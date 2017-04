Luis Alberto Ortiz, excombatiente de las Farc-Ep, asesinado en Nario

Primer asesinato tras proceso de implementacin

Agencia Prensa Rural

Como una amenaza al proceso de implementacin y reincorporacin se lee el asesinato del guerrillero indultado de las FARC-EP en Nario. Luis Alberto Ortiz llevaba 15 das de libertad y se encontraba en el corregimiento Llorente, junto a su familia, cuando ocurri el trgico hecho que fue perpetrado con arma de fuego el pasado 16 de abril. Esto segn el comunicado emitido por representantes de la ZVTN Ariel Aldana, ubicada en Tumaco, Nario.

En la denuncia publicada es latente la preocupacin de la comunidad ante una oleada de asesinatos que se han venido presentando en la zona, puesto que sus habitantes afirman que grupos armados han instaurado el miedo y la zozobra a travs de estos sucesos. Asimismo los guerrilleros se cuestionan sobre las medidas que est tomando el Estado para combatir a los grupos sucesores del paramilitarismo puesto que la ciudadana, los guerrilleros y milicianos excarcelados no cuentan con proteccin alguna.

Tumaco es un territorio clave para el proceso de implementacin de la paz, puesto que su poblacin ha sido vctima de la intensidad del conflicto social y armado. En la actualidad este municipio es uno de los ms afectados por el incumplimiento de los Acuerdos: primero por la erradicacin forzada hacia cultivos de uso ilcito; y ahora por el peligro que representa el rearme paramilitar. Por ello se hace necesario una mirada urgente al caso en el contexto.

Por otra parte la Defensora del Pueblo se pronunci al respecto haciendo un llamado al Estado para cumplir con la implementacin de lo acordado en el punto 3.4.9 referente al monitoreo de situaciones que pongan en riesgo la implementacin del acuerdo: La proteccin de todos los civiles, as como de los miembros de las Farc que se encuentran transitando hacia la legalidad, debe ser una tarea prioritaria para las instituciones estatales. En igual sentido la Fiscala General de la Nacin, en su cuenta de Twitter, dijo priorizar la investigacin del caso porque Es deber de todo el Estado colombiano asegurar la integridad de los desmovilizados de las Farc en medio de proceso de reconciliacin: Fiscal

El asesinato de Luis Alberto a manos de presuntos grupos paramilitares debe ser esclarecido, pues las garantas de participacin poltica no pueden ser retrica consignada en los acuerdos; ms an cuando est en marcha la reincorporacin de guerrilleros con perspectiva de participacin en un escenario democrtico como partido poltico. Consolidar la paz implica no repetir la historia de exterminio a una agrupacin por razones polticas; por tanto se espera que se esclarezca este hecho y que la historia del genocidio de la Unin Patritica no se vuelva a repetir.

Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21364