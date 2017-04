Mano dura de Marruecos para acabar con el fenmeno de gente que salta al paso de la caravana del rey

Peligro, comitiva real

La Vanguardia

La justicia marroqu ha decidido tomar cartas en el asunto. Hace unos das conden a un joven de 25 aos a tres aos de prisin sin posibilidad de reduccin de condena. Su delito, haberse lanzado hacia la caravana de coches en la que Mohamed VI viajaba en compaa del rey Abdalah II de Jordania.

Ocurri el pasado 22 de marzo, cuando el monarca marroqu acudi a recibir en el aeropuerto de Rabat a su homlogo jordano, en visita oficial. Cuando la comitiva de vehculos se diriga al palacio real, un hombre surgi de repente y corri en direccin al coche del rey, aunque no logr su propsito porque los guardaespaldas y motoristas consiguieron inmovilizarlo rpidamente.

No era la primera vez. Muy al contrario, sobre todo durante el ao pasado, varias personas repitieron la maniobra. En casi todos los casos se trata de individuos que intentan entregar a Mohamed VI una lista de quejas. Es el caso del condenado a tres aos, una pena indita. La polica asegura, meses despus, que no exista la supuesta nota de agravios. La justicia, por primera vez, ha sido implacable.

La seguridad marroqu teme que estos incidentes vayan a ms y puedan ser aprovechados por alguna organizacin terrorista. Hasta ahora no ha ocurrido nada grave, pero qu suceder el da que un individuo intente alcanzar el vehculo del rey portando un arma o una bomba?, se pregunta Mohamed Hasad, hasta hace unos das ministro del Interior.

La mayora quiere dar a Mohamed VI una lista de quejas, pero las autoridades temen un atentado

En julio, las autoridades ya avisaron de que realizar este tipo de interrupciones al paso de la comitiva real no proporcionara ninguna ventaja a quienes los lleven a cabo. Son actos que adems de poner en peligro la vida de sus autores, constituyen un crimen penado por la ley, reitera Hasad.

Pero nunca hasta ahora se haba condenado con tanta dureza. De hecho, el propio Mohamed VI ha sido benvolo en ocasiones anteriores con los autores de estos incidentes, lo que, segn algunos expertos, podra haber contribuido a su multiplicacin.

Los medios marroques resean que casi no existe cortejo real sin su habitual incidente. En octubre del 2016, un individuo fue detenido por lanzar una botella al paso de los vehculos oficiales y fue rpidamente reducido. La investigacin concluy que se trataba de un desequilibrado. Sus vecinos contaron que tena por costumbre lanzar botellas a los viandantes desde su domicilio. Fue liberado.

En marzo del ao pasado un hombre de 37 aos se lanz sobre la comitiva real cuando el monarca iba a unas obras en la capital. El vehculo tuvo que frenar para no atropellarle. El incidente se sald con la destitucin de dos altos cargos de la polica, pero Mohamed VI orden que se pusiera en libertad al autor. El hombre se encontraba en graves dificultades econmicas despus de haber vivido unos aos en Espaa. Tuvo que volver a Marruecos por la crisis y quera explicar su situacin al rey.

No hay ciudad ni regin que se libre. En febrero del 2016, durante la polmica visita de Mohamed VI al antiguo Shara espaol, una joven de 18 aos burl la tremenda seguridad que rodeaba al rey durante su recorrido por las calles de El Aain, con la intencin de hacerle llegar un mensaje. No lo logr: un coche de la comitiva no pudo frenar y se la llev por delante.

La chica sufri una doble fractura en la pierna y heridas en el resto del cuerpo. El rey se hizo cargo personalmente de los gastos de hospitalizacin. Pocos das despus, otra joven de 19 aos intent lo mismo en Sal, pero en esta ocasin s fue llevada ante la justicia y condenada a un ao de prisin.

Por unas razones u otras, animados o no por los ejemplos de compasin real, entre los marroques cunde la impresin de que quienes protagonizan este tipo de actos terminan sacando alguna ventaja, lo que anima a la repeticin. Ahora, con la condena a tres aos del protagonista del ltimo incidente, las autoridades esperan cortar de raz los asaltos a las comitivas de Mohamed VI.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/internacional/20170420/421852285518/marruecos-caravana-real-mohamed-vi.html