Pero tampoco a su oposicin oficial.

El prximo sbado, el huracn Trump cumplir 100 das en el puesto. No debe sorprender que ya se proclam como el mejor de todos los tiempos: Ninguna administracin ha logrado ms en sus primeros 90 das , declar en un acto pblico. Tambin public otro tuit en el cual declar que eso de los 100 das es ridculo . A la vez, la Casa Blanca sube a su portal una seccin para el festejo de los 100 das . Y algunos recuerdan que Trump, como candidato, fue quien repetidamente prometi lograr un paquete ambicioso de proyectos legislativos en sus primeros 100 das en el puesto.

El concepto de los primeros 100 das fue inventado por Franklin D, Roosevelt quien prometi y logr cumplir con una serie de iniciativas de emergencia durante ese periodo para enfrentar la Gran Depresin.

El debate sobre qu se ha conseguido o no culminar esta semana. La Casa Blanca asegura que ha logrado casi un milagro, pero que los medios de noticias falsas rehsan darle crdito, y enumeran, entre otras cosas, el ingreso de un juez conservador a la Suprema Corte, el retiro de las negociaciones del Acuerdo Transpacfico (TPP), la anulacin de varias rdenes ejecutivas, as como varias regulaciones ambientales y hasta quitar las mnimas restricciones sobre la venta de armas a personas con problemas mentales (no es broma), y autoelogios sobre acciones decisivas en respuesta al uso de armas qumicas en Siria, y, por supuesto, que se ha desplomado 70 por ciento el ingreso de inmigrantes indocumentados (cifra muy parcial).

Los crticos afirman que no ha logrado promulgar ni un solo proyecto legislativo mayor de los que prometi en su campaa; que sus rdenes ejecutivas para prohibir el ingreso de inmigrantes de pases musulmanes y refugiados fueron congeladas por los tribunales; que su equipo sigue bajo investigacin por una posible colusin con los rusos en la contienda contra Hillary Clinton; que sus intereses empresariales personales siguen provocando sospechas sobre conflicto de inters de l y de su familia; que hay una guerra abierta entre su equipo; que sus declaraciones contradictorias sobre poltica exterior y ataques contra gobiernos aliados (incluidos Mxico, Canad y Australia) han generado un grave deterioro en el mbito internacional, y ni hablar de sus mentiras y ataques contra los tribunales y los medios.

Al final, la calificacin por el pueblo que supuestamente representa es la peor jams registrada. Segn un sondeo del Washington Post/ABC News, Trump se acerca a sus 100 das como el Ejecutivo en jefe menos popular en los tiempos modernos , con un ndice de aprobacin de 42 por ciento y 53 por ciento de desaprobacin (el ms alto en la historia). En la encuesta de NBC News-Wall Street Journal, desde febrero y hasta mediados de abril, la brecha entre los que desaprueban y aprueban a Trump se increment 10 puntos, para llegar a 54 por ciento contra 40 por ciento (el ndice ms bajo de aprobacin de los pasados 11 presidentes, o sea, desde tiempos de Eisenhower).

La mayora cree que no ha logrado mucho en sus primeros meses de gobierno. Sin embargo, sus bases permanecen leales, con 94 por ciento de los que votaron por l que aplauden su gestin. A la vez, no ha logrado ampliar para nada esta base de apoyo desde que lleg.

La encuesta de NBC/Journal registr que slo 25 por ciento cree que Trump es honesto y confiable , un desplome de nueve puntos desde febrero. Ms an, 59 por ciento afirm que, personalmente, Trump no les cae bien (ms alto que los cinco presidentes anteriores).

Sesenta por ciento afirma que est fuera de contacto con las preocupaciones de la mayora de la poblacin.

Pero igual de notable es que slo 28 por ciento cree que los demcratas entienden las preocupaciones de la mayora (desplome de 20 puntos en los tres aos anteriores). Ms an, los lderes legislativos demcratas no pueden festejar, ya que una mayora desaprueba a su partido (el promedio de encuestas es 50.3 desfavorable por 40.1 favorable).

Pero la encuesta de NBC/Journal tambin registr algo sorprendente: la mayora (57 por ciento contra 39 por ciento), cree que el gobierno federal debera hacer ms por resolver los problemas del pueblo el ndice ms alto sobre esta pregunta desde la primera vez que fue presentada en 1995. O sea, una amplia mayora expresa justo lo opuesto del partido que ahora controla los poderes Ejecutivo y Legislativo con su mantra republicana de que se debe reducir el papel del gobierno y dejar que las empresas y los individuos se encarguen de servicios al pblico.

Los primeros cien das, ms all de lo que la cpula diga que ha logrado o no, revelan que la mayora rechaza al nuevo presidente, o sea, que no representa a este pueblo.

Este es un dato fundamental para observadores internacionales de este pas. De hecho, estos sondeos registran que Trump, medido as, es uno de los presidentes ms dbiles y menos representativos de la historia moderna.

Los expertos dicen que, a falta de un cambio dramtico o un suceso tipo 11-S, la historia estadstica es que los ndices de aprobacin no suelen subir despus de lo que se considera el periodo de luna de miel de un presidente.

Por tanto, tal vez ms preocupante que Trump en s, son los que buscan acomodarse con l, tanto fuerzas polticas domsticas como en el exterior. La historia ofrece ejemplos de cmo esta estrategia no lleva a buenos resultados.

El otro dato de estos 100 das es que la mayora reprueba no slo a su presidente, sino a toda la cpula poltica elegida para representar al pueblo.

Por tanto, se puede concluir que el bully malcriado en la Casa Blanca, y la oposicin oficial, a pesar de sus disfraces y autoelogios, no estn convenciendo a la mayora de este pueblo.

Tal vez este pueblo, con la ayuda de otros en el planeta, podrn cambiar los prximos 100 das.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/04/24/opinion/023o1mun