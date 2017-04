Siria

Es absurdo cuestionar los motivos de un dictador

Al Jazeera English





Nio atendido en un hospital de campo tras el ataque qumico contra Jan Sheijun, al norte de la provincia de Idlib (EPA)

Bashar al-Asad lleva asesinando a su propio pueblo ms de seis aos. Antes que l, su padre, Hafez, hizo lo mismo. Y en ninguna ocasin, en las dcadas que la familia Asad lleva ostentando el poder en Siria, necesitaron de justificacin alguna para sus crmenes contra la humanidad.

As pues, un ataque con un agente nervioso, confirmado, sobre Jan Sheijun, uno de tantos ataques con armas qumicas perpetrados por el rgimen, no es nada extraordinario. Las personas y organizaciones a favor de la revolucin siria que dicen que Asad ha perpetrado ataques qumicos sobre Jan Sheijun no estn convocando la III Guerra Mundial, sencillamente estn nombrando al agresor, del mismo modo en que lo vienen haciendo desde hace ms de seis aos.

Desde ese mismo perodo de tiempo, ms de seis aos, Asad sabe bien que toda la comunidad internacional no est dispuesta a adoptar medidas concretas que den como resultado su destitucin. Por eso es completamente ridculo incluso plantearse preguntas como: Por qu iba a hacer esto el rgimen?; Por qu el rgimen utiliza armas qumicas?; Por qu utilizara el rgimen armas qumicas contra Jan Sheijun?

Los dictadores matan porque pueden hacerlo. Utilizan armas qumicas sencillamente porque es uno de los tipos de armas que tienen a su disposicin. No es sorprendente que un rgimen que ha arrojado innumerables bombas de barril sobre su propio pueblo e invitado a que ocupen su pas utilice armas qumicas, y es totalmente absurdo que los sirios que han tenido que combatir fsica e ideolgicamente, al mismo tiempo, con Asad, Rusia, Irn, el ISIL y al-Qaida, sean constantemente convocados a combatir las narrativas de todos esos despiertos negacionistas cuando su mayor preocupacin es sobrevivir de lo que el rgimen y sus aliados tengan a bien lanzarles a continuacin.

Jan Sheijun

Situada a unos 90 kilmetros de la frontera turca, la ciudad de Jan Sheijun se extiende junto a la carretera internacional Damasco-Alepo. Su consejo local civil est dirigido por Osama al-Sayadi. Ninguna de las facciones armadas mantiene presencia en la ciudad despus de que Yund al-Aqsa intentara sin xito capturarla a principios de ao.

Desde que fue liberada de las fuerzas del rgimen en junio de 2014, la ciudad ha estado sometida, y as contina, a los ataques areos del rgimen y de sus aliados, incluido un ataque que se produjo horas despus de que Trump ordenara el ataque sobre la base area de Shayrat. La ciudad acoge tambin a miles de familias internamente desplazadas de las zonas de los alrededores, como el rea rural de Hama.

Inicialmente, el rgimen y Rusia proclamaron haber realizado un ataque areo contra unos almacenes de armamento qumico de los terroristas. Pero los periodistas en la zona, as como un reportero del Guardian, aportaron pruebas fotogrficas y de video de que, en realidad, lo que el rgimen y las fuentes de los medios rusos definan como instalaciones de almacenamiento de armas qumicas eran realmente unos silos abandonados que el rgimen haba destruido en ataques areos de meses anteriores.

Rusia sostiene al rgimen y Estados Unidos lo sabe

A finales de 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU encarg a EEUU y Rusia que eliminaran el arsenal de armas qumicas del rgimen. Tras varios retrasos y vencimientos perdidos, a mediados de 2014 se declar que el pas se haba deshecho de sus armas qumicas. Apenas pocos meses despus, la ONU manifestaba su preocupacin de que el rgimen de Asad no hubiera revelado todas sus instalaciones de armas qumicas.

Pero hay ms, el rgimen y Rusia han continuado utilizando gas de cloro para bombardear civiles y personas internamente desplazadas, as como napalm, bombas de fsforo blanco (o incendiarias), bombas de racimo, misiles antiareos y bombas de vaco, entre otros. Rusia incluso lleg a jactarse de las armas que ha probado sobre los civiles sirios.

Teniendo todo esto en cuenta, la declaracin de EEUU de que su ataque sobre la base area de Shayrat fue una respuesta directa a la utilizacin de armas qumicas resulta, cuando menos, muy desconcertante. Y ms desconcertante an es el hecho de que EEUU admitiera que le haba notificado a Rusia, un aliado del rgimen, que se iba a producir el referido ataque areo.

Pero quiz lo ms sorprendente de todo es que incluso teniendo en cuenta estos hechos acerca del papel de Rusia como sostenedor del rgimen, todos esos autoproclamados analistas y expertos insistan an en hacer circular la lnea oficial del rgimen: que haban sido los sirios, la oposicin, quienes haban orquestado el ataque de Jan Sheijun, con la ayuda de al-Qaida, para incitar una respuesta de EEUU.

Solidaridad selectiva

Cuando el ejrcito israel bombardea Gaza, tanto los activistas rabes como occidentales propalestinos lo tienen en cuenta, y con toda justicia. Despus del grave ataque de Israel contra Gaza en 2014 (Operacin Marco Protector), las mismas personas que ahora cuestionan que el rgimen de Asad haya sido el responsable del ataque con gas sarn sobre Jan Sheijun estaban en aquel momento organizando protestas y pidiendo que se castigara a Israel.

Asad, con la ayuda de Rusia e Irn, le ha estado haciendo lo mismo, y an peor, a su propio pueblo. As pues, cmo es que esos activistas no estn expresando indignacin alguna contra el rgimen de Asad en vez de decantarse por su defensa? No se les ocurre cuestionar el hecho de que Israel est utilizando armamento prohibido internacionalmente contra los civiles con todo su abrumador dominio.

Rusia e Irn llevan aos ya en Siria, ambos como ocupantes y ambos perpetrando crmenes contra la humanidad. Sin embargo, slo cuando EEUU o Israel atacan una nacin rabe es cuando los grupos antibelicistas se despiertan para protestar, publicar declaraciones sobre la soberana de Siria y manifestarse levantando fotos del dictador sirio Bashar al-Asad. Y cuando los sirios contrarios a Asad, los que viven en Occidente como refugiados, cuentan sus experiencias, o son reducidos al silencio o acusados de apoyar el terrorismo.

Esta clase de solidaridad selectiva malgasta el tiempo y la energa de los periodistas y los activistas sirios de la sociedad civil, a quienes continuamente se pone a la defensiva. Esta deshumanizacin del pueblo sirio llevada a cabo por los mismos activistas que dicen defender los derechos humanos es incomprensible. Y enva un claro mensaje: que nunca se les va a convencer de la brutalidad del rgimen, ni aunque la contemplen con sus propios ojos.

Malak Chabkoun es una investigadora y escritora independiente especializada en cuestiones relativas a Oriente Medio. Vive en EEUU.

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/04/assad-chemical-attack-rebels-170420094244949.html

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.