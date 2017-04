Para volver mejores

Pgina/12

El presidente y su equipo de subgerentes se superan en sus dislates: tras un marzo de masivos repudios populares, una marcha de las clases medias porteas con falsas consignas como Defensa de la democracia los envalenton como si la tragedia nacional para ellos no existiera. As reprimieron a los maestros y repartieron amenazas, mientras l se iba de vacaciones otra vez, que parece que es lo que ms le gusta.

As van, tapando escndalos: la vicepresidenta Michetti asistida por la Justicia afn; el Correogate que no es asunto terminado ni mucho menos; el oscursimo soterramiento ferroviario; la entrega de Arsat, y el vaciamiento de Aerolneas en favor de Avianca y otras compaas en las que estn involucrados los Macri y varios funcionarios. Y mucho ms, que el pas real profundo y tan distante del obelisco como de la Casa Rosada sigue padeciendo porque para estos tipos gobernar no es gestionar una nacin sino una mera y simple oportunidad de negocios. Porque son, como dice el gran novelista cataln Andreu Martn, inteligentsimos economistas formados en Harvard que saben cmo hacer ganar mucho dinero a los ricos pero no saben cmo sacar de la miseria a los pobres; y saben inventar crisis catastrficas que enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres.

En este contexto se impone, cada da ms, la urgencia de organizar la batalla electoral de octubre prximo, que es la inmediata instancia fundamental de la Repblica. No 2019, sino 2017, o sea ahora mismo. Porque estos tipos ya entendieron que esa batalla es decisiva, y por eso se preparan para fraudes y votos electrnicos siguiendo ideas inteligentes del Sr. Durn Barba y las en cambio ominosas de los mentimedios y su telebasura.

Todava duele la derrota electoral de 2015 y no est mal recordar que perdimos porque ellos acertaron, pero sobre todo por nuestros errores. Y por el hbil manejo que hicieron de la corrupcin en el gobierno anterior, que nunca dej de ser verdad y que muchos, muchsimos, repudiamos, advertimos y denunciamos. El macrismo-radicalismo se blind con eso, por eso ahora lo ms indignante es que exploten esa verdad tipos recontracorruptos como son los que hoy gobiernan y casi todos sus empresarios y periodistas militantes. Y cuyo comportamiento es tan escandaloso que en todo el planeta se dice que la familia y el amiguero presidencial mantienen el record mundial de dinero fugado y escondido en dizque parasos financieros. As, con caras duras como una piedra, rechazan cualquier acusacin con la muletilla que inocularon a medio pas de que se robaron todo.

Y tan as es que, si se recorre el pas y se interacta con sinceridad, se observa que en muchos militantes perdura una especie de pensamiento mgico que funciona entre lo resignado, lo ilusorio y lo peligroso. Y que es necesario sealar para corregir errores que estamos a tiempo de reparar. En primer lugar estando alertas no slo frente a las bestialidades del gobierno, sino tambin ante los retorcidos manejos de dirigencias dialoguistas y/o gobernabilidadistas, el silencio de algunos expectantes, la conducta gelatinosa del massismo y buena parte del PJ, y no se diga de ciertas dirigencias sindicales.

En consecuencia, parece obvio que ya es tiempo de ponerles nombre a algunas urgencias. Por ejemplo a las candidaturas, que por momentos pareciera que vuelven a ser asuntos secretos, o casi, de los que no se habla con franqueza. Como si los candidatos nacionales y populares para el turno electoral de octubre fueran asuntos internos dirigenciales, de camarillas o lapiceras.

Hay que trabajar duro dentro del campo popular que est todava disperso y cuesta reordenar. Es una tarea tan compleja como urgente, que El Manifiesto Argentino viene acompaando para la recomposicin de una alternativa clara, decente y profunda.

Plenamente conscientes de que ms all de la torpeza y atropellos de este gobierno de estafadores (que estafaron la voluntad popular prometiendo todo lo que saban perfectamente que no iban a hacer, y por supuesto no hicieron), el problema de la recomposicin de una gran fuerza electoral en todo el pas pasa ahora mismo por organizar una Confluencia Nacional y Popular que en todos los distritos lleve como candidatos a los mejores hombres y mujeres de Argentina, gente de probada decencia y capacidad, que los hay y muchos.

Personalmente y sin que estas palabras representen al colectivo que integro pienso que en Buenos Aires, tanto en la Capital como en provincia, deberan ser candidatos, en los primeros puestos, polticos intachables como Daniel Filmus o Adriana Puiggrs, junto a figuras de enorme respetabilidad como Adrin Paenza, Horacio Gonzlez, Emilce Moler, Alejandro Mosquera, Jorge Luis Bernetti, Graciela Falbo, Tito Cossa y muchos/as ms. De igual modo que en Crdoba la escritora Graciela Bialet o la cientfica Mirta Iriondo; en Mendoza un comunicador de probada decencia como Julio Rudman; en Misiones un socialista incuestionado como Carlos Resio; en Santa Fe un chacarero prestigioso como Pedro Peretti y docentes como Daniel Dusseux o Mara Luisa Miretti, entre tantos y tantas ms, que los hay en cada provincia.

Nosotros en El Manifiesto Argentino tenemos apenas dos o tres certezas: que una nueva Constitucin es imperativa; que todo lo arruinado por decreto ser restaurado por decreto. Que el patrimonio colectivo en superficie y subsuelo es de la nacin e irrenunciable. Que la salud, la educacin y la previsin social son funciones indelegables del Estado. Que la deuda que contraen estos irresponsables no ser reconocida ni pagada con el sudor del pueblo argentino. Y que para limpiar la Justicia y la Poltica lo primero que hay que hacer es empezar a hacerlo. Buen principio este ltimo para proponer y popularizar, ya, las mejores listas de candidatos/as para octubre.

