La Colombia negada, del posconflicto al recrudecimiento del paramilitarismo

CELAG

La contradiccin que da inicio a este informe invita a reflexionar frente a un concepto que ha sido sobreexplotado en Colombia: el posconflicto, la palabra compuesta que dio lugar al desarrollo de todo un nuevo marco discursivo del Gobierno de Juan Manuel Santos, por medio del cual se resume un contexto con muchas ms complejidades que las evidentes, las cuales derivan en dinmicas de conflictividad social que no dejan de ser persistentes.

Ms all de las situaciones de desigualdad social, el escaso desarrollo de oportunidades efectivas en la poblacin juvenil, la falta de cobertura institucional en diversas zonas del pas y los altos niveles de pobreza que afectan todos los mbitos territoriales, existen otros factores que dificultan la efectiva finalizacin de la conflictividad social. Estas son las condiciones de preexistencia de una serie de grupos armados, redes de apoyo al terrorismo y la colonizacin del territorio por parte de actores ilegales vinculados al narcotrfico y/o grandes terratenientes, as como a empresas extranjeras asociadas a la explotacin de recursos naturales. La articulacin de estos factores ha dado lugar a la evidencia de otras dinmicas de violencia territorial asociadas a la ocupacin de bandas paramilitares, ahora denominadas Grupos Armados Post-desmovilizacin (GAPD), que empiezan a ocupar las zonas donde hay un manifiesto vaco de poder institucional, y a presionar de forma violenta a lderes y lideresas sociales.

Ocurre que el paramilitarismo una fuerza latente en el territorio colombiano incluso despus del fallido proceso de desmovilizacin durante el Gobierno de lvaro Uribe [1] viene dando muestras de fuerte presencia territorial desde inicios del 2016, cuando, coincidiendo con una manifestacin del Centro Democrtico, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) dieron inicio a un paro armado en Antioquia, Costa Atlntica y Costa Caribe. Durante el paro las AGC implantaron un toque de queda amenazando a los ciudadanos con panfletos y grafitis. Segn el Centro de Recursos para el Anlisis de Conflictos (Cerac), se registraron una treintena de ataques y cuatro asesinatos [2].

A partir de entonces, los focos regionales paramilitares vinculados inicialmente con actividades delincuenciales comenzaron a adquirir un discurso poltico asociado a la extrema derecha, de ah que el paro armado comenzara un da antes de la masiva movilizacin uribista del 2 de abril de 2016. La respuesta oficial frente a estos ataques fue de omisin y se orient a transmitir un mensaje de normalidad, un ejercicio que han mantenido hasta la actualidad, cuando el problema ya empieza a escapar de sus manos.

Todava sin una clara poltica gubernamental de respuesta, estos grupos que han adquirido a lo largo del tiempo diversas denominaciones (BACRIM, Grupos Armados Organizados y Grupos Armados Post-desmovilizacin) poco a poco amplan y optimizan su estrategia de comunicacin. En particular a travs de Internet, por medio de su pgina web y de la red social Twitter [3], donde hacen alarde del control de armas en territorio, as como de presencia callejera.

Pero su estrategia no se centra nicamente en el mbito rural, en las zonas urbanas lderes sociales y maestros reciben frecuentes amenazas de bloques asociados a dichas zonas. Recientemente, 24 profesores del rea de ciencias sociales y tecnologa del Colegio Distrital Benjamn Herrera [4] fueron amenazados por el Bloque Capital de las guilas Negras, otro conocido grupo paramilitar que opera en el pas.

Segn el Programa Somos Defensores, en su Informe Anual 2016 Sistema de Informacin sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia , la situacin ms alarmante tiene que ver con los asesinatos a lderes sociales en desproporcionado aumento. Las agresiones se redujeron de 2015 a 2016 un 29%, pasando de 682 agresiones reportadas en 2015 a 481 en 2016. Sin embargo, para 2016 se reportaron 80 casos de homicidios y 49 casos de atentados contra lderes sociales, mientras que en 2015 tuvieron lugar 63 homicidios y 35 atentados. Adems de este tipo de agresiones se report que el 67% de los casos se trata de amenazas, el 4% detenciones arbitrarias y 0,1% de violencia sexual. Un total de 44 asesinatos fueron cometidos, segn la organizacin, por grupos asociados al paramilitarismo [5].

En 2017 el panorama no ha cambiado; segn la plataforma de contenidos para la generacin de paz en Colombia, Pacifistas!, el nmero de lderes sociales asesinados supera la veintena en lo que lleva de transcurrido el ao 2017 [6], y asciende a 31 desde el comienzo de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016. La ONU ha registrado la proliferacin de asesinatos en Colombia. El 16 de marzo del corriente ao, Todd Howland, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el pas, present el informe anual alertando sobre el aumento de los ataques a activistas sociales. Del informe se desprende que, entre los autores de los asesinatos y amenazas se encuentran, en primer lugar, grupos paramilitares, seguidos de la guerrilla del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) y disidentes de las FARC. Howland, agreg que el Gobierno colombiano debe reconocer que estos asesinatos son un problema [7] y conformar alianzas como forma de prevenirlos. El funcionario destac que los casos ocurrieron principalmente en reas recientemente desocupadas por las FARC pero con histrica presencia de la guerrilla, dnde la actividad econmica principal es de carcter ilcito, cultivos de coca y la minera ilegal [8].

A estas denuncias se ha sumado el viernes 21 de abril la presentada por Amnista Internacional [9], que atestigua una oleada de asesinatos a lderes indgenas en zonas histricamente expuestas al conflicto armado, la mayor parte de ellos en el suroeste del pas. El patrn comn de las vctimas fatales mayormente afrocolombianos, campesinos, indgenas es constituirse en miembros o lderes de procesos sociales y polticos a travs de Juntas de Accin Comunal (JAC), la Guardia Campesina y resguardos indgenas; otros pertenecan a asociaciones de izquierda tales como COCCAM, Fensuagro, Marcha Patritica, Congreso de los Pueblos, Partido Comunista o la Unin Patritica [10].

La implementacin de acuerdos fue ineficaz en la proteccin a lderes tras la desocupacin de las FARC y actualmente el debate se centra en el carcter sistemtico o no de las matanzas. El Gobierno nacional no reconoce el accionar del paramilitarismo. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas [11], seal que las autoridades no encuentran un patrn comn entre el asesinato de lderes y activistas por los derechos humanos. Mientras tanto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo durante el lanzamiento del informe que el Estado tiene grandes desafos en materia de control territorial y presencia institucional en muchos territorios dejados por las FARC. Lo cierto es que previo a que el Gobierno y las FARC cerraran el acuerdo de paz, la guerrilla ha apremiado a Santos a tomar medidas para frenar la oleada de asesinatos de los lderes sociales.

La guerrilla y distintas ONG, coinciden en que las muertes son producto del accionar paramilitar. Sin embargo, el Gobierno ha desestimado esa versin reiteradamente y atribuye la culpa a bandas criminales dedicadas al narcotrfico. El ministro de Defensa asever que no hay documentacin que logre comprobar que fuerzas paramilitares estaran detrs de los asesinatos de lderes sociales en el pas, como dice el informe anual de Derechos Humanos de la ONU para Colombia. La omisin gubernamental es preocupante especialmente de cara a los comicios de 2018 puesto que ante el negacionismo de la existencia de grupos paramilitares- por parte de las autoridades, la situacin podra verse agravada.

Artculo publicado en: http://www.celag.org/la-colombia-negada-del-posconflicto-al-recrudecimiento-del-paramilitarismo/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.