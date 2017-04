Entrevista a Antonio Elio Brailosvsky, escritor y economista especializado en historia ambiental

"En los temas ambientales siempre hay alguien que hace negocio perjudicando a los dems"

E.B.: El cambio climtico existe pero lo potencian los errores agrarios y urbansticos. Acabo de ver una nota en un peridico colombiano donde estn diciendo: no es que el ro se meti en sus casas, sino que ellos metieron sus casas en el ro. Mientras se siga construyendo adentro de los lugares de riesgo de desborde de los ros vamos a seguir teniendo desastres. Aqu, en Colombia y en Per, pases que han tenido enormes desastres por inundaciones y aluviones en las ltimas semanas.

M.H.: Llama poderosamente la atencin cmo es posible que no se hayan desarrollado las obras necesarias en un lugar con la riqueza petrolfera y gasfera como lo es Comodoro Rivadavia.

E.B.: Lo que ms llama la atencin son las declaraciones del gobernador diciendo que va a reconstruir todo en el mismo lugar. Un lugar que se inunda se va a volver a inundar muchsimas veces. Por un lado est el negocio de haber loteado terrenos inundables vendindolos para la vivienda, y ahora el negocio de obras pblicas que no van a servir para nada porque la fuerza del agua se lleva todo. Hay que pensar en dejar de construir sobre terrenos inundables.

M.H.: Con el peligro que significa esa inmensa montaa de barro que es el chenque al lado de la ciudad.

E.B.: Claro. Por qu seguir negando que hay un problema, insistir en que esto es algo que no va a volver a pasar. Una vez que se meti a la gente adentro de un lugar inundable, se van a volver a inundar.

M.H.: Me llam la atencin una nota que dice que en cuanto a desforestacin, en 7 aos se perdi una superficie equivalente a la provincia de Jujuy y en los ltimos 25 aos se desmont una superficie equivalente a la Provincia de Entre Ros. Esto tambin se vincula al problema de las inundaciones, entonces, qu paso con la Ley de bosques que se sancion en 2007 y se reglament en 2009.

E.B.: El bosque y en general la vegetacin natural ayuda con las races a desviar el agua de lluvia al subsuelo y las napas, es un mecanismo de recarga de agua subterrnea, si no hay bosques y rboles el agua escurre en superficie, hay ms agua con la misma cantidad de lluvia y eso inunda.

La Ley de bosques tena un punto dbil, el centro estaba puesto nicamente en el dinero, porque la ley planteaba como nico medio de mantenimiento de los bosques un subsidio a los que no destruan el bosque nativo, no planteaba sanciones a los que s lo hacan, entonces termin siendo una cosa econmica. Adems, en el gobierno anterior las partidas para subsidios de la Ley de bosques se desviaron hacia otros lados, especialmente hacia la televisacin del ftbol.

En el gobierno actual no s hacia dnde se desviaron pero tampoco tuvieron un uso importante. Si no hay sanciones, y si talar es negocio porque sirve para plantar soja y si se inunda o se destruye el suelo que se arregle otro, se sigue desmontando. Yo creo que la Ley de bosques funcion solo para la foto, fue una ley principalmente publicitaria.

M.H.: Adems la desforestacin aporta el 18% de las emisiones totales del cambio climtico en Argentina y un anlisis de la Ley ambiental para la Argentina del Banco Mundial, de octubre del ao pasado, sita la degradacin ambiental en el 8.5 del PBI argentino equivalente a 40.000 millones de dlares. En todo el tema de la desforestacin para plantar soja los beneficios son privados pero las prdidas son pblicas.

E.B.: Eso pasa con todos los temas ambientales. Siempre hay alguien que hace negocio perjudicando a los dems.

M.H.: El pasado 31 de marzo, en el Da nacional del agua, a raz de la Resolucin N 1630 de 1970, en Clarn sali un suplemento llamado Plan de agua saneamiento nacional. Ms adelante en el suplemento seala que el Da mundial del agua se celebra el 22 de marzo, respondiendo a una recomendacin de la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio ambiente y desarrollo de 1992 en Ro de Janeiro. Fuimos unos adelantados los argentinos entonces?

E.B.: Siempre es fcil hacer una declaracin, el tema es qu gestin se hace despus sobre eso. Y la gestin en Argentina sobre el agua es extremadamente dbil. No sabemos, porque no hay ningn control sobre qu residuos peligrosos hay en el agua de red, por ejemplo. En gran parte del interior del pas se saca el agua de red de napas que estn debajo de campos fumigados o de ros que reciben el agua de fumigacin que viene arrastrada por las lluvias hasta los ros. Yo preferira menos festejos y ms anlisis del agua de red y qu se hace para eliminar esos txicos.

M.H.: En este espacio publicitario al que hago referencia, el pasado 3 de abri, se menciona un Plan nacional del agua que establece como meta alcanzar el 100% de cobertura de agua potable y 75% de cloacas. Dice que van a instalar 55.000 kilmetros de tuberas para distribuir agua potable, 30.000 para cloacas, que ese volumen de obra generar ms de 300.000 puestos de trabajo entre los aos 2016 y 2020 y se estima que las inversiones totales para el logro de la cobertura universal y cloacas para partes de la poblacin alcanzarn una inversin de 21.600 millones de dlares. Este plan existe?

E.B.: Esperemos que s, porque hace falta. Argentina est muy retrasada en cuanto a vecinos ms pobres como Uruguay y Chile que tienen niveles de cobertura de la poblacin mayores que los nuestros. Siempre hay planes, esperemos que pongan el dinero y hagan las obras y adems controlen que el agua de red sea efectivamente potable.

M.H.: Otra cosa que me llam la atencin de esta produccin especial referida al Da del agua, dice que avanzan las obras en la cuenca Matanza-Riachuelo, parece que hicieron un recorrido un grupo de periodistas especializados, ejecutivos de Aysa y las empresas contratistas, dicen haber recorrido el predio de Dock Sud donde pudieron comprobar los avances de la obra Riachuelo, proyecto que permitir incorporar al servicio de redes cloacales a un milln y medio de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4.300.000 habitantes, es decir, que segn esta informacin ha tomado impulso la obra en la cuenca Matanza- Riachuelo.

E.B.: Estn haciendo obras, la pregunta es si son las mejores posibles y qu riesgo tienen. La obra grande que es el caballito de batalla de Aysa, es un cao que va por debajo del Ro de la Plata y trata de mandar lejos toda la contaminacin del Riachuelo. Dicen que con tratamiento pero en realidad es un pre tratamiento, una licuadora que disuelve la materia fecal y la traslada adonde no se vea, ms lejos. All hay dos problemas, por un lado el riesgo de que al mandarla ms lejos vaya hacia las tomas del agua, con lo que empeoraramos la situacin; el otro riesgo es que al mandar ese cao de agua del Riachuelo ro adentro, cambie la forma de sedimentacin del suelo y se empiecen a formar pantanos costeros y si hay pantanos la contaminacin va a tardar mucho ms en dispersarse.

Estos temas han sido estudiados de manera dbil, con lo cual yo no estoy muy conforme con estas obras, la gente tiene la ilusin de que una obra mejora las cosas y no necesariamente es as. Esta es una obra de altsimo riesgo.

