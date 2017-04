Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

Si queremos salvarnos como especie debemos cambiar nuestra forma de vida, nuestro ethos, nuestra cultura material

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y estado republicano.

***

Hablbamos de democracia plebeya. Queras hacer un comentario. Adelante con l.

"Democracia plebeya" es un trmino que uso para tratar de dar a entender que estoy refirindome a un estado de cosas hipottico en el que los que mandramos deberamos ser los pobres. "Democracia plebeya" como trmino es, en s mismo, un pleonasmo, porque democracia significa poder de los pobres. No puede haber, por tanto un poder que sea una democracia, un poder de los pobres, y que no sea, precisamente, un poder plebeyo, de la plebe, de la plebs, los proletarii...

Para el pensamiento clsico estaba muy claro que un rgimen poltico consista en el poder establecido de un grupo o sujeto social, que, una vez obtena el poder social, instauraba las instituciones polticas ms convenientes al mismo. "Una vez obtena el poder", no significa "como medio para obtener el poder". Cmo van a ser las instituciones polticas el medio para obtener el poder. Me remito, una vez ms a una cita de Platn que est, tambin, en el libro y procede de un libro en principio tan supuestamente conocido y considerado como la Repblica. 557: "Nace pues la democracia, cuando, habiendo vencido los pobres [gerundio compuesto o pasado: habiendo "ya" vencido los pobres!], matan a algunos de sus contrarios, a otros los destierran y a los dems los hacen igualmente partcipes del gobierno y de los cargos [o sea, "y despus": los hacen a los dems igualmente] partcipes del gobierno y de los cargos [las instituciones gubernativas] que, por lo regular, suelen cubrirse en este sistema mediante sorteo".

Bueno pues, para que haya democracia, primero, los pobres deben haber conseguido el poder, conditio sine qua non hay democracia. Y para que los pobres alcancen el poder, deben haberse constituido en demos, esto es, en sujeto social organizado, capaz de hacerlos capaces de controlar y dirigir su propia actividad, la praxis, creadora de ethos, que es la fuente de todo poder.

Demos significara...

La palabra "demos" haca referencia no a un conjunto de individualidades atomizadas sino a una subjetividad intersubjetiva organizada y deliberante. De hecho, la palabra "demos", en origen, era un nombre para definir una unidad territorial poltico administrativa organizada.

Quiero pormenorizar todo esto porque, dada la actual miseria de poder de los pobres, todo esto nos resulta es contraintuitivo.

Lo es ciertamente.

"Actividad" es el hacer mediante el que constantemente se crea creamos- el mundo existente. La actividad crea el mundo: es creacin de mundo, de mundo humano. Como si furamos dios creador. Todo lo que es mundo humano es algo creado. Creado constantemente y constantemente recreado. Incluso aquello que no es nuevo, que no surge novedosamente, es nueva creacin. Una tuerca o una barra de pan, son creaciones, cada una de ellas es producto de nueva, constantemente renovada, actividad. Y lo son aunque las barras de pan o las tuercas no sean una novedad. S lo es esa nueva barra, que se agota, y desaparece, comida. Y hay que crear otra donde ya no haba nada. Poder es capacidad de control sobre la actividad, sobre esa actividad creadora del mundo humano y sobre el saber hacer que se pone en obra.

La actividad es siempre social, no existe actividad que no sea intersubjetiva.

Hemos hablado de ello, insistes siempre que puedes. Con razn, no es ninguna crtica.

El hacer humano tiene su gnesis en la interaccin comunitaria de las individualidades. La hominizacin es consecuencia de una capacidad de hacer que solo surge de la actividad creadora de hacer nuevo, imposible sin la interaccin comunitaria, sin la intersubjetividad; hominizacin es intersubjetividad prxica creadora de algo antes inexistente: esa praxis y su correspondiente saber hacer, que son sociales. Somos eso que Marx y Hegel denominan "realidad efectiva", -wirklichkeit- tal como ya hemos hablado anteriormente. Otra forma de decir, subjetividad intersubjetiva que se objetiva, Identidad Sujeto/Objeto, dicho en crudo filosofema.

Efectivamente, en crudo filosofema, innecesario desde mi punto de vista, que t traduces para venir en nuestra ayuda.

La actividad intersubjetiva requiere intersubjetividad organizada. Segn el "modelo organizacional" creado para generarla y que interrelaciona a las subjetividades, esto es, segn las relaciones sociales productivas de actividad contradas entre los sujetos interactivos, el poder o capacidad de control sobre la actividad comunitaria, intersubjetiva, es dominada por unos pocos, por ms o por todos. Poder no es sino la denominacin que recibe la capacidad de control sobre la actividad que generan, capilarmente, cotidianamente, las individualidades intersubjetivamente organizadas. No es "coco", ni "caca": ni es El Mal, ni corrompe.

El poder no es un mal, el poder no corrompe. Oigo, he entendido bien? Ests diciendo que no hay que poder bozales a la bestia porque no hay peligro con el poder bien entendido y ejercido?

Yo creo que basta con democratizarlo. Con que, de veras, la actividad cotidiana que generamos desde las microinstituciones en las que estamos organizados, y desde las que nos ponemos en obra, y creamos y recreamos la materialidad de la vida social, etc. dependa de quienes generamos directamente esa actividad, lo que exige el control sobre cada microinstitucion organizativa de las relaciones sociales directas. La reabsorcin de las instancias de mando en la Sociedad Civil y la reabsorcin de las instancias dominadoras de mando de las microinstituciones cotidianas que organizan la Sociedad Civil y generan la actividad por parte de sus inmediatos componentes. Si el poder fuese, en s mismo, no la capacidad de control sobre la actividad que generamos nosotros mismos, sino una fuerza maligna. O algo nsito en nosotros, pero maligno, nuestra naturaleza sera maligna, seramos el Mal. Por ello, suelo insistir siempre en esta nocin que t me subrayas como sorprendente. No somos el Mal. El Mal no est en nuestra naturaleza, que es plstica. El despotismo surge como consecuencia de que nuestra enorme, colosal capacidad de hacer, la de cada uno de nosotros organizado junto a los dems en interaccin, est organizada conforme a unas relaciones sociales que ponen esa inmensa capacidad de hacer en manos de unos pocos. Y eso es lo monstruoso.

Por eso es muy importante percatarnos de que "democracia" no es la simple denominacin de una serie de recursos e instancias administrativas. Es un principio que orienta una reorganizacin posible de la civilizacin y una nueva antropologa humana, surgida de la nueva praxis y de las necesidades que toda nueva praxis genera en el individuo.

Me permito alargarme.

De acuerdo, lo que desees, no tenemos lmites establecidos.

En estos ltimos das, he ledo un texto de un determinado pensador importante entre los que elaboran proyecto de socialismo ecolgico. No hace al caso su nombre.

Como quieras.

Escriba sobre poltica. Comenzaba largando una lanzada contra Lenin, as, sin ms ni ms, en plan "jaculatoria debida", y luego, haca una crtica de propuestas polticas asamblearias debido, -en resumen- a que son utpicas porque exigiran que la gente dedicara mucho tiempo a la poltica. Por tanto, era partidario de propuestas polticas delegativas, eso s, dotadas de instancias de control. No me detendr a sealar que, si se trata de fiscalizar la accin poltica ajena, los parlamentos, se supone que eran eso, y las constituciones, lo mismo, y los tribunales supremos, lo mismo, y los defensores del pueblo, lo mismo, y los tribunales internacionales, lo mismo, etctera. S quiero hacer hincapi en dos puntos.

El primero.

Que no se trata de que -esa, se ve, no es la salida-, de que se controle la sociedad, ni aunque sea "democrticamente" desde el parlamento y ste, a su vez, desde "los controles" sino de que la actividad cotidiana que generamos nosotros, entre todos, desde micro instancias organizadas de actividad en las que estamos incorporados cotidianamente y desde las que producimos y reproducimos la vida, la de la comunidad y la nuestra, sea controlada por nosotros mismos, sus ejecutores inmediatos, desde el interior de esas mismas instancias microfundamenadoras de la actividad generada cotidianamente. Generar un poder alternativo al que ya existe pero que no es democrtico, para auto gobernar inmediatamente la actividad inmediata que generan nuestras manos y nuestras mentes. Que es otra cosa distinta a lo que criticaba esta persona. Quien ahora tiene el poder sobre la sociedad, la burguesa, s tiene el poder, si domina a los polticos; tiene en su mano, incluso, el dominio sobre el "instrumento" que genera la corrupcin, la venalidad de los polticos. Evidentemente, y ya desde ahora, debemos evitar que nuestros polticos sean corruptos; y eso se logra evitando que se perpeten como tales. El sorteo era una tcnica inventada por la democracia griega para la eleccin de cargos, la rotatividad,pero, bueno, sobre estas cosas ya hemos tratado anteriormente.

S, las hemos hablado.

Pero quiero, adems entrar en la parte del "gasto de tiempo en poltica".

Es un asunto, argumento dicen algunos, que se repite, como sabes, muchas veces.

Me extraa, me asombra que un socialista ecolgico reflexione en estos trminos. Si queremos conseguir salvarnos como especie, esto es, no acabar de destruir los equilibrios naturales que hacen posible la vida de la especie, etctera, debemos cambiar nuestras formas de vida, nuestro ethos, nuestra cultura material, lo que incluye el empleo de nuestro tiempo de vida. Debemos generar formas de vida alternativas, que propongan posibilidades alternativas al consumo individualista, y al trabajo prolongado para ganar ms o poder endeudarnos ms y aumentar el consumo. Esas formas alternativas de vida deben componerse de actividades cotidianas con sentido, que posean sentido vital inmediato para quien las ejecuta: que sean ricas. Actividades nuevas, comunitarias, que, una vez se generan, desarrollan necesidades antropolgicas nuevas. Como las que desarrollaban los miembros del viejo movimiento obrero. Salir de trabajar, y reunirse para debatir qu hacer y cmo plantearse la solucin de problemas de su taller: problemas sanitarios, de ritmos de trabajo, de injusticias cometidas contra tal o cual compaero. Personas que acudan, luego, al local social de su barrio, la asociacin vecinal, donde participaban activamente, y no solo ayudaban a promover movilizaciones en reivindicacin, sino tambin organizaban actividades para los vecinos, fiestas, cursos, debates, etc. Asociacionismo autogenerado, asociacionismo que los una para socializarse cotidianamente, y all iban las familias del barrio. Todo esto era, apuntaba a otra forma de uso del tiempo cotidiano y de la actividad cotidiana, no era eso que ahora, se denomina "ocio", porque "ocio", hoy, significa "consumo" individual a solas o en familia. Era un vivir ms satisfactorio, auto gobernado, pleno, para ellos. Otros das iban a abrir el local del partido suyo, o a hacer guardia en la sede de su sindicato, y a discutir all con otros semejantes a ellos. Tiempo usado en socializaciones alternativas, creando otros tejidos sociales, donde el "consumo", el "ocio" no era precisamente la prctica en la que hallaban satisfaccin. Porque todo esto, toda esta actividad era satisfactoria, era un hacer ya alternativo: la poltica como hacer.

Remarco porque vale la pena: la poltica como hacer. Me queda una duda- pregunta pendiente pero no te la hago ahora, por no extendernos ms (tiene que ver con la participacin de las mujeres-compaeras es esa socializacin cotidiana). Para ms adelante. Prosigue por favor.

Recordemos que el ser humano necesita ser feliz, y que la felicidad, nos lo dice Aristteles, es una sensacin inherente a la actividad auto tlicamente dirigida, auto elegida y auto gobernada.

Como sabes, yo vivo en el Valls "Oc.", pues bueno, junto a Badia del Valls hay un ro, el Riusec. El anchuroso cauce del mismo y que el ro, ms bien exange, no ocupa, est repleto de bien dispuestos huertos que no son legales, pero tampoco ilegales, son "alegales"; estos huertos son tambin creacin de estas gentes hoy da, ya mayores- del antiguo movimiento obrero, que, precisamente por ser de extraccin campesina, no necesitaron recurrir a internet para saber cmo se siembra una tomatera, como tendra que hacer un neorrural de nuevo cuo.

Mi padre cultiv un huerto durante aos en La Sagrera. Yo le acompaaba muchas tardes de pequeo, a los 8 o 9 aos. Era otro hombre, se siente ms libre cuando no era un trabajador de fbrica. Prosigue, perdona.

Aprovecho esta respuesta a tu pregunta, que va en la direccin de plantear que debemos luchar en el sentido de unir democracia y vida cotidiana, en el sentido de la democratizacin de la vida cotidiana la propuesta elaborada por Georg Lukcs, el gran Lukcs- para reivindicar al viejo movimiento obrero organizado. Porque entre algunos sectores nuevos de la izquierda, cada vez que se habla de estas gentes se los acusa de consumismo y, adems, de todos los males polticos habidos y por haber. Creo que se convierte al movimiento obrero que hubo en un fantasma en el que a veces, parte de estas nuevas personas incorporadas recientemente a la poltica, proyecta sus viejas formas de vida, anteriores a su reciente prctica nueva, para satanizarlas en espantajo ajeno. O confunde trabajadores manuales, obreros, pero que no participaban del movimiento obrero, que eran franquistas, o apolticos, con el movimiento obrero. La clase obrera es una creacin, no es algo que "existe por naturaleza". Es la auto creacin de los explotados que se organizan. No existe "previamente". Precisamente E. P. Thompson insista en esto, como lo insista Marx: "Constituirnos el clase" "constitucin del proletariado en clase", porque, sin constituirse, no es clase. Pero este debate ahora no es el que me interesa, s me interesa rescatar las tradiciones o, al menos, la memoria de las tradiciones del movimiento obrero, organizado activo auto activo que, es cierto, se fue extinguiendo como consecuencia de la derrota poltica de la Transicin. Porque muestran cmo se puede ya a comenzar a hacer desde nuestra vida cotidiana cosas que nos cambian a nosotros mismos, la cultura material de vida y nuestra misma antropologa, y, esas s, nos "empoderan" si se quiere usar esa espantosamente cursi palabra. No estoy en absoluto de acuerdo con que el empleo del tiempo en poltica sea una "utopa". S lo es concebir la poltica como simple participacin en la elaboracin de "documentos" o como "mecanismo de control", como asamblea peridica convocada para, meramente, "controlar", a palo seco. Eso acaba desintegrndose. "Qu se fizo" de aquellas asambleas originarias de las que naci Iniciativa per Catalunya y que deban "mandar" a los polticos? Qu de las asambleas de fundacin de EUiA? Qu de los crculos morados? Y de lo que se meneaba hace poco en torno a bcne-los comunes?

Parecen fciles las respuestas, aunque tambin surgen preguntas sobre lo que acabas de sealar. Hay que detenerse en algn momento. Te volv a interrumpir antes, mucho antes. Estbamos en asuntos de pobres. Te pregunto a continuacin sobre ello.

