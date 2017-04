Cul es el problema estratgico de la Repblica Dominicana?

A pesar de que la oposicin, de una u otra forma, ha estado afirmando sin cesar que nuestro principal problema es la corrupcin e impunidad, voy a tomarme el atrevimiento de contradecir esta opinin.

El problema estratgico de la Repblica es la falta, casi completa, de la conciencia soberana de la llamada parte pensante de nuestra sociedad, incluyendo, por supuesto, la lite poltica y empresarial.

A pesar del enfoque de la opinin pblica en la inseguridad ciudadana y toda clase de acciones criminales y escndalos que la acompaan, esto no constituye el problema de fondo, podran ser sus sntomas pero no son su esencia.

Debo resaltar que no sostengo que estos sntomas no puedan, o no deban, ser atendidos sin adentrarse en el problema de fondo, solo pongo en duda la efectividad de ese proceder a largo plazo.

Se trata de un crculo vicioso, nuestro ser nacional habla, sin parar, de todos los males menos del ms importante y ste, a su vez, se agudiza y lo hace hablar an ms, saturando la opinin pblica y hastiando a la poblacin. As va desarrollndose un glaucoma estratgico que va sofocando lenta pero progresivamente nuestra visin nacional hasta que Dios no lo quiera la apague por completo.

Zigzagueamos en tinieblas en vsperas de una larga noche, topndonos, en el camino, con destellos de titulares mediticos que provocan escalofros. Luego salimos corriendo hacia siluetas de magos que prometen resolverlo todo con sus artes y soluciones de ferreteras. Todo en vano.

No podemos seguir viviendo, y mucho menos seguir construyendo el futuro de nuestros hijos, segn recetas aceptadas como regalo o impuestas de nuestros vecinos del Norte, Naciones Unidas o los mitmanos globales del nuevo orden. No podemos delegar la tarea de ser una nacin, no podemos permitir que nos arrebaten nuevamente el timn o dar crculos con l en las manos hasta encallar en los arrecifes del cabo Haitiano por no saber trazar nuestro propio rumbo. Esto aplica a prcticamente todas las esferas de la vida y el quehacer nacional.

Haciendo parntesis, debo admitir que mientras se trate de un ser humano (un individuo promedio), el proceso de la toma de conciencia de su soberana personal ocurre paulatina y naturalmente pero de forma casi inevitable. Mientras que en las grandes colectividades, como lo son las naciones, esa toma de conciencia parecer requerir un esfuerzo colectivo considerable. Y puede no ocurrir nunca, produciendo al final, yo dira, una especie de parlisis cerebral nacional el cul, en ltima instancia, sera nuestro sepulturero, por ms folklor que quieran preservar.

Mientras tanto, el tiempo se mueve de forma cada vez ms vertiginosa y en contra de nuestra joven Repblica. No lo podemos derrochar ms sin cobrar nuestra conciencia soberana que permita crearnos nuestro propio destino como toda personalidad histrica con carcter propio debe hacer.

