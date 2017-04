De empresas y empresarios (II)

Nuestro mundo empresarial de hoy es sorprendentemente diverso, tanto en tipos de empresas como en tamao y en sistemas regulatorios a los cuales estn subordinadas. Tenemos de todo, desde grandes empresas, hasta empeos personales que apenas llegan a ser emprendimientos, pasando por empresas extranjeras hasta empresas familiares.

Mi amigo Goyo, que nada sabe de empresas, me aport su propia clasificacin, muy alejada de la academia, pero tambin legtima, l las define as: aspirantes a empresas, cuasi empresas, empresas, no-empresas, anti-empresas, superempresas y omniempresas. Su explicacin de cada una llenara muchas cuartillas. El no hace distincin por formas de propiedad u origen del capital, tiene que ver segn lo entiendo con el asunto de la aptitud y la actitud, aunque apelando a la teora, pudiramos decir que tiene que ver con asuntos asociado a la cultura empresarial, el liderazgo y el entorno.

De hecho, Goyo es capaz de explicar cmo algunas de las que hoy existen en nuestro pas tiene atributos de varios de los tipos que l se ha inventado; por ejemplo, me dice, hay no-empresas que son omniempresas y superempresas que tambin son anti-empresas.

A este abigarrado y tambin variopinto mundo empresarial hemos llegado despus de un proceso largo de ms de 50 aos de transformaciones continuas y a veces superpuestas del universo empresarial cubano y de sus diferentes sistemas de gestin y regulatorios.

Se pueden hacer muchas periodizaciones del devenir de la empresa cubana despus de 1959 . Yo les propongo este:

1959 1975: Trnsito desde la empresa capitalista privada hacia la empresa estatal socialista. Surgimiento de la empresa consolidada como sujeto empresarial socialista predominante y desaparicin de la pequea y mediana empresa privada.

1975 1986: Consolidacin de la empresa estatal socialista. Creacin y adopcin del Sistema de Direccin y Plaificacin de la Economa. Surgimiento de las empresas estatales jurdicamente privadas conocidas como S.A. Tambin es el perodo de surgimiento y expansin de una forma empresarial sui geners, los contingentes. Aparecen tambin los primeros cuentapropistas.

1988 1998: Aparicin y expansin de las empresas extranjeras (en diferentes formas de asociacin y tambin como sucursales de empresas comerciales extranjeras, las llamadas firmas). Redimensionamiento del sistema empresarial producto del redimensionamiento del sistema industrial cubano. Surgimiento de las empresas del Polo Biotecnolgico a ciclo completo de produccin.

1998 2006: Aparicin de las empresas en perfeccionamiento y perfeccionadas. Estancamiento del trabajo por cuenta propia. Expansin de las empresas militares hacia el sector civil. Consolidacin de las empresas con capital extranjero.

2006 2011: Estancamiento de las empresas con capital extranjero y de las sucursales comerciales o firmas. Agotamiento del proceso de perfeccionamiento. Consolidacin del papel de las empresas del sector militar en la economa del pas. Consolidacin de las empresas del Polo Biotecnolgico.

2011 2016: Relanzamiento de las empresas con capital extranjero y de aquellas nacionales del sector no estatal (cuentapropistas y cooperativas industriales y de servicios). Transformacin del sistema empresarial; creacin de las OSDEs y las UEBs Organizacin Superior de Direccin Empresarial y Unidades Empresariales de Base, respectivamente.

Tambin durante ese proceso nuestras empresas han estado supeditadas a diferentes reglas de juego en un mismo perodo de tiempo. Pas cuando convivieron el clculo econmico y el sistema presupuestado, o cuando en los aos 80 se establecieron reglas de juego diferentes para aquellas empresas que eran estatales jurdicamente privadas, otras para los contingentes, todava otras para las empresas que an quedaban bajo el sistema de direccin y planificacin de la economa, y an otras para las empresas con capital extranjero.

Cada diez aos, para las empresas estatales socialistas esas reglas del juego han estado cambiando. No obstante hay algunas cuestiones muy asociadas al entorno que han sido comunes a todos estos perodos:

1- Toda esta evolucin ha estado condicionada por el bloqueo estadounidense, y por nuestra especial relacin con la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas, hasta el final de los 80.

2- El sistema empresarial estatal socialista ha disfrutado disfrut de un arreglo fiscal muy permisivo, con grandes apoyos desde el presupuesto del Estado.

3- Desde inicio de los aos 60, nuestras empresas trabajaron con una tasa de cambio sobrevaluada, con relacin al dlar, como con relacin al rublo convertible, algo que aparentemente, en aquellos tiempos no tena mucha importancia.

4- El sistema bancario y financiero cubano jug un papel muy pasivo (todava hoy ocurre).

5- Estructura vertical, monoplica y con baja complementariedad. Todava hoy esta es una caracterstica del sistema empresarial cubano.

As, para mediados de los aos 80 se reconocan un grupo de problemas que afectaban directamente a nuestro sistema empresarial, algunos de los cuales eran :

Excesivo tutelaje por parte de los organismos de la administracin central e interferencias de los mismos en la gestin de las empresas.

Alejamiento de la toma de decisiones operativas de los eslabones que deben ejecutarlas.

Alejamiento de los avances mundiales y del mercado externo

Falta de vinculacin estrecha entre los centros de investigacin y la produccin.

Demora en la introduccin de logros y adelantos cientficos y tecnolgicos.

Participacin formal e insuficiente de las empresas y los colectivos en el proceso de planificacin.

Exigencias exageradas a la empresa en cuanto a informacin estadstica.

A inicios de los aos 90, una investigacin realizada por profesores de la Facultad de Economa de la Universidad de La Habana confirmaba esta situacin, tal como se muestra a continuacin:

Exceso de centralizacin.

Predominio de mtodos administrativos sobre los econmicos.

No comprensin de las categoras monetario mercantiles y de su papel.

El progreso cientfico tcnico se considera solo formalmente.

Frenos a la creatividad personal y colectiva por exceso de regulaciones.

Reconocimiento formal de la empresa socialista como eslabn bsico versus limitacin real de la independencia de su gestin.

Falta de funcionamiento real de las relaciones monetario-mercantiles.

Sistema de precios deficiente.

Sistema tributario pasivo.

El crdito no cumple ningn papel real.

Un buen ejercicio es intentar identificar cuales de estos problemas aun se mantienen como parte del entorno que entrampa a nuestras empresa estatales.

Para el ao 2012 un trabajo del economista Luis Marcelo ilustraba como los diferentes modelos empresariales estatales adoptados desde 1962 hasta el perfeccionamiento iniciado en 1998, funciones decisivas como ventas, remuneracin, distribucin de utilidades, inversiones, precios y produccin nuestras empresas estatales tenan un grado de autonoma muy reducido, incluso, la autonoma alcanzada en el perodo del sistema de clculo econmico (1962 -1966) lleg a ser mayor que la lograda en el resto de los sistemas en todas esas funciones, con excepcin de la relativa a la funcin de produccin y a la de contratacin de personal en el perodo del perfeccionamiento empresarial de 1998.

Desde 2014 hemos vuelto al empeo de lograr esa empresa estatal que tanto hemos buscado. Han aparecido las OSDEs y las UEBs con el propsito de desprenderlas de los Ministerios y darle la autonoma o relativa independencia que necesitan y que tanto asusta. Al final el sistema ha vuelto a estructurarse de forma vertical y las decisiones vuelven a ser tomadas lejos del lugar donde se decide el juego. As la estructura del sistema empresarial estatal queda de la siguiente forma (No existe en todas las OSDEs):

La OSDE a su vez tiene su propia estructura, con sus direcciones que responden a las funciones (112) que le han sido definidas, para las cuales demanda de las empresas y estas, a su vez, de las UEBs, determinada informacin. No parece que se hayan podido desprender aun de la tutela de los Ministerios, pues estos a su vez siguen respondiendo y se les exige responder , por sus empresas.

Tambin aqu se cumple el fatalismo geogrfico, casi todas las OSDEs estn en La Habana y casi el 40 por ciento de las empresas tambin Qu pasara si se toma la decisin de acercar las OSDEs al territorio donde se realiza la parte fundamental de los negocios que atienden?

Esa es nuestra historia, muy sintetizada es cierto, de este largo proceso de hacer de la empresa estatal una empresa gil y eficiente que responda a las necesidades de nuestro desarrollo.

Una y otra vez hemos repetido cuan decisiva es la empresa estatal socialista para nuestro proyecto futuro. Una y otra vez hemos odo exigirle a la empresa estatal socialista y a nuestros empresarios eficiencia, productividad e incluso competitividad. Por qu a nuestra empresa socialista le cuesta tanto alcanzar esos propsitos?

Podramos seguir alguna gua, deberamos preguntarnos:

Es nuestro arreglo institucional (las reglas del juego) el adecuado?

Tenemos la infraestructura adecuada para que nuestras empresas puedan ser verdaderamente productivas?

Propicia el entorno macroeconmico actual las condiciones para que nuestras empresas estatales sean eficientes, productivas, competitivas?

Son eficientes nuestros mercados?

Existen los incentivos necesarios para que nuestras empresas exporten?

Pueden nuestras empresas auxiliarse de mercados financieros desarrollados que faciliten e impulsen sus actividades?

Estn nuestras empresas cerca del desarrollo tecnolgico de punta en su mbito de actividad? Se le facilita cerrar la brecha?

Existen los incentivos adecuados para que nuestras empresas estatales socialistas sean proactivas hacia la innovacin?

Si la mayora de las respuestas a estas preguntas son negativas para la mayora de nuestras empresas, entonces debemos pensar que no solo debemos propiciar cambios hacia el interior de ellas, sino tambin y de manera decisiva, en el entorno dentro del cual se mueven. Qu nos lo impide?

Desde 2014 comenzamos a implementar este nuevo proceso de transformacin de la empresa socialista, es por mi cuenta el quinto. Sern suficientes?

Tambin debemos lograr que nuestros empresarios en nuestras empresas estatales socialistas sean realmente empresarios y no meros administradores de bienes y recursos escasos, comprimidos por arreglos institucionales, culturas y estructuras que le impiden aprovechar todo su potencial. Al empresario cubano actual deberemos dedicar un futuro trabajo.

