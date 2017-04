No apta para mayores, personas con dificultades, padres-madres con nios pequeos, mujeres embarazadas incluida la alcaldesa Ada Colau

Sobre la lnea 1, Plaza Urquinaona de Barcelona

Hablo de Barcelona, de una lnea de metro, de un transporte pblico por supuesto. Hablo de una ciudad que corre el riesgo de parecerse cada vez ms a un parque temtico con profundos agujeros de injusticia, ineficacia y descuido de atencin a personas que lo necesitan.

La lnea 1 del metro, que insisto es pblico (y somos claras defensoras del transporte pblico las que hace ms de 50 aos lo usamos diariamente: cuntas paradas habremos recorrido!), es la ms antigua de Barcelona. Mi padre trabaj en la construccin de una de las paradas. Atraviesa Barcelona por el centro, siguiendo Gran Va, hacia La Sagrera y Sant Andreu, y une dos ciudades obreras: Santa Coloma de Gramenet y LHospitalet de Llobregat. En total, unos 2 millones de viajeros potenciales o ms. No puedo precisar los kilmetros.

En general, salvo error por mi parte, en todas o en casi todas las paradas de esta lnea hay escaleras mecnicas para salir (no siempre para bajar; de hecho, no las hay en la mayora de los casos) y, en algunas paradas,no en muchas, ascensores. La parada de Santa Coloma, muy transitada, recoge todo ello: escaleras mecnicas para salir desde el andn, ascensores desde el vestbulo. No hay escaleras de bajada pero s ascensor en los dos andenes de la parada.

Pero no ocurre lo mismo, este es uno de los problemas, en todas las estaciones. La excepcin ms destacada, acaso la nica, la parada de Plaza Urquinaona de esa lnea, la 1, no hablo de la L4. Salvo error por mi parte, deben usarla diariamente unas 40.000 personas como mnimo, ms de un milln en un mes, unos 12 millones de viajeros anuales.

En esta parada no hay ni una sola salida con escaleras mecnicas. Tan slo en un caso cuando llegas al vestbulo, salida Palau, despus de subir no menos de 60 escaleras. S por comentarios de vecinas y familiares y por experiencia propia lo que ocurre: la situacin, acaso desde siempre, impide que personas mayores (mi suegra, la madre de mi compaera, por ejemplo), mujeres embarazadas (incluida nuestra alcaldesa de una Barcelona que est lejos de ser en com), padres o madres con nios y con carritos u otras situaciones que pueden imaginarse, puedan usarla. Se bajan antes o despus, no en la parada Urquinaona. Slo las heronas de cierta edad se atreven a ello.

Tampoco pueden usarla -o la usan con dificultad- las personas lesionadas o con algn problema traumatolgico. Es mi caso. Tengo una vrtebra aplastada, la osteoporosis no perdona, y sudo tinta -por decirlo estpidamente- para llegar desde el andn hasta la superficie. Me esperan un montn de escaleras (incluidas las ltimas, desde el vestbulo a la salida). Tinta y, aado, sudor y sufrimiento y algo-mucho de indignacin .

Lo paradjico del caso es que cuando hablas con trabajadoras de la estacin, tambin trabajadores, todo el mundo (casi todo el mundo para ser ms exacta) te da la razn. No puede ser, tiene razn, hay mucha gente que dice lo mismo, hemos reclamado, no nos hacen caso, tienen otras prioridades, etc. Cuando llegas a otras instancias de TMB ms importantes, tres cuartos de lo mismo: tienen razn, comunicar lo que me dice a mis superiores, haremos lo que podamos. Humo, el humo de siempre.

Es imposible una solucin? Todo lo contrario. Una provisional -dos salidas con escaleras que confluyen luego en una- sera posible en muy poco tiempo y con muy poca inversin. Por qu no entonces? No importa esta estacin? Hay otras necesidades ms urgentes? Cules por ejemplo?

Puro reformismo pensarn. Puro reformismo del reformismo. Pero si no llegamos ni a eso, a cosas bsicas para una ciudadana que no est -en este caso- en perfectas condiciones de revista, dnde llegaremos entonces? Aqu no hay poderes fcticos, tozudez del gobierno de Espaa ni un gasto imposible. Un clculo: reduciendo durante 5 aos un 20% el sueldazo de la mayora de los directivos de la empresa nos llegara para financiar una demanda justa y razonable de la ciudadana.

A qu esperamos? A qu esperan? Qu debemos hacer ms? Por qu no prueban la experiencia de la parada Urquinaona, durante unos dos meses, todos las regidores (y regidores) de Barcelona, que son adems bastante jvenes en general? No se fan de lo que contamos? Es tan dificil ponerse en nuestra piel, en nuestras circunstancias y en la de tantas otras personas?

PS. La plaza en cuestin fue creada e n 1857, despus de la demolicin de los baluartes de San Pedro y de Junqueras. Su primer nombre fue plaza Nueva de Junquera s. Fue ll amada ms tarde, en honor de un obispo de la ciudad, Jos Mara Urquinaona y Bidot (Cdiz 1813 - Barcelona 1883). No he logrado saber qu nombre tuvo durante la II Repblica espaola.

