El principal problema en la eleccin presidencial francesa: la soberana nacional

Counter Punch

La eleccin presidencial francesa de este ao 2017 marca un cambio profundo en los alineamientos polticos europeos. La rivalidad tradicional izquierda-derecha ha hecho un giro hacia la oposicin a la globalizacin y a las cuestiones de la inclusin en la Unin Europea (UE) y la soberana nacional.

El tratamiento de los medios de comunicacin masivos se apega al papel tradicional del dualismo izquierda-derecha: racista o rechazo a los inmigrantes es el tema principal y lo que ms importa es parar a Marine Le Pen!. Yendo de aqu para all es parecido a ir caminando entre los espejos de Alicia en el pas de las maravillas. Casi todo dio la vuelta.

En este lado del espejo la izquierda se ha convertido en la derecha y parte de la derecha gir a la izquierda.

Hace cincuenta aos era la izquierda, cuya causa ms ardiente era su apasionado apoyo de las luchas de liberacin nacional del Tercer Mundo. Los hroes de la izquierda fueron Ahmed Ben Bella, Sukarno, Amilcar Cabral, Patrice Lumumba y sobre todo Ho Chi Minh. Por qu lucharon estos lderes? Estaban luchando para liberar a sus pases del imperialismo occidental, luchaban por la independencia, por el derecho a determinar su propia forma de vida, conservar sus costumbres, decidir su propio futuro. Estaban luchando por la soberana nacional y la izquierda apoyaba esa lucha.

Hoy en da todo se dio la vuelta. Soberana se ha convertido en una mala palabra en la corriente principal de la izquierda.

La soberana nacional es un concepto esencialmente reservado. Se trata de quedarse en casa y cuidando de una empresa propia. Es lo opuesto al nacionalismo agresivo que inspir la Italia fascista y la Alemania nazi para conquistar otros pases privndolos de su soberana nacional.

La confusin se debe al hecho de que la mayor parte de lo que se llama la izquierda en Occidente ha sido totalmente ganada para la forma actual del imperialismo, tambin conocido como globalizacin. Es un imperialismo de un nuevo tipo, centrado en el uso de la fuerza militar y el poder blando para permitir la penetracin del capital financiero transnacional en todos los rincones de la tierra y as remodelar todas las sociedades en la bsqueda interminable de retorno rentable a la inversin de capital. La izquierda ha sido ganada para este nuevo imperialismo, ya que avanza bajo la bandera de derechos humanos y antirracismo y toda una generacin ha sido adoctrinada en estas abstracciones para considerarlas el centro, si no el nico, problema poltico de nuestro tiempo.

El hecho de que el soberanismo est creciendo en Europa es interpretado por los principales medios globalistas como prueba de que Europa se est moviendo hacia la derecha, sin duda porque los europeos son racistas. Esta interpretacin es parcial y peligrosa. Cada vez ms la gente en ms pases europeos est llamando a la soberana nacional precisamente porque la ha perdido. La perdi con la Unin Europea y quiere recuperarla.

Por eso los britnicos votaron a favor de abandonar la Unin Europea. No porque sean racistas, sino porque aprecian su tradicin histrica de autonoma.

El naufragio del partido socialista

Mientras su mandato de cinco aos se acercaba a su final ignominioso, Franois Hollande fue obligado por su drstica impopularidad a dejar que su Partido Socialista (PS) eligiera al candidato presidencial para el ao 2017 por primarias. Con un malestar sorprendente el candidato natural del Gobierno socialista, el primer ministro Manuel Valls, perdi frente a a Benoit Hamon, un oscuro miembro del ala izquierda del partido socialista que se neg a votar a favor de las leyes impopulares neoliberales y antiobreras diseadas por el asesor econmico de Hollande, Emmanuel Macron.

Para escapar de la impopularidad del PS, Macron form su propio movimiento, En Marche! Uno tras otro, Valls, Hollande y otros lderes prominentes del PS se retiraron sigilosamente dejando el timn del barco que se hunde a Hamon. Como Hamon protest con razn contra su traicin, los peces gordos del partido prometen su apoyo a Emmanuel Macron.

Macron vacila ostentosamente en recibir a sus convertidos trasnochados en el redil por temor a que su conversin haga que sea demasiado obvio que su En Marche! es un clon del ala derecha del PS en el camino de convertirse en la filial francesa del partido Demcrata de EE.UU. en su forma clintoniana. Macron proclama que no es ni de izquierda ni de derecha, mientras los polticos desacreditados de la izquierda y la derecha saltan sobre su carro para su vergenza.

Hamon mismo parece consciente de que la causa fundamental del naufragio del PS es su devocin incompatible por dos principios contrarios: la socialdemocracia tradicional y la Unin Europea (UE). Macron, Hollande y sus compaeros trnsfugas, al menos, han hecho su eleccin: la Unin Europea.

El ocaso de la derecha tradicional

La gran ventaja del candidato republicano Franois Fillon es que sus polticas son claras. A diferencia de Hollande, que intent disimular sus polticas neoliberales como algo diferente y bas su pretensin de estar en la izquierda en temas sociales (matrimonio homosexual), Fillon es un conservador sin mscaras. Sus polticas estn diseadas para reducir la enorme deuda nacional. Mientras que los gobiernos anteriores (incluido el suyo cuando era primer ministro del presidente Sarkozy) andaba con rodeos, Fillon gan la nominacin republicana con un programa de agudos recortes en el gasto pblico. Fillon afirma que sus medidas de austeridad conducirn a los capitalistas franceses a invertir en Francia y as evitar que la economa del pas sea totalmente tomada por las empresas extranjeras, los fondos de jubilacin estadounidenses y Catar. Esto es muy dudoso, ya que no hay normas en la UE para animar a los inversores franceses a invertir en Francia y no en otro lugar.

Sin embargo Fillon se aparta de la ortodoxia de la UE mediante la propuesta de una poltica exterior ms independiente, en particular poniendo fin a las absurdas sanciones contra Rusia. Est ms preocupado por el destino de los cristianos de Oriente Medio que por el derrocamiento de Assad.

El resultado es que la coherente poltica procapitalista de Fillon no es exactamente lo que prefiere la lite de la globalizacin dominante. El centro izquierda tiene clara su opcin poltica desde que Tony Blair y Bill Clinton revisaron los programas de sus respectivos partidos. El centro izquierda pone el nfasis en los derechos humanos (especialmente en el cambio de rgimen de los de los pases lejanos) y en que la diversidad tnica del pas se ajuste a largo plazo a los objetivos globalistas de borrar las fronteras nacionales para permitir la libre circulacin sin restricciones del capital. El conservadurismo patritico tradicional, representado por Fillon, no corresponde por completo a la aventura internacional de la globalizacin.

La izquierda esquizofrnica

Para una generacin la izquierda francesa ha hecho de la construccin de Europa el centro de su visin del mundo. A principios de la dcada de 1980, enfrentado con la oposicin de lo que entonces era la Comunidad Europea, el presidente francs Franois Mitterrand abandon el programa de socializacin por el cual haba sido elegido. Mitterrand aliment la esperanza de que Francia dominara polticamente una Europa unida, pero la unificacin de Alemania cambi el proyecto. Lo mismo ocurri con ampliacin de la UE con los pases centrales del Este dentro de la esfera de influencia alemana. La poltica econmica se hace en Alemania.

Como se abandon el objetivo tradicional en la izquierda de la igualdad econmica, fue sustituido por una lealtad enftica a los derechos humanos, que ahora se ensea en la escuela como una religin verdadera. La vaga nocin de los derechos humanos de alguna manera se asocia con la libre circulacin de todo y de todos. De hecho el dogma oficial de la UE es la proteccin de la libre circulacin: libre circulacin de mercancas, personas, trabajo y capital (por ltimo pero no menos importante). Estas cuatro libertades, en la prctica, transforman a la nacin de una sociedad poltica en un mercado financiero, una oportunidad de inversin a cargo de una burocracia de supuestos expertos. De este modo la Unin Europea se ha convertido en el experimento de vanguardia en la transformacin del mundo en un mercado capitalista nico.

La izquierda francesa compr en gran medida este ideal, en parte debido a que, aparentemente, se hizo eco del viejo ideal de izquierda del internacionalismo (mientras que el capital siempre ha sido incomparablemente ms internacional que los trabajadores) y en parte debido a la idea simplista de que el nacionalismo es la nica causa de las guerras. Las causas ms fundamentales y complejas de las guerras son ignoradas.

Durante mucho tiempo la izquierda se ha quejado de la prdida del empleo, la disminucin de los niveles de vida, la deslocalizacin o el cierre de industrias rentables, sin reconocer que estos resultados son causados ​​por requisitos impopulares, directivas y reglamentos de la UE que socavan cada vez ms el modelo francs de la redistribucin a travs de los servicios pblicos y ahora estn amenazando con acabar con ellos por completo, ya sea debido a que el Gobierno est en quiebra o debido a que las normas de competencia de la UE prohben que los pases tomen medidas para preservar sus industrias claves o su agricultura. En lugar de enfrentarse a la realidad la reaccin de la izquierda ha sido, mayormente, repetir su gastada demanda de una imposible Europa social.

Sin embargo el sueo de la Europa social recibi lo que equivala a un golpe mortal hace diez aos. En 2005 se convoc un referndum para permitir a los franceses aprobar una Constitucin para una Europa unida. Esto llev a extraordinarias discusiones populares, con un sinnmero de reuniones de ciudadanos que examinaron todos los aspectos de todo ese documento. A diferencia de las constituciones normales, este documento limit a los miembros de los estados a una nica poltica econmica monetarista, sin posibilidad de cambio.

El 29 de mayo de 2005 un 55 % de los franceses rechaz el tratado frente a un 45 %.

Lo que pareca una gran victoria para la democracia responsable se convirti en su mayor fracaso. En esencia el mismo documento, rebautizado con el nombre del Tratado de Lisboa, fue ratificado en diciembre de 2007 sin referndum. El Gobierno global puso a la gente en su lugar. Esto produjo la desilusin generalizada con la poltica, ya que millones de personas llegaron a la conclusin de que sus votos no importan y que los polticos no prestaron atencin a la voluntad del pueblo.

An as los polticos socialistas continuaron prometiendo lealtad eterna a la UE, siempre con la perspectiva de que la Europa social, de alguna manera, podra ser posible.

Mientras tanto se ha hecho cada vez ms evidente que la poltica monetarista de la UE sobre la base de la moneda comn, el euro, no crea crecimiento ni empleo como prometi, sino que destruye ambos. Incapaz de controlar su propia moneda, obligada a pedir prestado a los bancos privados y con ello al pago de intereses, Francia est cada vez ms endeudada, su industria est desapareciendo y sus agricultores se estn suicidando, en el promedio de uno cada dos das. La izquierda ha terminado en una posicin imposible: inquebrantablemente fiel a la UE y pidiendo al mismo tiempo polticas que son imposibles bajo las normas europeas en materia de competencia, libre circulacin, desregulacin, limitaciones presupuestarias y un sinnmero de otras regulaciones producidas por una burocracia opaca y ratificada por un virtualmente impotente Parlamento Europeo. Y todos bajo la influencia de un ejrcito de cabilderos.

Benoit Hamon permanece entre la espada y la pared del dilema fatal de la izquierda: la determinacin de ser socialista, o ms bien, socialdemcrata, y la lealtad apasionada a Europa. Al tiempo que insiste en las polticas sociales que posiblemente no puedan llevarse a cabo con el euro como moneda y de acuerdo con normas de la UE, Hamon todava proclama lealtad a Europa. Repite como un loro la poltica exterior made in Washington de la UE exigiendo que Assad debe irse y despotricanado contra Putin y Rusia.

Jean-Luc Mlenchon planta cara

No solamente el montono y conformista Hamon est abandonado por los pesos pesados del partido, tambin est totalmente eclipsado por el llamativo izquierdista Jean-Luc Mlenchon, un rebelde dispuesto a romper las reglas. Despus de aos de lealtad al PS, Mlenchon se separ en 2005 para oponerse al Tratado constitucional, ganando prominencia como un ardiente orador. En 2007 dej el Partido Socialista y fund el Parti de Gauche (Partido de Izquierda). Aliado con el Partido Comunista -mucho ms debilitado- qued en cuarto lugar en la primera vuelta de la eleccin presidencial de 2012, con el 11 % de los votos. Esta vez se postula a la presidencia con su nuevo movimiento, La France Insoumise, que se puede traducir de varias maneras, incluyendo la Francia que no se somete.

Someterse a qu? Principalmente al euro y a las polticas antisociales y neoliberales de la Unin Europea que estn arruinando a Francia.

Las banderas francesas y La Marseillaise han reemplazado a la Internationale en las manifestaciones de Mlenchon. La Europa de nuestros sueos est muerta, reconoce, y prometi acabar con la pesadilla de la dictadura de los bancos y las finanzas.

Mlenchon llama abiertamente a la desobediencia de los tratados de la UE que son perjudiciales para Francia. Ese es su plan A. Su Plan B es salir de la UE en caso de que el plan A no logre convencer a Alemania (actualmente en la presidencia) y a los dems para acordar cambiar los tratados. Sin embargo, a lo sumo, el Plan B es una amenaza vaca para fortalecer su posicin en las tericas negociaciones. Francia es un miembro tan crucial, sostiene, que una amenaza francesa de abandonar debera ser suficiente para forzar cambios.

La amenaza de salir de la UE es slo una parte del vasto y complejo programa de Mlenchon, que incluye convocar una convencin nacional para redactar una constitucin para la Sexta Repblica de Francia, as como una innovacin ecolgica importante. Cambiar por completo tanto a Francia como a la Unin Europea al mismo tiempo requerira de la nacin una efervescencia revolucionaria que, por el momento, no es visible. Tambin requerira unanimidad de los 28 estados miembros de la UE, algo que es simplemente imposible.

Pero Mlenchon es lo suficientemente astuto como para reconocer el problema de fondo: el enemigo de los puestos de trabajo, la prosperidad y los servicios pblicos es la Unin Europea. Mlenchon es, con mucho, el candidato que genera ms ilusin. Dej atrs rpidamente a Hamon y atrae a grandes multitudes entusiastas a sus mtines. Su progreso ha cambiado el panorama de la carrera para las elecciones: en este momento se ha convertido en uno de los cuatro pilotos de cabeza que podra pasar de la primera ronda de la votacin el 23 de abril a la final el 7 de mayo: Le Pen, Macron, Fillon y l mismo.

Los opuestos son (casi) lo mismo

Una de las caractersticas ms notables de esta campaa es una gran similitud entre los dos candidatos que alegan representar a la extrema izquierda, Mlenchon, y a la extrema derecha, Marine Le Pen. Ambos hablan de la salida del euro. Ambos prometen negociar con la UE para obtener mejores trminos del Tratado para Francia. Ambos abogan por polticas sociales en beneficio de los trabajadores y las personas de bajos ingresos. Ambos quieren normalizar las relaciones con Rusia. Ambos quieren salir de la OTAN, o al menos de su mandato militar. Ambos defienden la soberana nacional y por lo tanto pueden llamarse soberanistas.

La nica diferencia entre ellos es la inmigracin, tema que despierta tanta controversia que es difcil de discutir con sensatez. Aquellos que se oponen a la inmigracin son acusados ​​de fascismo, los que favorecen la inmigracin son acusados ​​de querer destruir la identidad de la nacin inundndola con extranjeros que no pueden asimilarse.

En un pas que sufre desempleo, sin trabajos ni viviendas para dar cabida a la inmigracin masiva y bajo la amenaza constante de ataques terroristas islamistas, el problema no puede ser reducido prcticamente al racismo, a no ser que los terroristas islmicos constituyan una raza, de lo cual no hay evidencias. Le Pen insiste en que todos los ciudadanos franceses merecen igualdad de trato independientemente de su origen, raza o religin. Ella est segura de obtener un apoyo considerable de los inmigrantes recin nacionalizados, igual que ahora recibe una mayora de votos de la clase trabajadora. Si este es el fascismo, ha cambiado mucho en los ltimos setenta aos.

Lo significativo es que a pesar de sus diferencias los dos candidatos ms carismticos hablan de la restauracin de la soberana nacional. Ambos evocan la posibilidad de dejar la Unin Europea, aunque en trminos bastante inciertos.

Los medios de comunicacin globalistas ya se estn preparando para echar la culpa de una eventual eleccin de un candidato soberanista a Vladimir Putin. La opinin pblica en Occidente se est preparando para salir en protestas masivas contra un ganador no deseado y los militantes antifascistas estn listos para sembrar el caos en las calles. Algunas personas a las que les gusta Marine Le Pen tienen miedo de votar por ell, por temor a la revolucin de color que seguramente se montara contra ella. Mlenchon, e incluso Fillon, podran enfrentar problemas similares.

Como muestra de lo que viene, el 20 de abril el EU Observer public un artculo titulado Las falsas noticias conectadas con Rusia inundan las redes sociales francesas. Basado en algo que se llama Bakamo -una de las recientes creaciones diseadas como fact check (dato verificado) con el propsito de orientar a los lectores alejados de la opinin oficial- el artculo acusa a pginas web con influencia rusa de favorecer a Marine Le Pen, Jean-Luc Mlenchon, Franois Fillon, Francois Asselineau y Philippe Poutou. (Se olvidaron de mencionar uno de los mayores candidatos soberanistas, Nicolas Dupont-Aignan, actualmente en el sexto lugar de intencin de voto). Dado que una gran mayora de los once candidatos, incluyendo tres de los cuatro de cabecera, son muy crticos de la UE y de la OTAN y quieren mejorar las relaciones con Rusia, parecera que Putin no tendra que hacer un gran esfuerzo para conseguir un Gobierno francs ms amigable la prxima vez. Por otro lado el artculo de EU Observer es slo una pequea muestra de la interferencia en la eleccin francesa flagrante por parte de los globalistas en nombre de su favorito, Emmanuel Macron, el ms entusiastas eurfilo.

El futuro de Francia

Entre los que figuraban como presuntos favoritos rusos Franois Asselineau es, con mucho, el crtico ms profundo de la Unin Europea. Sistemticamente ignorado por los medios de comunicacin desde que fund su partido contra la Unin Europea, la Union Populaire Rpublicain (UPR) , hace diez aos, Franois Asselineau tiene miles de incondicionales que han difundido su cartel por todo el pas. Sus incansables discursos didcticos, que se reproducen en Internet, subrayan varios puntos claves:

- No hay manera de mejorar la UE desde el interior, ya que cualquier cambio requerira la unanimidad de los 27 estados miembros que estn en desacuerdo sobre cuestiones claves.

- La nica solucin para Francia es utilizar el artculo 50 de los tratados de la UE para retirarse por completo, como el Reino Unido lo est haciendo actualmente.

- Solamente saliendo de la UE puede Francia salvar sus servicios pblicos, sus beneficios sociales, su economa y su democracia.

- Slo mediante la restauracin de su soberana nacional la autntica vida democrtica que incluya la confrontacin verdadera entre una izquierda y una derecha, puede ser posible.

- Al salir de la UE, Francia, que cuenta con ms de 6.000 tratados con otros pases, no estara aislada sino que se unira al ms amplio mundo.

Asselineau es un candidato monotemtico. Ha aseverado que en cuanto fuera elegido, invocara el artculo 50 para salir de la UE y convocara de inmediato a Washington a retirarse de la OTAN. Se hace hincapi en que ninguno de los otros crticos de la UE propone una salida tan clara dentro de las reglas.

Otros candidatos, entre ellos los ms carismticos, Mlenchon y Le Pen, se hacen eco de algunos de los argumentos de Asselineau. Pero ellos no estn dispuestos a ir tan lejos como para defender una clara ruptura inmediata con la UE, aunque slo sea porque se dan cuenta de que la poblacin francesa, mientras que es cada vez ms crtica del euro y ajena al sueo europeo, todava teme la realidad del alejamiento debido a las advertencias de desastre de los europestas.

La primera ronda de la campaa fue una oportunidad para Asselineau para presentar sus ideas a un pblico ms amplio y para una preparacin de la opinin pblica para una poltica ms coherente del frexit. Con mucho el tema emergente ms fundamental en esta campaa es el conflicto entre la Unin Europea y la soberana nacional. Es probable que no se instale en esta eleccin, pero no va a desaparecer. Es el principal problema del futuro, ya que determina si una genuina vida poltica es posible.

Diana Johnstone es autora de Fools Crusade: Yugoslavia, NATO, and Western Delusions.. Su nuevo libro es Queen of Chaos: the Misadventures of Hillary Clinton. diana.johnstone @wanadoo.fr

Fuente: http://www.counterpunch.org/2017/04/21/the-main-issue-in-the-french-presidential-election-national-sovereignty/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.