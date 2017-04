Privatizaciones: como si no hubiera un maana (II)

El capitalismo popular

Si el ncleo duro tena participaciones en el capital que no eran mayoritarias y el Estado se deshizo de la prctica totalidad de sus acciones en las joyas de la abuela, quin compr el resto? Los ciudadanos. Espaa se volvi definitivamente moderna abriendo las puertas al gran invento de Margaret Thatcher, el capitalismo popular. Al ciudadano de a pie se le ofreca probar las mieles del mercado comprando un puado de acciones que le convertan en propietario de lo que un da antes le perteneca, aunque solo como parte de ese difuso fondo comn que es la propiedad pblica. Ahora poda crecer en su bolsillo. Y lo hizo. La mayora de las OPV, no todas, arrojan cifras vertiginosas de revalorizacin. Las acciones se destinaron mayoritariamente al inversor minorista en 19 de las 30 privatizaciones realizadas mediante OPV y entre ellas estaban las empresas de los llamados sectores estratgicos. Si entre 1988 y 1996 los ciudadanos compraron de media el 48% de las acciones pblicas vendidas a travs de OPV, entre 1997 y finales de 1998 la media fue del 67%, explica Luis Gmir, presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones, en su libro Las privatizaciones en Espaa (Ediciones Pirmide, 1999).

La estrategia, consciente o no, provocaba tal dispersin en la propiedad del capital que daba escasa capacidad de influir en la gestin a los titulares de la gran mayora de las acciones. Hay otro efecto que Rafael Pampilln, profesor del IE Business School, recoge en el captulo La poltica de privatizaciones: el caso espaol, que escribi junto a Rodolfo Ramos dentro de la obra Fundamentos y papel actual de la poltica econmica (Ediciones Pirmide, 1999): con el capitalismo popular se evita la posibilidad de una nacionalizacin de la empresa privatizada puesto que sera una medida que perjudicara a un gran nmero de ciudadanos. No hay marcha atrs.

No fue poco el empeo que se puso en conseguir que los ahorros de los espaoles virasen hacia la Bolsa. Para empezar, se utiliz la mejor aspiradora de dinero que haya conocido este pas: la red de araa de las sucursales de las entidades financieras, que lo mismo vende preferentes que planes de pensiones que coloca una operacin de salida a Bolsa tras otra, como hizo entonces. El cliente no llegaba de nuevas a la ventanilla. No se escatimaron gastos en publicidad. Miles de millones de pesetas regaban televisiones y peridicos que andaban tan contentos recomendando en sus informaciones el mejor modo de hacerse con un alto nmero de ttulos, esquivando en lo posible la brutal demanda y las estrecheces de los prorrateos. Peticiones por el mximo admitido; peticiones dobles y triples

Por poner algunos ejemplos, la campaa publicitaria de la OPV de Telefnica de febrero de 1997 (la que vendi el ltimo 21% en manos del Estado) se adjudic por 2.500 millones de pesetas. En el caso de la privatizacin global de Argentaria, en 1998, se invirtieron en publicidad ms de 1.800 millones de pesetas. La campaa de la llamada OPV del billn, la que privatiz el 26% de Endesa en 1997, presupuest una inversin en publicidad de 3.500 millones de pesetas de los que 2.000 millones fueron a parar a prensa y televisin.

Y para mayor abundancia, la Bolsa suba y suba. La salida de la crisis del 93 gener un clima de euforia, avivado por la ola de privatizaciones a nivel mundial y la cada de los tipos de inters, que puso al capital a buscar fertilidad en los mercados. Estos se hincharon de gusto. Si en la OPV de Telefnica de octubre de 1995 los inversores minoristas recibieron cada una de sus acciones por 1.617 pesetas, en febrero de 1997, hacerse con una matilde en la OPV (descuento incluido) supuso desembolsar 3.239 pesetas. El xito de la privatizacin global de Telefnica abri los ojos al Gobierno que debi entonar su propio #Ssepuede. An fresca la OPV de la teleco, la SEPI (propietaria junto a Patrimonio de buena parte de los ttulos de las empresas an en manos del Estado) enviaba el diseo de la OPV del 10% que el Estado mantena en Repsol al Consejo Consultivo de Privatizaciones (organismo tericamente independiente que cre el PP para informar de modo no vinculante sobre las ventas y a cuyo frente puso a un parlamentario del partido, el citado Luis Gmir). La venta era aprobada el 7 de marzo en Consejo de Ministros. El objetivo, de nuevo, un fuerte tramo minorista. El resultado: rcord de demanda.

Con el viento a favor, el Gobierno se atrevi con la gran operacin: la privatizacin del 67% que an conservaba en Endesa, la principal compaa elctrica espaola entonces, con cerca del 50% de cuota de mercado. Se hara por tramos pero la intencin era la misma: vender finalmente el 100%. Cmo atraer al inversor minorista, teniendo en cuenta que la revalorizacin de Endesa (cuyo valor se haba duplicado en poco ms de un ao) haba colocado sus ttulos a un precio que poda disuadirle? Para esquivar este inconveniente, se opt por dividir los ttulos en tantas partes como hiciera falta para situarlos en un precio razonable que los hiciese atractivos para un nmero suficiente de bolsillos. En concreto, cada accin se dividi en cuatro (split), pasando de un da a otro de un precio por accin de unas 12.500 pesetas a unas 3.000 pesetas. La preparacin de la OPV llamada del billn de pesetas, la mayor de la Bolsa espaola hasta aquel momento, no fue bice para que se pusiera en marcha al mismo tiempo la venta de la parte que conservaba el Estado en Argentaria. No haba tiempo que perder.

La Bolsa pareca un centro comercial en rebajas. En las OPV se ofrecan sorteos de viajes al Caribe y bonus de fidelidad, preferencias en el prorrateo, repartos del beneficio en forma de dividendo superiores al 50% pero, sobre todo, descuentos sobre el precio de las OPV para los inversores minoristas. Ese fue quizs el gran invento. Una frmula que permita hacer dinero de inmediato con solo vender en cuanto se reciban los ttulos. Hubo al menos dos efectos perniciosos de aquel reclamo: la ansiedad por hacerse con el nmero deseado de ttulos en medio de una disparada demanda llevaba a los nuevos inversores a realizar peticiones muy por encima de sus deseos de compra, en el lmite mximo establecido en la OPV, con la intencin de quedarse algo ms cerca de la cantidad que realmente se esperaba. Se hacan peticiones a ciegas. El segundo efecto fue que la Bolsa sinti en sus carnes el conocido como efecto flow-back. Como muchos de los compradores de los ttulos los ponan en venta nada ms recibirlos para capturar el margen del descuento, provocaban fuertes turbulencias en el mercado. Para evitar el bache se ofrecieron acciones gratis a quienes mantuvieran un ao los ttulos, pero aun as el flow back oblig a los bancos colocadores a emplearse a fondo para estabilizar el valor en cada salida a Bolsa. Dicho sea de paso, a pesar de la crtica constante que hizo el Consejo Consultivo de Privatizaciones al respecto, las entidades colocadoras de las OPV eran, en la mayora de los casos, las mismas que formaban el ncleo duro de la empresa que estaba siendo objeto de la privatizacin.

No tan liberales

El reparto atomizado, demostraba el flow back, no era eterno. El chfer de Rockefeller poda vender en cualquier momento sus ttulos a alguien empeado en hacerse con un porcentaje de capital capaz de influir en la gestin. Y una cosa era vender el cortijo y otra entregar la llave. Por eso, las privatizaciones de las joyas de la corona vinieron acompaadas de la llamada golden share, un escudo forjado en el BOE que daba de facto al Estado capacidad de veto durante una dcada para las decisiones que considerase estratgicas. Hasta liberales como Piqu rubricaron una frmula tan intervencionista. El Real Decreto 929/1998, de 14 de mayo, de aplicacin del rgimen de autorizacin administrativa previa a Endesa y a determinadas sociedades del grupo, lleva su firma. El mismo plazo se dio a la golden share de Telefnica, Repsol e Iberia. La de Tabacalera, de menor plazo, fue revocada para permitir su fusin con la francesa Seita, que dio lugar al nacimiento de Altadis a cuyo frente estaba Csar Alierta hasta que fue nombrado presidente de Telefnica. Con el resto, Europa le tuvo que tirar fuerte de las orejas a Espaa (como a otros pases, que esto de dejar una mano metida en las empresas no es exclusivo de aqu) para que, a finales de 2005, casi al borde de que venciese el plazo establecido, el Gobierno de Jos Luis Rodrguez Zapatero iniciase el proceso de tramitacin de la ley que derogara la accin de oro.

Lo que no hizo el Ejecutivo de Zapatero fue abrir los cajones de las privatizaciones para arrojar la luz que, cuando estaba en la oposicin, siempre critic que le falt al proceso. El PSOE incluso haba logrado que el Tribunal Constitucional le diese la razn en que se haba vulnerado el derecho del ejercicio del cargo parlamentario al negarse el PP en 1997 a la comparecencia en el Congreso de los presidentes de las privatizadas Telefnica y Endesa. Cuando llegaron al poder, nada. Dice el exministro socialista Jess Caldera que eso es lo normal, que las transiciones de un Gobierno a otro se hacen a beneficio de inventario. Lo que hay es lo que hay y se mira hacia delante. Vaya.

Puertas giratorias

Los sectores liberalizados y/o las empresas privatizadas, cuyos defensores abominan en teora de todo lo que huela a poltico, han acogido a decenas de ellos en sus filas hasta hacer algo comn del fenmeno conocido como puertas giratorias.

La lista es larga si se cita nicamente a los ms altos cargos del Estado, sin bajar a cuartos niveles del escalafn ni a los ex altos cargos autonmicos que han acabado en puestos de responsabilidad de compaas energticas. El sector ha dado trabajo, de momento, a dos ex presidentes del Gobierno, uno de cada signo. Aunque con el mandato ya vencido y pocas posibilidades de renovacin por sus declaraciones sobre cunto se aburre, Felipe Gonzlez es consejero independiente desde finales de 2010 de Gas Natural Fenosa [lo abandon en marzo de 2015], empresa que entre otras cosas se hizo bajo su mandato (1994) con la pblica Enags, lo que equivala a entregar a una empresa privada el monopolio casi total del gas en Espaa, incluida la distribucin. La situacin fue enmendada por un decreto del Gobierno de Aznar (2000) que obligaba a Gas Natural a vender Enags en cmodos plazos. La mayor parte se hizo a travs de OPV (2002 y 2004) y el resultado final tras la venta fueron unos ingresos de unos 1.000 millones de euros para Gas Natural frente a los en torno a 400 millones que le haba costado hacerse con Enags. Eso, despus de 15 aos de privilegio. Gonzlez cobr 127.000 euros en 2014 (126.500 en 2012 y otro tanto en 2013) por esa labor tan tediosa de sentarse en el mximo rgano ejecutivo de Gas Natural Fenosa. Jos Mara Aznar fue fichado en 2011 como asesor externo de Endesa, la empresa protagonista de las mayores salidas a Bolsa que tuvieron lugar durante las privatizaciones de su mandato. Su labor est retribuida con entre 300.000 y 400.000 euros al ao.

En el mismo sector han terminado unos cuantos titulares de los ministerios de Economa e Industria, carteras desde las que se disearon las principales lneas de las polticas de liberalizacin del sector as como de las privatizaciones espaolas. Miguel Boyer, exministro de Economa del PSOE aunque mucho ms cercano al PP de Aznar desde 1996 y patrono de la fundacin FAES desde 2002, fue consejero externo independiente de Red Elctrica desde 2010 a 2014, el ao de su fallecimiento. Luis Carlos Croissier, ministro de Industria y Energa con Felipe Gonzlez en pleno diseo de la normativa para la liberalizacin del monopolio de petrleos, es consejero de Repsol desde 2007. Joan Maj, ministro de Industria con el mismo Ejecutivo y uno de los grandes crticos de la privatizacin de Endesa, fue nombrado miembro del consejo asesor de la elctrica en Catalua en 2011. Elena Salgado, ministra de Economa en el Gobierno socialista de Jos Luis Rodrguez Zapatero, es vocal del consejo de administracin de una filial de Endesa. Pedro Solbes, exvicepresidente y exministro de Economa tanto con Gonzlez (con quien dise la poltica de privatizaciones), como con Zapatero (junto a quien protagoniz el espectculo de injerencias polticas que acab con Endesa en manos de la italiana Enel), encontr un hueco en el sector al salir de la poltica. Precisamente, oh, sorpresa!, como consejero de Enel.

Dentro de las filas socialistas, por debajo del rango de ministro y en estas mismas carteras ligadas a los sectores estratgicos, podra incluirse a Ramn Prez Simarro, consejero independiente de Enags, que fue director general de Energa en 1990.

Procedentes de gobiernos populares y en cargos igualmente sensibles puede citarse a Nemesio Fernndez-Cuesta, exsecretario de Estado de Energa y consejero dominical de Gas Natural Fenosa en nombre de Repsol, as como a Luis Valero, exsecretario general de Industria y consejero independiente de Enags. Adems, el actual ministro de Economa, Luis de Guindos, quien fuese director general de Poltica Econmica y Defensa de la Competencia en el primer Gobierno de Aznar y secretario de Estado de Economa en el segundo, fue consejero de Endesa desde 2009 hasta su incorporacin al Ejecutivo de Mariano Rajoy. El exministro de Interior y ex secretario general del PP ngel Acebes se sienta en el consejo de administracin de Iberdrola; la exministra de Exteriores Ana Palacio, en EDP y Enags; e Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, ocupa igualmente puesto de consejera independiente en la gasista.

Pero si hay una empresa privatizada que acoge con los brazos abiertos a los polticos, esa es Telefnica. Le viene de largo. Nada ms ser nombrado presidente, Juan Villalonga eligi entre los consejeros independientes a Gaspar Ario y a Juan Antonio Sagardoy, dos de los vocales del Consejo Consultivo de Privatizaciones que haban participado en el visto bueno de la venta de lo que quedaba de la teleco en manos pblicas. El idilio con la poltica de la compaa ha hecho guios a uno y otro lado durante la presidencia de Alierta pero en este caso son los populares los que ganan por aplastante mayora. Ellos y sus familiares. Elvira Fernndez (esposa de Mariano Rajoy), Ivn Rosa Vallejo (marido de Soraya Senz de Santamara) o Elvira Aznar (hermana del expresidente) encontraron hueco en su da en el antiguo monopolio de las telecomunicaciones. Tambin lo encontr Andrea Fabra, la hija del polmico expresidente de Castelln hoy encarcelado, esposa del exconsejero de Sanidad de Madrid Juan Jos Gemes y protagonista de aquel Que se jodan! pronunciado desde su escao en el Congreso de los Diputados mientras el PP anunciaba recortes en las prestaciones por desempleo. Familiares aparte, durante aos, fue un fichaje poltico de la teleco el que destac por su polmica: el de Eduardo Zaplana que, durante su etapa como ministro de Trabajo del Gobierno de Aznar, haba puesto su firma a un ERE de 15.000 trabajadores de Telefnica en Espaa y que lleg a la teleco sin una funcin determinada que an a da de hoy se le conozca. Una nimiedad comparada con el fichaje de Rodrigo Rato como asesor internacional de Telefnica para el mercado latinoamericano en enero de 2013, cuando este ya haba sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por presunta ocultacin de informacin en el proceso de salida a Bolsa de Bankia.

Tan llamativo como efmero fue el paso de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa, por la teleco. Los populares apostaron fuerte por l en las elecciones de 2008 y, como perdieron, Pizarro decidi que no era un destino adecuado para l quedarse cuatro aos en la oposicin. Carlos Lpez Blanco, secretario general de Telecomunicaciones con el Gobierno de Aznar, y el que fuera secretario de Estado de Comunicacin Alfredo Timmermans, tambin recibieron la llamada de Telefnica.

El PSOE no ha colocado tantas piezas en la compaa pero s algunas sonadas, como el ex secretario de Juventudes Socialistas, Javier de Paz, fichado al mismo tiempo que Pizarro. Igualmente pas por la teleco Narcs Serra, ex vicepresidente del Gobierno con Felipe Gonzlez y hoy imputado por un presunto delito de administracin desleal como presidente de Catalunya Caixa. Y Javier Nadal, que lleg a Telefnica en marzo de 1995 tras haber sido durante una dcada director general de Telecomunicaciones. Serra, De Paz y Nadal dejaron el consejo de Telefnica en 2012, recin llegado el PP al poder.

