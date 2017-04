El mundo econmico choca con el escepticismo de Trump sobre el clima

El presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim (I) y el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore hablan durante una mesa redonda sobre el cambio climtico, el 21 de abril de 2017 en Washington AFP/SAUL LOEB

El escepticismo del gobierno de Donald Trump sobre el cambio climtico empaaron esta semana el cnclave de la economa mundial en Washington, preocupado por el futuro del acuerdo de Pars de 2015 y una posible retirada de Estados Unidos.

En los ltimos aos, las asambleas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son sistemticamente acompaadas de una reunin de los pases del G20-Finanzas, redoblaban los llamados a la movilizacin de recursos contra el calentamiento climtico.

Pero en esta ocasin, la reunin, que culmina este sbado en la capital estadounidense, confirm la nueva realidad dibujada por la eleccin de Trump en Estados Unidos: el clima ya no genera consenso.

A mediados de marzo en Baden Baden (Alemania), Estados Unidos ya haba logrado sacar toda mencin al calentamiento climtico en el comunicado final de la reunin del G20-Finanzas.

Y el viernes, la conferencia de prensa de cierre de la nueva reunin de ministros de finanzas de las principales economas mundiales prcticamente no hizo mencin a este tema, muy preciado de la anterior administracin de Barack Obama.

La Casa Blanca duda de la realidad del cambio climtico y no excluye retirarse del acuerdo de Pars de 2015, negociado tras una larga batalla para obtener una reduccin de las emisiones de gas de efecto invernadero.

Adems, al poco tiempo de su llegada a la Casa Blanca, Trump firm decretos para desmantelar las protecciones medioambientales de Obama, y nombr a la cabeza de la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA) al climtico-escptico Scott Pruitt.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un foro de directores ejecutivos en la Casa Blanca el 4 de abril de 2017 en Washington AFP / Brendan Smialowski

Protesta

La posibilidad de que la primera potencia mundial --y segundo contaminador del planeta despus de China-- pueda salir del acuerdo estaba en el centro de una protesta en Washington.

Los manifestantes se reunieron para denunciar la promesa del gobierno de Trump de cortar fondos a la investigacin cientfica, un prospecto que sin duda haca sudar a muchos ministros y otros funcionarios presentes en la capital estadounidense esta semana para los encuentros del FMI y el Banco Mundial.

La ministra francesa del Ambiente, Sgolne Royal, estim en 50/50 el riesgo de que la administracin Trump no ejecute ese amenaza.

El exvicepresidente estadounidense Al Gore, premio Nobel de la Paz por su activismo ambiental, se mostr ms optimista, sealando que haba una "excelente probabilidad" de que Estados Unidos se mantenga en los acuerdos de Pars, por una sencilla razn: la economa.

"Los puestos de trabajo en el sector de la energa solar en Estados Unidos estn creciendo a un ritmo 17 veces ms rpido que al de la creacin de empleos en general", afirm Gore.

Minimizando la cautela estadounidense, el Banco Mundial, que regularmente suena la alarma sobre el impacto econmico del calentamiento del planeta, afirm que los fondos disponibles para luchar contra el cambio climtico no deberan reducirse.

Giro hacia el sector privado

"La ciencia sobre el cambio climtico no ha cambiado con ninguna eleccin en particular y no veo que vaya a pasar", dijo el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en referencia a la llegada al poder de Trump.

Al describir la necesidad de invertir en tecnologas limpias para el futuro, el funcionario afirm que los costos de financiamiento siguen siendo la cuestin central.

"Grandes tenedores de capital invertido de manera muy prudente podran estar interesados en el clima, pero necesitarn garantas, atenuacin de riesgo para invertir en las actividades ligadas la cambio climtico en los pases pobres", afirm Kim.

El Banco Mundial anunci el viernes el lanzamiento junto con el gestor de activos francs Amundi de un fondo de 2.000 millones de dlares destinado a emitir bonos "verdes" para financiar proyectos ambientales.

Algunos observadores se preguntan si la retirada estadounidense en la cuestin climtica podra de hecho paradjicamente intensificar la movilizacin proambiental al virar la atencin hacia el sector privado.

"De lo que vemos de esta administracin, ahora habr an ms presin sobre las empresas privadas a que no estn financieramente asociadas con proyectos o tecnologas dainas para el ambiente", dijo Heather Coleman, directora sobre clima y energa de Oxfam Estados Unidos.

Francia, que empuj hace dos aos por alcanzar el acuerdo climtico en Pars, espera que la era Trump no sea sinnimo de un declive en las acciones ambientales.

"No hace falta que haya una persona, a quien no nombrar, que de pronto pone este objetivo en duda", dijo el ministro de Finanzas, Michel Sapin, el sbado.

"Porque es evidente: hace falta luchar contra el calentamiento", aadi.

