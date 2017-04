Disidencia de las FARC-EP

Frente 1 FARC-EP

Nota de Rebelion.org:

Hemos recibido el siguiente comunicado, elaborado por un grupo coordinado de personas provenientes de las FARC-EP que se declaran en disidencia del actual proceso de paz, que llaman "pax romana". Lo publicamos en su integridad porque lo consideramos de inters como un documento para entender el momento y las contradicciones del presente. En este portal tendrn cabida siempre distintas expresiones de la izquierda, estemos o no de acuerdo con ellas. De esta manera esperamos poder contribuir a un debate lo ms constructivo posible y a tender puentes entre sectores que estn en desacuerdo, por fuertes que estos desacuerdos puedan ser.







Los abajo firmantes.



Compaeros organizadores del 8. Simposio Eyup Bas en Turquia



Reciban un cordial saludo, desde las montaas guerrilleras de Colombia.



Quienes suscribimos este saludo, somos todos aquello guerrilleros de las bases y mandos medios, traicionados por un Secretariado, que a espaldas de toda la guerrillerada a pactado con nuestro enemigo de clases, con quienes nos hemos enfrentado por espacio de 52 aos, bajo la direccin del camarada Manuel Marulanda Vlez y el camarada Alfonzo Cano, uno muerto de causa natural, a los 80 aos (67 aos de vida guerrillera) sin claudicar un centmetro al enemigo, y el otro cazado en un inmenso operativo de 6 mil soldados, pero no cedi ante sus asesinos y muri de pie, como mueren los autnticos hijos del pueblo.



Dicho lo anterior, haremos un pequeo resumen de cmo se teje esta traicin, por parte de un Secretariado ajeno y alejado de la base guerrillera.



En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla pacta un armisticio con las guerrilleas liberales (gnesis de las FARC-EP), donde luego despus de las desmovilizacin de la guerrillerada es asesinado el comandante Guadalupe Salcedo.



Estando en vida nuestro comandante Marulanda, se llevaron a cabo las conversaciones de paz de 1982, con el recin electo presidente Belisario Betancur, de estas conversaciones nace el movimiento poltico Unin Patritica, quienes en el ao siguiente de su fundacin, les fueron acribillados entre dirigente y bases 3 mil militantes.



El Gobierno Virgilio Barco (1986-1990) quien bajo un programa denominado como Iniciativa para la Paz cuyas negociaciones tambin fracasan.



Entre Abril y Junio de 1992 en el Gobierno de Cesar Gaviria se estableci las negociaciones de paz con la Coordinadora Guerrillera Simn Bolvar (conformada por las FARC, ELN y el EPL) en Tlaxcala, Mxico. Tampoco hubo acuerdos.



En el gobierno de Andrs Pastrana (1998 y 2002) se llevaron a cabo las conversaciones de San Vicente del Caguan,, tambin llevadas al fracaso, el motivo siempre ha sido, que el enemigo a puesto como condicin la dejacin de las armas. Tema al cual Marulanda nuca cedi.



Luego la dura confrontacin que viene con la muerte del compaero Ral Reyes (Santa Rosa de Yanamaru, Ecuador, 1 de marzo de 2008), el asesinatos selectivo del Comandante Ivn Ros (Sonsn, Antioquia, 3 de marzo de 2008), la muerte del camarada Marulanda Selvas del Meta, 26 de marzo de 2008), , Muerte del Comandante Mono Jojoy (La Macarena, Meta; 22 de septiembre de 2010), en un despiadado bombardeo a su campamento y por ltimo la cada en combate asediado por 6 mil de los hombres mejor entrenados del Ejercito de Colombia, del camarada Comandante Alfonzo Cano (Surez, Cauca, 4 de noviembre de 2011.



Ha de extraar que despus de todas estas bajas importantes para el movimiento, y nombrado Comandante en Jefe Timoleon Gimnez, comienza una meterica y rpidas conversaciones de Paz, a espalda de la base guerrillera, y de pronto nos vemos sorprendidos con unas conversaciones que, los mandos llegan a informar desde La Habana y no a consultar (como han declarado los miembros designados para las conversaciones), donde se les impuso a todo el colectivo combatiente, condiciones nunca discutidas.



En lo que va de proceso de paz la represin hacia los sectores revolucionarios y progresistas no ha parado. Las cifras hablan por s solas. De los 117 lderes sociales asesinados en 2016 en Colombia, 57 de ellos, es decir, el 66 por ciento, murieron en el suroeste colombiano (Nario 9, Cauca 43 y Valle 5). Y segn un ranking elaborado por la ONG Somos Defensores, de los cinco departamentos con mayores homicidios de lderes, tres son del suroccidente: Nario, Cauca y Valle del Cauca. Esa tendencia parece confirmada en el primer trimestre de 2017, pues de los 34 lderes asesinados en el pas, 13 lo fueron en el suroeste y siete en Cauca.



La mayora de las vctimas fatales tenan en comn ser miembros o lderes de procesos sociales y polticos por medio de las Juntas de Accin Comunal (JAC), la Guardia Campesina y resguardos indgenas. Tambin pertenecan a reconocidas asociaciones de izquierda como Coccam, Fensuagro, Marcha Patritica, Congreso de los Pueblos, Partido Comunista o la Unin Patritica.



Siempre hemos tenido claro que la guerrilla no es la causa de la guerra, sino la consecuencia de ella.



Ahora, todo combatiente que se niegue a aceptar la lLa Paz del enemigo, somos llamados, traficantes de drogas, delincuentes que lo hacen a nombre de la revolucin, hasta llegar a decir que nos hemos aliado con los paramilitares para llevar adelante el negocio de la droga.



Todo lo anterior expresado es el precio, por no aceptar esta paz romana, impuesta por el gobierno y los mandos (vaya a saber si han sido comprados).



Ahora somos vilipendiados por la prensa, el gobierno y por nuestros propios ex compaeros que se han dado a la tarea de delatarnos y combatirnos.



Sepa el mundo que nos mantenemos en la lucha, y que el objetivo para nosotros, es alcanzar el socialismo, por la nica alternativa realmente Revolucionaria, las armas en las manos.



Son nuestros mejores deseos que lleven a cabo con xito las jornadas del Simposio Eyup Bas en Turquia.



Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio Toda una vida de combate!



La Paz se conquista peleando!



Frente 1, Frente 5, Frente 3, Frente 10, Frente 32, Frente 34, Frente 43, Frente 57, Frente 58, Milicias Bolivarianas de Bogot, Milicias Bolivarianas de Medelln, Milicias Bolivarianas de Cali, Milicias Bolivarianas de Barranquilla, Milicias Bolivarianas del Meta, Milicias Bolivarianas del Vichada, Milicias Bolivarianas del Putumayo, Columna Daniel Arana.



Selvas y ciudades insurgentes de Colombia.



Somos Farc-Ep,



No somos una franquicia, somos pueblo en armas.