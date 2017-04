Elecciones en Francia

Macron: la engaosa victoria que tranquiliza

La Vanguardia

El ganador de la primera vuelta y probable futuro presidente, representa todo lo que ha fracasado en las ltimas dcadas.

No hubo sorpresas en la primera vuelta de las presidenciales francesas: el 7 de mayo los franceses debern elegir entre el joven ex banquero y ex ministro liberal-europesta, Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen que defiende un programa de repliegue nacionalista. Ser una opcin entre una tranquilizadora continuidad y una ruptura destructiva.

Tranquilizadora porque todos los sondeos -y en estas elecciones sus pronsticos han sido bastante ajustados- indican que el 7 de mayo Macron batir a Le Pen por 60% contra 40%, veinte puntos de diferencia. Eso quiere decir que Francia continuar por la senda de las ltimas dcadas, lo que es una buena noticia para los mercados, para la estabilidad de los grandes intereses financieros y empresariales, franceses, europeos e internacionales, y, naturalmente, para los medios de comunicacin globales. Puede adelantarse que el peligro de una ruptura electoral se ha conjurado en Francia.

Pero vista con una perspectiva ms amplia hay que reconocer que esta tranquilizadora victoria es al mismo tiempo engaosa. El ms que probable futuro Presidente Macron representa y defiende un programa que intensifica todo eso que ha mostrado serias averas y disfunciones en los ltimos treinta aos a lo largo de los cuales se fragu e incub el malheur de Francia y desemboc en la crisis financiera global de 2008, desencadenante a su vez del grave proceso desintegrador que se vive en la Unin Europea desde entonces. Qu supone esta victoria en ese contexto?

Macron ser el presidente que continuar la devaluacin interna, el ajuste salarial va subempleo y precarizacin en la carrera hacia la competitividad. A juzgar por su programa y manifestaciones todo apunta a que l es el candidato ms conforme con la actual lnea germano-europea.

Francia solo podr influir sobre Alemania si tiene credibilidad en el plan econmico y financiero, seremos fuertes en Europa y en el mundo, porque habremos hecho reformas. Y el signo de esas reformas es inequvoco: forzar, un poco ms, -desde luego no tanto como pretenda el programa del candidato conservador, Franois Fillon- lo realizado e intentado hasta ahora.

Macron quiere llevar mucho ms all la reforma laboral, a la que se opusieron el 67% de los franceses sin que la mayora de ellos se decidieran a salir a la calle la pasada primavera. Si el hollandismo tuvo que aplicar aquella reforma eludiendo al parlamento, va el artculo 49/3 de la Constitucin, Macron adelanta que transformar el cdigo de trabajo por decreto. Una temeridad.

Las elecciones de ayer han confirmado la recomposicin del panorama poltico francs. Por primera vez los dos partidos que dirigieron la poltica francesa y se alternaron en el poder durante medio siglo, socialistas y conservadores, no han pasado a la segunda vuelta. La descomposicin del Partido Socialista es manifiesta (su candidato recibi ayer el 6% de los votos) y el fracaso de Fillon (en torno al 19,7%) anuncia algo parecido en Los Republicanos. Cualquiera de los cuatro contendientes con posibilidades ayer en liza, habra sido un presidente frgil, con un apoyo del 25% y tres cuartas partes del electorado en su contra. Los apoyos reales estn en la primera vuelta, los de la segunda reflejan sobre todo impedir la victoria del otro, en este caso Le Pen. En este contexto de debilidad, Macron aparece sin partido que le respalde.

La candidatura y la victoria electoral de Macron han sido un xito, pero ese xito ha precisado la demolicin del sistema de partidos francs. Durante treinta aos esos partidos han escenificado la ilusin de una alternancia, ilusin porque en las grandes cuestiones que ahora estn en crisis -el proyecto europeo y las lneas maestras de la poltica socio-econmica- no era real. Macrn ha roto aquella apariencia: no es ni de izquierdas, ni de derechas, siendo las dos cosas a la vez. En esta operacin, el sistema ha tirado por la borda el recurso a aquella alternancia. Un ltimo cartucho?

Vista con distancia, la situacin es crtica: todo lo que en Europa est produciendo radicalizacin y contestacin va a continuar. Eso significa que lo que ha ocurrido con el Brexit y con la victoria de Trump va a seguir avanzando en Francia. En 2002 el Frente Nacional fue derrotado por Jacques Chirac por una diferencia de 60 puntos en la segunda vuelta. Ahora Marine Le Pen ser derrotada por 20 puntos de diferencia. En estas elecciones Le Pen ha ganado un milln de votos ms respecto a 2012.Cmo evolucionar esa distancia en los prximos aos si el sistema no cambia y no hay el menor signo de ello? Mientras se felicita por ese margen, ignora Francia que baila sobre un volcn?

Y mientras tanto, el panorama no se acaba con Le Pen. Surgen otras plataformas de ruptura altermundistas como la de Jean-Luc Mlenchon (que ayer obtuvo alrededor del 19,2% de los votos, es decir ms de ocho puntos ms que en 2012, un incremento muy significativo). La alternativa de Mlenchon no es destructiva sino transformadora, pese al absurdo signo de igualdad que se le pone con Le Pen en los medios de comunicacin globales (populismos de uno u otro signo), pero preocupa, seguramente, an ms que Le Pen. Anoche haba cierta decepcin pero no ambiente de derrota en medios del movimiento altermundista la Francia Insumisa de Mlenchon. A partir de ahora la izquierda son ellos, dicen, y su perspectiva de futuro no es mala. La izquierda francesa se ha reinventado en esta campaa. Mlenchon se neg a dar una recomendacin de voto para la segunda vuelta y anunci una consulta pblica a su movimiento.

De cara a la segunda vuelta, la victoria de Emmanuel Macron reviste aspecto de trmite: va a recibir todo el voto del hollandismo y de la derecha. As lo expresaron anoche el primer ministro Bernard Cazeneuve, su predecesor Manuel Valls, el candidato socilista, su rival conservador, Franois Fillon, las personalidades de su partido, Los Republicanos (Laurent Wauzquiez, Franois Baroin, Christian Estrosi), en definitiva el grueso de la clase poltica. Franois Hollande lo har en los prximos das. Al lado de eso, el Frente Nacional solo recibir algunos votos de la derecha enfadada: aquellos que tienen la sensacin de que les han robado las elecciones, dijo el vicepresidente del Frente Nacional, Florian Philippot, refirindose al escndalo del Penlopegate que en enero acab con el indiscutible liderato de Fillon en esta carrera y que muchos de sus electores consideran una jugarreta planificada.

Ante 3000 seguidores centenares de periodistas, Macron, el joven brillante de 39 aos que hace tres era un perfecto desconocido para los franceses, celebr su victoria. Salud a sus diez contrincantes y agradeci al socialista Hamon y al conservador Fillon por pedir el voto para l el 7 de mayo.

En un ao hemos cambiado el rostro de la vida poltica francesa, dijo. Beneficiado por el escndalo de Fillon, Macron ha mantenido una campaa polticamente hueca en la que l ha sido el principal producto y mensaje. Pero ha funcionado. La Repblica se ha tragado el producto. Una gran cuestin. Anoche Macron neg que su movimiento sea un lobby ni una burbuja. Quiero unir a los franceses, dijo apelando a la exigencia del optimismo y a la esperanza para nuestro pas y para Europa. Quiero ser el presidente de los patriotas ante la amenaza de los nacionalistas, sigui. Refundar Europa, relanzar la construccin europea, insisti.

La correlacin de fuerzas en Francia se mide sobre el eje de la soberana nacional. Los franceses estn descontentos sobre todo porque la vida de la mayora se degrada y porque su repblica no puede hacer nada contra eso. Todo lo que cuenta en cuanto a decisiones queda fuera del alcance de su voto y soberana nacional. El euro impide ajustes y devaluaciones, los ministerios de economa son meros ejecutores de directivas decididas en la UE, la OMC, el FMI. El derecho europeo tiene mayor rango que el nacional, pese a carecer de un fundamento democrtico: es legal, pero no legtimo. La poltica exterior y de defensa viene encuadrada por una estrategia (americana) organizada a travs de la OTAN que es no solo exterior a la nacin, sino a la propia UE. Y encima, toda esa desposesin ha sido santuarizada, blindada en normas y tratados para hacerla irreversible.

Esa situacin hay que contrastarla con la correlacin de fuerzas que han evidenciado estas elecciones: 8 de los 11 candidatos que concurrieron ayer son ms soberanistas que mundialistas. El voto sumado de todos ellos supera el 50% de lo expresado y el malestar por la desposesin de Francia va an ms all. La posicin de Emmanuel Macron, el ms claro representante de la Francia en la globalizacin, es, por tanto, extremadamente frgil y engaosa. Su victoria parece un ltimo cartucho. Quiz sea el ltimo recurso antes de la erupcin.

Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/paris-poch/2017/04/24/macron-la-enganosa-victoria-tranquiliza-76737/