Historia de la Revolucin Ciudadana

El Telgrafo

Desde la perspectiva estrictamente acadmica, cmo se estudiar a la Revolucin Ciudadana bajo la presidencia de Rafael Correa?Los investigadores conocen bien que se requerir primero acopiar las fuentes y revisar todos los estudios existentes sobre el tema.Una de las dificultades con las que habr que lidiar es con la ausencia de fuentes primarias escritas y publicadas, porque el gobierno privilegi instrumentos electrnicos, internet, pginas web o documentales. En historia, esas fuentes corren el riesgo de perderse con el paso de las dcadas y no quedan como testimonios. Las fuentes escritas y publicadas, en cambio, permanecen en archivos y bibliotecas.Tambin hay dificultades con fuentes primarias no gubernamentales, como las que provienen de los movimientos sociales o los partidos polticos, a menudo descuidadas en su mantenimiento y archivo. Paradjicamente, hay materiales escritos de las cmaras de la produccin que suelen mantenerse incluso en bibliotecas universitarias.Los peridicos de una dcada y las revistas de divulgacin son fuentes a las que hay que seguir con mucho cuidado y atencin, exigen una mirada muy crtica y una evaluacin tcnica rigurosa, porque sus informaciones, editoriales o notas de opinin tienen ngulos de visin sobre la realidad que llevan la carga de los intereses a los cuales han defendido y suelen ser subjetivos, bien sean medios privados o pblicos.Los estudios cientficos se hallan en revistas acadmicas especializadas y en libros sujetos a consejos editoriales. Las hemerotecas virtuales de este tipo estn restringidas a la vida universitaria. El seguimiento inicial que he realizado en las revistas indexadas permite concluir que no son numerosos los estudios existentes sobre la Revolucin Ciudadana, aunque hay materiales muy interesantes e importantes.La bibliografa que he levantado sobre la ltima dcada es significativa. Hay estudios econmicos a los que necesariamente hay que acudir, como son los del Pnud, Banco Mundial y FMI, pero especialmente los de Cepal. En la bibliografa nacional predomina la ptica poltica. La mayora desde posiciones anticorrestas, ms que basadas en evaluaciones objetivas menos apasionadas.Desde luego, tambin hay obras igualmente procorrestas. Y todos esos libros forman parte del material a tomar en cuenta para intentar un estudio de conjunto de la dcada de la Revolucin Ciudadana, que se sustente en fuerte documentacin, riguroso anlisis emprico de datos, contrastacin de opiniones y crtica permanente de lo que se dijo o se dej de sealar.Una serie de categoras creadas en medio de las confrontaciones polticas merecer la evaluacin crtica. Particularmente ese rigor hay que emplearlo frente a los textos de conocidos autores marxistas, en los que con demasiada frecuencia predomina el verbalismo conceptual y la ideologizacin de la realidad.Como se comprender, la historia de la ltima dcada bien puede llevar unos cuantos meses o aos, si es que se quiere obrar con seriedad y superar los anlisis de coyuntura, siempre cargados de emotividad.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/historia-de-la-revolucion-ciudadana