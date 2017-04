El irrespeto a las vctimas del conflicto

Revista Insurreccin

El 9 de abril, da en que se conmemora el asesinato del lder popular Jorge Eliecer Gaitn, el establecimiento decidi conmemorar el Da Nacional de las Vctimas, no con la intencin de homenajearlas, sino de borrar de la memoria del pueblo colombiano el da en que ante el asesinato de su lder, la oligarqua lo llev a tomar las armas para defenderse y proseguir la lucha.



Desde entonces el rgimen ha pretendido convertir a las vctimas en una marioneta cuyos hilos se muevan dependiendo de los intereses del momento. Por eso dicha conmemoracin en nada se compadece con su situacin actual, pues stas despus de ms de 50 aos de conflicto reciente y ms de 200 aos de colonizacin, siguen siendo utilizadas para las campaas polticas y electorales, an en su propio da.



Como si se tratara de una telenovela o un show de caridad, los medios de comunicacin, dedicados a exaltar las emociones, las vulneran cada vez que se refieren a ellas. Es usual, como en el caso de Mocoa, ver presentadores que de manera compasiva les hacen preguntas sin ninguna intencin periodstica, esperando que stas les ayuden a los camargrafos a enfocar las lgrimas que aumentan la audiencia televisiva.



Ante las peores masacres paramilitares los medios escondieron el dolor de las vctimas, pero otro fue su enfoque cuando se atrevieron a decir descaradamente que los militares eran vctimas del conflicto, porque la poblacin, como en el caso de las comunidades indgenas del Cauca, no los quera en sus territorios.



Este manejo meditico donde unas vctimas se visibilizan y otras no, donde unos se llaman vctimas sin serlo y donde quienes s lo son, se ven utilizados para subir los raitings de las noticias, tiene como fin eliminar de la condicin de vctimas la memoria y la garanta de no repeticin. Despojar a las vctimas de su capacidad de hablar de las causas y los responsables del conflicto, y por lo tanto de la responsabilidad del Estado en que estos hechos ocurrieran y sigan ocurriendo, es la tctica escogida por la oligarqua para quitarle el sentido a la palabra vctima y reducirla a la palabra lstima.



Pero no solo le mantiene restringido su sentido poltico, sino que pretende utilizarlas para la contienda electoral como caldo de cultivo de posibles electores. En el caso de Mocoa, el total del gabinete ministerial se traslad con la supuesta intencin de hacerle frente a la situacin. Lo cierto es que la mayora del gabinete renunciar en los prximos meses para unirse a la campaa de sus respectivos barones electorales y por lo tanto los planes de reconstruccin del municipio se convertirn en promesas de los candidatos a las distintas corporaciones pblicas quienes a costa de los afectados generarn nuevos votantes.



Cuando las vctimas son quienes se oponen a la clase en el poder de manera directa son culpabilizadas y negadas de manera permanente. El episodio que Gloria Gaitn sufri en el Congreso de la Repblica, el mismo da del aniversario de la muerte de su padre, demuestra el poco respeto que le guarda la oligarqua a las vctimas del Terrorismo de Estado. Gloria Gaitn seal que los paramilitares la convirtieron en objetivo militar por mantener viva la herencia de su padre, y que el expresidente Uribe decidi destituirla de la Casa Museo Gaitn e interponerle ms de 44 demandas para justificar su accionar, revictimizando a quien ya haba sido vctima del conflicto.



Ante la memoria y la verdad, el ex-Presidente Uribe opuso la estigmatizacin, alegando que le negaron su derecho a rplica, y que l tambin tena derecho a hablar porque era vctima de la violencia; !!!oh cinismo!!!. Ante la rabia de quienes han sufrido el terror narcoparamilitar, los uribistas que ahora se llaman vctimas, llamaron a las verdaderas vctimas vagos y mentirosos, mientras su discurso callejero se convirti en su segundo acto de campaa poltica hacia el 2018.



Que decir de las vctimas que hoy en da en intencin de retornar a sus tierras despojadas y recuperar la dignidad de sus seres queridos, son recibidos por ejrcitos antirestitucin que cuentan con el aval poltico de la clase dirigente, que an luego de 50 aos del conflicto reciente sigue teniendo planes econmicos transnacionales para las tierras que una vez usurp.



Los campesinos no solo no pueden retornar a sus tierras, sino que siguen siendo vinculados por parte de la derecha a la insurgencia por medio de su brazo ilegal, poniendo en riesgo su vida y su integridad, mientras de manera cnica sealan que votar por la otra derecha es la nica manera de reconstruir su vida.



As, en un pas con ms de 10 millones de vctimas, su memoria, sus intenciones y proyecciones de vida parecen ser gritadas a odos sordos que siguen pensando que lo bueno del posconflicto es que con l se ganarn votos y dinero a costa de la inversin extranjera.



La palabra vctima debe estar acompaada de la palabra dignidad. No es posible que en la actualidad no exista un debate serio sobre las causas del conflicto social, poltico y armado, la responsabilidad del Estado en su desarrollo, y peor an, no exista ninguna muestra de voluntad de sacar la violencia de la poltica.



Para el ELN las vctimas no solo deben ser escuchadas, sino que deben dirigir los esfuerzos de un nuevo momento para el pas, como hemos sealado todos los dolores cuentan, y el conjunto de las vctimas son el centro de la solucin poltica.