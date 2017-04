Qu significa el triunfo de Donald Trump para el mundo, Latinoamrica y Estados Unidos? (III)

La digna voz

Hasta ahora hemos tratado nunca agotado los efectos de Donald Trump en la arena internacional y en la regin (Latinoamrica). Intersanos ahora abordar los impactos del triunfo electoral del incendiario magnate en el permetro de influencia ms inmediato: es decir, Mxico y, naturalmente, Estados Unidos. En esta oportunidad tratamos el caso mexicano, y dejamos para la ltima entrega el caso del pas cuyo colegio electoral lo eligi (no el balotaje popular).

Mxico: el gran perdedor

El ascenso al poder de Donald Trump coinciden en sealar los analistas representa una catstrofe, una desintegracin de la moral pblica, y una derrota categrica para Mxico, que es el gran perdedor de una larga cadena de perdedores que dej el triunfo del republicano outsider.

En su primer libro El arte de la negociacin, Donald Trump escribe: si mi adversario es dbil lo aplasto y si es fuerte, negocio. La frase condensa esas dos significaciones del ascenso de Trump: la de la desintegracin de la moral pblica (aplastar y no socorrer al dbil), y la del inminente aplastamiento de su dbil (e imaginario) adversario Mxico.

Los efectos de Trump en Mxico tocan mayormente dos renglones: el econmico y el poltico (y sin duda el migratorio, que, por s slo, amerita un estudio aparte, pero que cruza transversalmente a los dos renglones referidos).

Economa

En materia econmica, las lites en Mxico apostaron por 30 aos a un enemigo: Estados Unidos, y los intereses oligrquicos reunidos en su rbita. En 1994, los gobiernos de Mxico, Canad y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA por sus siglas en ingls), y decretaron la bancarrota econmica de los mexicanos. El tratado signific la desactivacin del proceso de industrializacin en Mxico; destruyeron la planta productiva del campo y la ciudad (el pas perdi ms de 900,000 empleos agrcolas en la primera dcada del TLCAN, segn datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos); privatizaron puertos, aeropuertos, minerales, hidrocarburos, ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones, banca etc. El tablero geopoltico en nuestra poca se juega con dos fichas: finanzas e hidrocarburos. Y Mxico, que potencialmente es una fuerza de primer orden en los dos renglones, renunci al control estratgico de esos factores geoeconmicos: el 92 por ciento de la banca est extranjerizada, y con la reforma energtica de 2013, el pas entreg rastreramente el petrleo a las siete hermanas de la industria petrolera. Mxico tena la economa ms fuerte de Amrica Latina. El TLCAN nos debilit. Nos conden a la humillacin. En el presente, de acuerdo con analistas en la materia, Mxico tiene el salario ms bajo de Norte y Centroamrica (y que muchos pases de Sudamrica), y los derechos laborales estn absolutamente liquidados (seguridad social, pensin etc.). No es accidental que el narcotrfico es la principal fuente de ingresos en el pas, que desplaz al petrleo, otrora campen de la economa nacional, y a las remesas, que registraron una contraccin con la persecucin-deportacin de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, especialmente tras el triunfo de Donald Trump.

Poltica

Al gobierno de Mxico lo nico que le preocupa es la renegociacin del TLCAN. Y es absolutamente omiso con las deportaciones masivas y la fractura de familia mexicanas que est teniendo lugar en Estados Unidos. La suerte de los migrantes nunca fue de ningn inters para las elites gobernantes: el TLCAN que esas propias elites firmaron, expuls a millones de mexicanos a Estados Unidos. Y ahora que estn a punto de sufrir una segunda expulsin, de Estados Unidos a Mxico, el gobierno mexicano est cruzado de brazos, haciendo como que la virgen le habla, y renegociando humillantemente un tratado que dej muerte y destruccin en suelo nacional.

En materia poltica, el ascenso de Trump dej hurfanas a las lites gobernantes. No tienen fuerza ni siquiera para movilizar populistamente a la poblacin. Por aadidura, Mxico no cuenta con el apoyo de los gobiernos latinoamericanos. El TLCAN fue un harakiri poltico: la clase poltica en Mxico eligi el proyecto con base en la geografa y por oposicin a su historia y cultura. El Estado no tiene brjula, no tiene direccin. La poltica exterior es de persistente deshonra y humillacin: el alto funcionariado mexicano lanza gestos de amistad a un gobierno el de Estados Unidos que responde con gestos de enemistad e insulto llano. Mxico es un pen acasillado.

En resumen, y en relacin con el rengln poltico-geopoltico, Mxico trnsito de un pas terciarizado a un pas esclavizado, por cortesa de gobiernos canallas y aptridas, que ahora, desesperados, no saben cmo recuperar autoridad y legitimidad, y acuden al narcotrfico y el militarismo para conservar el poder.

El principal traidor de los mexicanos es su gobierno.

Que muera el mal gobierno!

Fuente: http://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/04/que-significa-el-triunfo-de-donald.html