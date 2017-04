No basta con la verdad

Cualquier poltico progresista debera saber que para contrarrestar las mentiras del imperialismo mundial globalizado, IMG, no basta nicamente la verdad, porque, pese a que a la larga la verdad se impone a la mentira, pues el inteligente descubre de a poco al mentiroso y no se le puede engaar eternamente, sucede que las mentiras del IMG gozan de poderes insospechados y subsisten ya que, adems del podero militar, econmico y poltico, se sustentan en dos herramientas pavorosas, en las que son maestros indiscutibles: la psicologa de masas y la estadstica.

Hace mucho que, con la finalidad de mantener su dominio sobre el mundo, el IMG ha investigado profundamente las preferencias de la mayor parte de la poblacin: cmo llegar a cada uno de sus miembros, qu ignora y qu sabe, qu callarle y qu decirle, qu msica, colores y olores son de su gusto, con qu comprarlo, cmo y con qu silenciarlo, a quin eliminar... Conoce adems el porcentaje de todos estos puntos, con el error mnimo posible. En cambio, sus contrincantes no cuentan con una herramienta idnea para combatirlo, no se han planteado la necesidad crearla y creen que la psicologa de masas es un embuste. De ah la importancia de conocer sus mtodos de dominacin para, por lo menos, no dejarse engaar tan fcilmente. Es hora de enfrentar este problema.

Esto explica por qu gran parte del mundo aplaude sus actitudes de vndalos. En Siria, por ejemplo, consideran que se trata un rgimen opresivo, combatido por rebeldes, y pare de contar. Ignoran que Siria es un pas que se opone al sionismo y al apartheid de Israel, por lo que es un fuerte obstculo para la creacin del Gran Israel y del Nuevo Orden Mundial; que tiene una Constitucin Laica y es uno de los pocos pases rabes donde la mujer goza de entera libertad y tiene los mismos derechos que el hombre: al trabajo, a la educacin, a la salud y no est obligada a cubrirse con burka, porque la ley Islmica (Sharia) es inconstitucional; que en Siria no hubo guerras ni conflictos internos hasta que el IMG introdujo ms de cien mil terroristas de cerca de noventa pases; que Bashar Al Assad ha sido electo de manera democrtica y es practicante Alaw, orientacin religiosa del Islam bastante semejante a la cristiana; que alrededor del 10% de los sirios pertenece a alguna de las muchas ramas del cristianismo, que han participado en la vida poltica, social y cultural de Siria, pas del que son originarios cinco papas. Este es el porqu el IMG y sus vasallos de Europa y el Medio Oriente meten sus garras en Siria.

El experto en tecnologa nuclear, Theodore Postol, exasesor del Estado Mayor de la Armada de EEUU y profesor del Instituto Tecnolgico de Massachusetts, luego estudiar las fotos del ataque qumico en Idlib dio pruebas de que el incidente fue fabricado y sostuvo que es inconsistente el informe que justifica el bombardeo con misiles Tomahawk a la base area siria de Shayrat; de igual manera se han pronunciado numerosos cientficos del mundo entero. Sin embargo, a penas ese pas fue bombardeado por Trump, los sbditos de este Presidente incondicionalmente lo apoyaron sin preocuparse por lo burdo de la acusacin ni por lo peligroso del acto blico.

Por qu no se juzga este crimen? Qu hacer?



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.