxista de las FF. AA. Eso es inusitado.

Lo otro es que avanz ms que ninguno en organismos de auto-organizacin como las comunas. Antes de morir le dej la herencia a Maduro de que el Estado pasara a manos de un gobierno comunal, seguramente l quiso ir a eso, pero no pudo. Pero dej semillas importantes. En Venezuela hay muchos avances desde ese punto de vista de la reforma y sensibilidad popular.

Tampoco dice la prensa, con intencionalidad reaccionaria, que Venezuela es un pas caribeo y la herencia que recibi el chavismo fue terrible, no solo el pacto de los dos partidos que se haban dividido el poder, sino esa burguesa salvaje y agente del imperialismo que vivi siempre del petrleo. El pueblo qued totalmente marginado. Entonces se viva en un pas casi delictivo cuando tom el poder, de ah el golpe que intentaron darle Capriles y otros en 2002 y esta oposicin salvaje que no tiene ningn resquemor de decir que son agentes del imperialismo.

Lo que no cuentan ni la prensa ni los gobiernos que critican y dicen que no hay democracia en Venezuela, es que esa oposicin salvaje de 20 partidos que nuclea la CIA y EE. UU., son un factor desestabilizador terrible y una constante en la realidad de Venezuela.

La composicin de estos factores oscurece el hecho central que el gobierno venezolano ha realizado ms de 18 elecciones generales totalmente democrticas y siempre respetaron la democracia. Lgicamente en la crisis hay manifestaciones diversas y cada uno enfrenta la crtica como le da la gana, por eso yo recapitulo sobre estas cuestiones para marcar dos cosas: todava la FF. AA. no capitul y ese es un factor importante que est sosteniendo al rgimen y lo otro es cul va a ser la reaccin popular de ese 30/40% de chavistas que han sido preparados ideolgicamente y a travs de las movilizaciones populares y el sentimiento mtico por Chvez; en Venezuela se puede componer una situacin de pre guerra civil porque ya sabemos que EE. UU. est decidido y ya interviene y puede empezar a hacerlo directamente, como amenaza Trump que ya bombarde Siria y avisa que puede hacerlo en Amrica Latina.

Es una realidad compleja, porque los agentes del imperialismo siempre han atacado a los regmenes progresistas o que se han declarado antiimperialistas, con grandes campaas, siempre han precedido las campaas de las agencias de prensa para derribar a esos gobiernos que ellos consideraron hostiles. Quienes se consideren progresistas o de izquierda, deben tomar la generalidad de los problemas. Quiero resaltar que se estn conmemorando los 25 aos del gobierno de Fujimori, ese gobierno es la continuidad en Amrica Latina del gobierno de Pinochet, y EE. UU. lo apadrin luego de derribar al gobierno de Allende y ms all de la dictadura, establecieron por primera vez en Amrica Latina la posibilidad de un gobierno conservador y liberal que solamente pudo existir a travs de una dictadura. Ese y despus Fujimori demostraron que los gobiernos conservadores liberales solamente pueden ejercer el poder a travs de regmenes autoritarios.

La realidad actual permite ir buscando la significacin de los gobiernos que llaman populistas, reformistas, de centro izquierda, como el de Ecuador, Bolivia y todos aqullos que estn planteando desde el propio sistema capitalista su reforma. El sistema no resiste ningn tipo de reforma. El capitalismo en su etapa de degradacin, no permite ningn rgimen reformista, cualquiera sea, en Venezuela fueron ms lejos, por eso hay que prepararse para un frente no solamente interno que ataque a Venezuela.

Eso es lo ms importante, lo otro para explorar, es por qu ste u otros gobiernos no han ido ms en profundidad en el combate contra el imperialismo y sus agentes internos, para hacer lo que el Che peda en Guatemala en su momento: frente a EE. UU. haba que pelear y resistir.

En Venezuela no est dicho que no van a pelear, hay una clara intencin de derribar el gobierno, pero nosotros vamos ms lejos, al decir que si las masas y los pueblos apoyan a los gobiernos populistas, reformistas o nacionalistas revolucionarios, quienes estn al frente de esos gobiernos pueden defraudar a sus mandantes y a aqullos que representan capitulando de distintas formas, huyendo, pegndose un tiro, o dejando de luchar.

En Amrica Latina hay una advertencia, los gobiernos conservadores van lejos, van por la dominacin total extranjera, por los privilegios absolutos, como estamos viendo aqu y en otros lugares. A nosotros nos tiene que preocupar cmo resistimos y luchamos a partir de la comprensin de lo que se est dando en Amrica Latina porque los pueblos estn en peligro.

M.H.: En el marco de este anlisis general que ests haciendo sobre la realidad latinoamericana cmo juega el triunfo de Lenin Moreno en Ecuador?

R.N.: Es cierto lo que dicen los medios de prensa que significa un respiro frente a la tendencia general a gobiernos neoliberales. A m me preocupan otras cosas, coincido con ese examen pero no me dice mucho, siempre he advertido sobre la realidad ecuatoriana que las Fuerzas Armadas son los principales empresarios del pas, de tradicin golpista, hasta la polica se atrevi a intentar dar un golpe de Estado.

El gobierno de Correa y el de Lenin Moreno se encontraron con un problema importante, Ecuador tiene la economa dolarizada y viva de la exportacin de gas y petrleo y del tercio ecuatoriano que est en el extranjero. El petrleo cay, los ecuatorianos ya no envan dinero y como la economa est dolarizada ya no alcanzan los dlares para sustentarla. Por eso es que hubo un viraje del propio Correa, que muchos dejaron pasar y que en Ecuador se critic; habiendo l denunciado siempre la explotacin minera como atentado a la tierra y a las comunidades campesinas y en general a los intereses comunitarios del campo, peg un viraje y se hizo partidario de la explotacin minera, porque ya no tena ingresos, eso le trajo la oposicin de ese frente que antes era amigo.

Moreno va a encontrar ese mismo problema, cmo sustentar la economa en un momento de retroceso de las posibilidades de nuestros pases, de retroceso de los precios de las materias primas, porque esos problemas siguen vigentes en Ecuador.

El otro asunto es que en ese pas no solamente se han movilizado las masas sino tambin las otras clases sociales que tienen actitud de pelea, Lazo y su gente de derecha van a pelear sus posiciones desestabilizadoras sabiendo que cuenta con el apoyo de Trump y de una realidad latinoamericana particular, entonces Moreno que est considerado ms dialoguista, se va a tener que enfrentar a todo esto. A l tambin se le va a presentar el problema de que la derecha lo va a querer desestabilizar de la misma manera que sucede en Venezuela, y su base de apoyo va a poner a prueba el carcter de su gobierno para ver si se sita en el lugar de los gobiernos que capitulan o si es capaz de resistir cuando venga la ofensiva general.

M.H.: Quers agregar algo ms?

R.N.: Solamente decir que los gobiernos liberales transitan por lo que EE. UU. siempre quiso, gobiernos formalmente democrticos pero que son autoritarios. Brasil y Argentina hacen punta y los van a presentar como modelo.

