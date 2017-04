La historia de nunca acabar: la vivienda

Hace apenas unos das fueron publicadas en la gaceta oficial nuevas disposiciones emitidas por varios organismos de la administracin central del pas respecto al tema de la vivienda.

La tan llevada y trada cuestin de lograr una casa digna para cada cubano, ha sido y contina siendo un objetivo del gobierno, ms all de los pasos positivos y negativos dados en este sentido. Aunque pocos lo mencionen, debemos recordar que de acuerdo con el artculo 9 de la Constitucin cubana, el Estado trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable. Por tanto, todas las acciones que se desarrollan y puedan llevarse a cabo en el futuro deben estar enfocadas, por mandato constitucional, en lograr tal objetivo. Claro est: asumimos no se regresar a esa poca oscura y triste donde se prohiba la compraventa de estos inmuebles entre particulares, o se le confiscaba la vivienda a quien abandonaba el pas.

Las normativas recientes abordan varias cuestiones interesantes que como casi siempre pueden ser analizadas desde puntos de vista diversos y por ende pueden tener diferentes lecturas. En todo caso considero que van en el sentido correcto, pues tratan de dotar de cierto equilibrio a la situacin actual relacionada con los subsidios para la construccin, traspasos de viviendas estatales, as como los correspondientes ajustes tributarios.

Por una parte, las modificaciones introducidas en cuanto al primero de los temas mencionados, segn especialistas de las entidades involucradas, tienen como objetivo la proteccin a los ncleos familiares ms vulnerables y ampliar los beneficios a los beneficiados. En tal sentido, los Consejos de la Administracin Municipal (CAM) podrn realizar dos convocatorias anuales como mnimo para recepcionar solicitudes, con el objetivo de perfeccionar el acceso a las fuentes de financiamiento, as como la tan necesaria transparencia en estos casos.

Solo queda ahora esperar una adecuada instrumentacin de este proceder, pues con esa cantidad de convocatorias la tramitacin de los subsidios debe hacerse lo ms expedito posible. Adems, se impusieron ciertos lmites a la entrega de estos, pues en caso de declararse datos falsos para ser beneficiado, el propio CAM deber disponer su cancelacin y el reintegro del monto utilizado al presupuesto del Estado. Si se recibieran donativos por concepto de materiales de la construccin, se les realiza el ajuste y se les descuenta el valor de lo entregado.

Por otro lado, y de acuerdo con las declaraciones oficiales, se establece como principio que para ser subsidiado no pueden convivir en la familia personas en edad laboral desvinculados del trabajo, siendo plenamente capaces para ello. Siempre que el ingreso per cpita sea inferior o igual a 300 CUP puede aspirarse a un subsidio, y en caso de superar esta cifra, excepcionalmente podrn ser beneficiados los ncleos que presenten situaciones de especial vulnerabilidad como personas que viven solas, al cuidado de menores, enfermos crnicos, entre otros.

En el caso de las viviendas estatales en ejecucin, se determin entregar 16 887 a personas naturales que acepten su terminacin por esfuerzo propio, mediante el pago del valor de transferencia. Para la asignacin se seguir un orden de prioridades que encabezan los que ya fueron definidos como destinatarios de aquellas cuando se interrumpi la ejecucin de estas obras estatales, y en segundo lugar se tendrn en cuenta los damnificados por fenmenos climatolgicos, los albergados y casos sociales. En todos los casos, a quien se le entregue una de estos inmuebles en ejecucin tiene un plazo mximo de cinco aos para terminarlo.

Vlido es aclarar que tanto las casas que se adquieran por esta va como a travs de los subsidios, si fueran vendidas o donadas durante los primeros 15 aos a partir de su adquisicin, los propietarios tienen la obligacin de reintegrar al presupuesto estatal los montos subsidiados. No obstante, se preceptan excepciones a este periodo de tiempo inicial, para las donaciones cuando se realizan a parientes, o cuando los adquirientes de la vivienda permutan.

Con todo lo dicho hasta aqu parecen equilibradas las decisiones tomadas. El primer inconveniente que resalta a todas luces es la cuestin de la disponibilidad de materiales de construccin para ejecutar las obras. Este sector industrial necesita aumentar sus niveles de productividad y eficiencia, para lo cual requiere, entre otras medidas, modernizarse tecnolgicamente y ordenar mejor el uso de los recursos, tanto en las grandes fbricas como a nivel local. Adems, no hay que olvidar que no est exento, y eso todos los sabemos, del acaparamiento y especulacin que tanto se reitera en los establecimientos minoristas donde se comercializan estos productos.

De igual forma, habr que crear las condiciones y mecanismos necesarios para agilizar la entrega de los subsidios, as como el traspaso de las viviendas, para hacer lo menos engorroso posible estos procesos. La cuestin pasa por disponer de las capacidades materiales y humanas en nuestras instituciones (Planificacin Fsica, las Direcciones Municipales de la Vivienda y de Trabajo y Seguridad Social, y el sistema bancario) para facilitar el acceso de la poblacin a estas nuevas posibilidades. Recurdese que se trata de medidas encaminadas a solventar las necesidades de los sectores ms vulnerables, donde no siempre hay pleno conocimiento de cules son los pasos a cumplimentar o las instancias a que acudir.

En suma, me parecen acciones en la direccin adecuada, pero que necesitan para su plena ejecucin algo ms que decisiones gubernamentales fundadas en el inters de ayudar a quienes ms les urge. Como siempre nuestras permanentes trabas burocrticas, derivadas de una cultura administrativa ms enfocada en evitar ilegalidades que en facilitar la vida de los ciudadanos, pueden echar por tierra tan nobles intenciones.

Fuente: http://progresosemanal.us/20170424/la-historia-nunca-acabar-la-vivienda/