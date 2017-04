Corea del Norte, un Israel en el Pacfico

Cada cierto tiempo, Corea del Norte ocupa las primeras planas de los medios de comunicacin, en una mezcla de chirigota y noticia, que dejan la impresin de que el rgimen norcoreano est formado por payasos histricos con misiles atmicos. Una visin lejos de la realidad, aunque el hermetismo del rgimen deje poco espacio para al anlisis o el contraste informativo. Pero Corea del Norte es algo bastante ms pesado y serio que la familia Kim, que gobierna el pas desde 1945. Es un, unque separa el territorio controlado por EEUU Corea del Sur y Japn- del territorio de las otras dos grandes potencias mundiales de hoy, China y Rusia (antes, la URSS).

Es ingenuidad de guardera creer que el desarrollo militar y la subsistencia econmica de Corea del Norte habra sido y seguira siendo- posible sin el visto bueno de Beijing y Mosc, sobre todo de Beijing. China absorbe casi el 60% de las exportaciones del pas y le proporciona el 90% del combustible que consume y el 57% de sus importaciones. Sin China, el rgimen se derrumbara en meses y el caos se apoderara de Corea del Norte. China es el pas menos interesado en un caos pues, de darse, millones de norcoreanos buscaran refugio en el pas ms poblado del mundo. Obviamente, en ro revuelto EEUU intentara lograr lo que no pudo cuando la Guerra de Corea (1950-1953), que es poner toda la pennsula coreana bajo su control. Como puede colegirse sin necesidad de ser estratega, ni China ni Rusia aceptaran ese control. Todo lo contrario, la Guerra de Corea fue provocada por el intento de las fuerzas comunistas de reunificar el pas y prolongada por el intento de EEUU de aprovechar la situacin para apoderarse del norte. La derrota de las fuerzas norcoreanas provoc la entrada de China en la guerra y que la Unin Sovitica enviara a sus ms experimentados pilotos a combatir contra EEUU. La guerra termin en tablas y con la frontera ms militarizada del mundo.

Han cambiado sustantivamente los intereses desde 1953? No, ha ocurrido lo opuesto. Dentro de su proyecto de Guerra de las Galaxias, EEUU est instalando en Corea del Sur el sistema de misiles THADD, hecho que ha sido denunciado por China y Rusia como una amenaza directa a su seguridad nacional. A principios de marzo pasado, Beijing afirm que habr consecuencias si EEUU y Corea del Sur instalaban los THADD, a lo que China se opone firmemente. Para Rusia, los misiles THADD son un desafo que tendr medidas de respuesta. EEUU ha justificado la instalacin de esos misiles como medida de defensa frente a Corea del Norte, pero todos sabemos menos los que creen que Bambi existe- que no hay amenaza real de ataque del norte sobre el sur y que Pyongyang usa su baile de misiles ms con fines econmicos y propagandsticos que con propsitos militares. Tambin le sirve para recordar, urbi et orbi, que si Iraq y Libia hubieran posedo bombas atmicas, la OTAN no habra osado agredirlos. Tampoco Iraq y Libia tenan detrs un escudo tan poderoso como China.

EEUU asienta su proyeccin imperial en el Lejano Oriente sobre dos pases, que son, al tiempo, vitales e insustituibles: Japn y Corea del Sur. La isla de Taiwn cuenta poco pues, al ser considerada territorio inseparable de China, no cabe dentro de los diseos geoestratgicos de una regin que es hoy- el corazn econmico del mundo. El valor militar del eje Japn-Corea del Sur se entiende mejor si se hace una lectura poltica de la costa pacfica de Asia. Desde Rusia hasta Vietnam, esta extenssima zona costera pertenece a pases adversos a EEUU. Dos de ellos (Corea y Vietnam) fueron escenarios de guerras entre las potencias comunistas de entonces y EEUU, con resultados negativos para este pas. En Corea tuvo que aceptar el empate y en Vietnam sufri su ms humillante y dolorosa derrota militar, debiendo abandonar toda Indochina. Cuando la guerra de Corea, EEUU estaba en el apogeo de su hegemona mundial, pues entonces representaba el 50% de la economa mundial. La guerra de Vietnam se correspondi con el dominio monetario del dlar y la supremaca econmica y financiera de Occidente.

La crisis mundial presente ocurre en un escenario diametralmente distinto. China es hoy la primera potencia comercial del mundo y la mayor acreedora de EEUU, que es, a su vez, el pas ms endeudado del planeta. El suicidio de la Unin Sovitica dej un vaco de poder enorme, pero ese vaco result ms transitorio de lo esperado por los estrategas de Washington. Rusia no puede rivalizar econmicamente con EEUU, pero s puede hacerlo militarmente, al punto que se ha convertido en el principal proveedor de armas y tecnologa de China. La suma de Rusia y China multiplica el poder que tuvo la URSS y ambos pases saben que se necesitan el uno al otro, en una relacin simbitica reflejada en la creciente cifra de sus intercambios de todo tipo, incluyendo las peridicas reuniones de dirigentes, a todos los niveles (Putin visitar China en mayo y Xi Jinping Rusia en julio). Rusia tiene casi toda la energa que China necesita y China el dinero que Rusia requiere. China enfrenta a EEUU del mar del Japn al mar de la China Meridional, Rusia a la OTAN, del mar Bltico al mar Negro. La seguridad del uno es la seguridad del otro y la derrota del uno podra significar la ruina del otro. En septiembre de 2016, Xi declar que China y Rusia deban cooperar para proteger sus soberanas.

Corea del Sur es el nico aliado continental de EEUU, es decir, el nico pas de tierra firme en la vertiente pacfica de este continente. Todo su cordn de aliados y bases militares son archipilagos e islas, alejadas del territorio terrestre, excepto Japn. Alcanzar China desde EEUU lleva diecisis horas y desde Guam cinco horas. Alcanzar China desde Corea del Sur son minutos y desde Okinawa, su mayor base islea, son dos horas. Para EEUU, el valor militar de Corea del Sur y Japn es simplemente invaluable y perderlos sera fatal en su confrontacin con China y Rusia.

Para Rusia y China ocurre lo inverso. La proximidad de las bases estadounidenses es una grave amenaza a su seguridad, agravada por el emplazamiento de los THADD. Hay 30.000 soldados de EEUU en Corea del Sur y 35.000 en Japn. Para contrarrestar la proximidad estratgica de EEUU, China viene construyendo, desde hace varios aos, bases militares en islas artificiales del disputado archipilago de las Spratly, en el mar de la China Meridional, desde donde podra alcanzar ms fcilmente las bases de EEUU en Filipinas y Guam. Se calcula que unos 1.500 misiles chinos apuntan a las bases en Corea del Sur y Japn. Rusia, por su parte, inici en 2016 la construccin de una base naval en las islas Kuriles, al tiempo que el Ministerio de Defensa ruso anunciaba medidas sin precedentes para desarrollar infraestructuras militares en la isla Sajaln y en las Kuriles. En septiembre de 2016, Rusia y China realizaron maniobras navales en el mar del Sur de la China, en un mensaje claro a EEUU y sus aliados. Debe recordarse, adems, que Rusia y Japn no han firmado la paz desde 1945, por la demanda japonesa sobre cuatro islas de las Kuriles prximas a Japn, tanto que la isla de Kunashir est a slo16 kilmetros de Hokkaido. Tambin la disputa chino-japonesa sobre las islas Diaoyu o Senkaku. No hablamos de una regin en paz. El tringulo Corea-Kuriles-Japn es uno de los puntos ms voltiles del planeta y, con Polonia y el Bltico, uno de los sitios donde podran reventar las contradicciones entre EEUU, China y Rusia.

Contemplando ese panorama se puede tener una idea ms aproximada de la importancia geoestratgica de Corea del Norte. No slo como limes o hinterland de China y, en menor medida, de Rusia. Corea del Norte es un smil mutatis mutandis- del papel que desempea Israel en Oriente Prximo. Como Israel, Corea del Norte es un Estado militar-religioso (uno de la Tor, otro de la idea suche); es un pueblo armado (1,2 millones de soldados tiene Pyongyang, con posibilidad de movilizar a 7 millones de habitantes); como en Israel, el poder militar lo es todo para su existencia. La diferencia la marca el nivel tecnolgico. EEUU y Europa hacen cuanto pueden para dotar a Israel de la tecnologa militar ms puntera; el ejrcito norcoreano es obsoleto, aunque mitiga su retraso con superabundancia de material militar y la mayor red de construcciones subterrneas y tneles del mundo, para resistir un bombardeo masivo de EEUU. Hay otra diferencia que es determinante. Israel carece de retaguardia estratgica y est rodeado de enemigos. Su existencia depende del auxilio masivo que pueda recibir de EEUU y la OTAN. Corea del Norte tiene a China y tendra a Rusia, sus vecinos. Corea del Norte no es Iraq ni Libia. Sera como Vietnam, pero con armas atmicas.

Mantener al rgimen norcoreano tiene un valor estratgico esencial, pues el ejrcito norcoreano proporciona a China y Rusia un nivel de seguridad invaluable en caso de crisis. Casi todas las bases de EEUU en Corea del Sur estn al alcance de su artillera y las tropas norcoreanas estn a 55 kilmetros de Sel y sus 25 millones de habitantes. Esta realidad hace que Corea del Sur sea la mayor aliada de facto de China, al momento de sopesar delirios militaristas. Hay consenso en que, aunque Corea del Norte posea armamento obsoleto y su fuerza nuclear no sea sofisticada, podra barrer a Corea del Sur y crear un escenario de pesadilla en la pennsula. Y aunque tambin hay consenso en que EEUU podra, a su vez, barrer a Corea del Norte, como hizo en 1950, otro consenso indica que nada garantiza que, en ese escenario, no vuelvan China y Rusia a intervenir, en cuyo caso EEUU podra sufrir una derrota peor y ms humillante que la de Vietnam. Tambin considerar que Trump debi dar a Xi, en su reciente encuentro, garantas sobre Pyongyang. Si las dio y no la cumple, malo. Si no las dio, peor. No, no habr guerra en la pennsula coreana. No por ahora. Rusia y China necesitan entre cinco y ocho aos para terminar de modernizar sus fuerzas armadas y situarlas a la altura media de las de EEUU. Tambin necesitan ese tiempo para terminar de acumular oro, lo nico que valdr si estalla la fiesta. Cuando alcancen el nivel deseado en armas y oro, la dinmica mundial ser otra.. Tiempo hay, mientras tanto, para reflexionar un poco.





Augusto Zamora R.,Autor de Poltica y geopoltica para rebeldes, irreverentes y escpticos, Akal, 2016.