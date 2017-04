Corea

De dnde viene el peligro?

AVN

Durante la VII Cumbre de la OEA+Cuba celebrada en Panam en 2015, despus de la extraordinaria intervencin del presidente Rafael Correa, su colega estadounidense Barack Obama opin que consideraba que no era til recordar la historia. Colombia se haba adelantado al criterio del mandatario de la mayor potencia mundial y ya a comienzos de los aos noventa del siglo pasado, la ctedra de historia desapareci como asignatura obligatoria de los pensum de estudio de la enseanza media de este pas. Los nuevos libros para enseanza de la materia reflejan "poca profundidad y articulacin entre los temas", segn un artculo publicado en agosto de 2015 en el peridico El Espectador de Bogot.

En materia de educacin, tal vez no haya nada mejor para las clases dominantes que borrar la historia para hacer de las nuevas generaciones entes intelectualmente amorfos que no sepan dilucidar el origen de la problemtica que aqueja a sus pases y al mundo. Obama, un acadmico de la prestigiosa Universidad de Harvard, saba perfectamente lo que hablaba en Panam, en el fondo estaba instando a que latinoamericanos y caribeos olvidramos el rosario de tropelas y barbaridades cometidas por su pas en los ltimos doscientos aos.

Toda esta reflexin vino a mi recuerdo al observar los ya consuetudinarios hechos en la pennsula coreana que se vienen repitiendo con mayor o menor intensidad desde hace muchos aos. Como es habitual se fabrican matrices de opinin que hacen olvidar el origen de los problemas, ubicando el centro de los mismos en lugares y hechos reales o no, acorde al inters de las potencias.

Parece olvidarse que el arranque del "problema coreano" no est en la posesin de armamento nuclear por parte de la Repblica Popular Democrtica de Corea (RPDC), que es un hecho relativamente reciente, sino en la presencia injustificada en el sur, de uno de los mayores contingentes militares de Estados Unidos en cualquier lugar del mundo. En la dcada de los 50 del siglo pasado, Estados Unidos logr "vender" su versin de que la guerra en Corea haba tenido su inicio a partir de la "agresin" del Sur por el ejrcito del Norte, como expresin de la poltica expansiva de la Unin Sovitica. Es el primer absurdo, un pas no se agrede a s mismo, y hay que recordar que la lnea fronteriza fue impuesta por las potencias a los coreanos del norte y del sur despus de las conferencias de El Cairo (1943), Yalta (1945) y Potsdam (1945) cuando ya haba finalizado la guerra en Europa y solo unos das antes que Estados Unidos lanzara las bombas atmicas en Hiroshima y Nagasaki. A los coreanos nadie les pregunt nada. Como resultado de esa decisin, en el norte se estableci un gobierno popular, al mismo tiempo que la Unin Sovitica tena una presencia discreta en el pas, mientras en el sur, el General estadounidense John R. Hodge desconoci la decisin de los comits de resistencia que se instalaron en Sel y que propugnaban la independencia de toda la pennsula. Hodge instaur un Consejo Asesor, formado por japoneses y colaboracionistas, ninguno de los cuales hablaba coreano, el cual constituy un "Consejo Democrtico Representativo" elegido a dedo, que impuso un gobierno fascista dirigido por Syngman Rhee, quien haba vivido 37 aos del total de sus 60, en Estados Unidos.

En 1946, la ONU manejada por Estados Unidos organiz elecciones en el sur, las bandas terroristas asolaron a los opositores a Rhee, y cometieron alrededor de 600 asesinatos polticos, todo lo cual condujo a un triunfo de la derecha, con el aval de la ONU. En 1948 estallaron dos rebeliones en el sur en Yosu y Cheju Do. En las nuevas elecciones de 1950, era evidente que Rhee iba a ser derrotado. Estados Unidos entendi que la nica manera de impedirla era mediante una intervencin militar.

En esas condiciones se produjo la ofensiva del Norte sobre el Sur, a fin de unificar la nacin en un solo pas, la abundante informacin obtenida posteriormente demuestra que a la Unin Sovitica la guerra en Corea no le fue beneficiosa, sobre todo porque impidi que a la recin creada Repblica Popular China le fuera adjudicado el asiento que en justicia le corresponda en la ONU y sobre todo en el Consejo de Seguridad. Adems, este conflicto signific para los soviticos el desvo de importantes recursos necesarios para su propia defensa, tras la creacin de la OTAN en 1949.

En el desarrollo del conflicto blico propiamente, mientras este se desarroll entre las fuerzas del norte y el ejrcito reaccionario de Syngman Rhee, el avance de las tropas bajo el mando de Kim Il Sung tuvieron un xito arrollador estando a punto de lograr la victoria total, hasta que las fuerzas armadas de Estados Unidos pertenecientes a la VII Flora acantonadas en Japn intervinieron directamente, sin autorizacin de la ONU que debi aceptarlo como un hecho consumado para guardar las apariencias, creando un contingente militar con tropas de 15 pases, siendo Colombia el nico latinoamericano que lo integr, aportando 5100 soldados de los 140 mil del contingente internacional que se agreg a los 480 mil de Estados Unidos.

Las fuerzas armadas estadounidenses contuvieron el ataque coreano e iniciaron la ofensiva para derrotar y hacer desaparecer al gobierno de Kim Il Sung; sin embargo, la oportuna presencia de una gran fuerza militar china impidi la explotacin del xito inicial por parte de Estados Unidos. El gigante asitico estaba preocupado por la posibilidad de la irrupcin del conflicto en territorio propio bajo la obsesiva amenaza del general MacArthur de prolongarlo, incluso con el uso del arma atmica, lo cual oblig al presidente Truman a destituirlo en abril de 1951, todo en medio de la histeria anticomunista que desataba en Estados Unidos el senador Joseph McCarthy.

Rhee fue destituido en 1960, despus de grandes manifestaciones populares y estudiantiles que dieron al traste con su brutal gobierno represivo. Sin embargo, las fuerzas militares estadounidenses no abandonaron la pennsula y hasta hoy se mantienen como fuerzas de ocupacin en el sur y como amenaza a la estabilidad poltica del pas y de la regin. Si observamos que Estados Unidos tiene 28 mil soldados en 85 bases militares en Corea y 50 mil soldados en 109 bases militares en Japn, incluyendo naves portadoras de armamento nuclear, es comprensible que cualquier pas, en este caso la RPDC, tome medidas para salvaguardar su defensa, sobre todo si se considera la agresividad de la poltica exterior de Estados Unidos y el innegable hecho histrico de haber sido el nico pas en lanzar bombas atmicas sobre dos ciudades inermes cuando Japn estaba virtualmente derrotado en 1945.

Por supuesto que ningn pas debera tener armas nucleares, mucho menos debera usarlas, pero eso forma parte de la hipocresa internacional que permanece mudo ante los programas nucleares de Israel, Pakistn e India, pero arma un escndalo ante la misma situacin en Corea o Irn. Si se va a aplicar la ley internacional, que se haga de la misma manera con todos. Por qu la RPDC no puede desarrollar su programa nuclear defensivo mientras la comunidad internacional permanece muda cuando Israel argumenta lo mismo?

En 1994, la RPDC firm un acuerdo con la Administracin de Bill Clinton por el cual aceptaba el cierre de los reactores de Yongbyon y el abandono de la construccin de dos centrales nucleares. Tambin acept un acuerdo con el Organismo Internacional de la Energa Atmica para que ste llevara a cabo inspecciones. Por su parte, Estados Unidos se comprometi a normalizar las relaciones diplomticas y econmicas con Pyongyang, levantar las sanciones y proporcionar dos reactores de agua ligera que no pueden ser usados con fines militares. Este acuerdo choc con los sectores belicistas de Estados Unidos que forzaron su rechazo En 1999, la paciencia de Pyongyang se agot y reanud su actividad nuclear.

En junio de 2000 se celebr en Pyongyang la histrica Cumbre entre las dos Coreas. Los dos mandatarios firmaron un acuerdo para trabajar conjuntamente a favor de la reunificacin del pas. En 2003 se realiz la primera ronda de negociaciones con la participacin de China, Rusia, Estados Unidos, Japn y las dos Coreas y en febrero de 2004 durante la segunda ronda, Pyongyang acept concluir con su programa de proliferacin nuclear, siempre que se le otorgaran seguridades de que Washington no tomara represalias. Estados Unidos ni siquiera se molest en dar una respuesta.

En 2007, tras cuatro aos de negociaciones la RPDC acept cerrar el ltimo reactor nuclear que estaba operativo en Yongbyon a cambio de ayuda internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU celebr tal decisin, mientras tanto todos los aos Estados Unidos y Corea del Sur continuaban realizando gigantescas maniobras militares y navales con la participacin de armamento nuclear que apunta hacia la RPDC.

Veintiocho aos despus de finalizada la guerra fra, las armas de Estados Unidos se siguen dirigiendo contra la RPDC, pero esta actitud a favor de incentivar el conflicto tambin est enfocada contra China y Rusia, que han rechazado el despliegue del sistema antimisiles THAAD en territorio surcoreano el cual amenaza directamente a la fuerza balstica nuclear de disuasin de las dos potencias

Vistas as las cosas, podramos preguntarnos: De dnde viene el peligro? Quin est amenazando a quin? No ha dado la RPDC suficientes muestras de querer resolver el conflicto por va de la negociacin? Tiene o no derecho la RPDC a protegerse? Juzgue usted mismo, respetado lector.

Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/corea-%C2%BF-d%C3%B3nde-viene-peligro