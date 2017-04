Dilogo con Timolen Jimnez, Comandante en jefe de las Farc-EP

"Las dos fuerzas insurgentes tendramos una posibilidad inmensa de avanzar hacia la democracia"

Agencia Prensa Rural

El Equipo Colombiano de Investigacin en Conflicto y Paz, ECICP, viene realizando una serie de entrevistas sobre la implementacin de los acuerdos a comandantes de las FARC-EP. A la fecha se han hecho cuatro entregas; la primera de ellas fue realizada a los comandantes Ivn Merchn, Carlos Antonio Lozada e Isabela Sanroque sobre la coyuntura del proceso despus del plebiscito, el desminado humanitario y la recuperacin de la memoria de la insurgencia. En la segunda entrega se entrevist a los comandantes Federico Nario y Jess Santrich y se convers sobre la participacin poltica y los retos de la implementacin. Posterior a esta se abordaron los desafos polticos, sociales y econmicos que hoy asume la zona del Pacfico sur en Colombia, el proceso de reinsercin a la vida civil y el tratamiento que se le est dando a la sustitucin de los cultivos de uso ilcito con los comandantes Edison Romaa y Yesid Guevara. Y en una cuarta entrega se profundiz sobre la situacin de los prisioneros polticos, la ley de amnista, el enfoque de gnero dentro de la guerrilla y sobre las funciones de la Comisin de Seguimiento, Impulso y Verificacin a la Implementacin, CSIVI, con Ricardo Tllez y Victoria Sandino. Hoy, tras un barrido temtico de la implementacin de los acuerdos, se cierra este bloque de entrevistas a la insurgencia con un dilogo con el comandante en jefe Timolen Jimnez.

El panorama nacional est cambiando rpidamente, se han comenzado a crear algunas instituciones pblicas en el marco de los acuerdos y los esfuerzos de muchas personas, instituciones privadas y pblicas se han volcado al apellido que todos han tomado como propio: la paz. Pero an son muchos los vacos que se presentan, entre ellos el nuevo mapa de las instituciones encargadas de desarrollar lo acordado en todos los puntos, que es incipiente y confuso para las comunidades, la escalada paramilitar y el asesinato a lderes sociales que se ha vuelto un titular constante en los medios, el evidente retraso de la adecuacin de las ZVTN que albergan a los guerrilleros y la necesidad de avanzar de manera gil con el Fast Track, entre otras.

Este panorama hace necesaria la lectura de estos temas a travs de una de las personas ms importantes para el proceso y su implementacin. Rodrigo Londoo Echeverry, ms conocido como Timochenko, sucesor de Manuel Marulanda y Alfonso Cano. En 1986 fue nombrado miembro del Estado Mayor y en 1994 comandante del Bloque Magdalena Medio luego de la VIII Conferencia de las FARC-EP. Desde la muerte de Alfonso Cano, el 4 de diciembre del 2011, asumi la comandancia como mximo jefe de esta guerrilla, en pleno proceso de acercamiento con el Gobierno, quedando al frente de esta organizacin durante todo el proceso de conversaciones y la firma del Acuerdo General para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera.

Entrevista No. 9

Comandante Timolen Jimnez

Tema central: avances y retos de la implementacin.

ECICP: Comandante le agradecemos su tiempo y dis posicin para conversar con nosotros sobre el contexto actual del pas y el pasado que lo ha determinado. Nos gustara comenzar por preguntarle cules son las principales dificultades que afronta en este momento la implementacin del acuerdo de paz?

Timolen Jimnez: La dificultad principal siempre ha sido la misma: la pervivencia en un sector poltico del pas que tiene una enemistad fantica con la paz y la reconciliacin entre los colombianos. Ellos se encargan de atravesar cuanta dificultad sea posible idear. El hecho de que salgan siempre derrotados no alcanza a despejar del todo el ambiente enrarecido que generan. Por eso ni Colombia ni nosotros podemos descuidarnos un momento.

ECICP: En este contexto complejo del pas, donde la violencia persiste de manera profunda en las regiones, aun despus del movimiento de las tropas de las FARC-EP Cul cree que es el mayor desafo para la consolidacin de una paz estable y duradera?

T.J: La consolidacin de una paz estable y duradera tomar desde luego su tiempo. Para ello ser fundamental la superacin de dos grandes retos: la implementacin completa de los acuerdos, en primer lugar; y la derrota poltica de la extrema derecha guerrerista que trabaja las veinticuatro horas por impedirla.

ECICP: Desde que las tropas de las FARC-EP se han ido agrupando en los campamentos de pre-concentracin, se han hecho visibles las condiciones materiales insuficientes y, en muchos casos, la falta de voluntad del Gobierno para tener los sitios adecuados, como ustedes han manifestado en repetidas ocasiones. Por favor explquenos Cul es su apreciacin sobre la ltima gran marcha de las FARC-EP hacia las zonas veredales y puntos de transicin?

T.J: Es fcil ceder a la tentacin de culpar al gobierno por falta de voluntad poltica para cumplir lo acordado. Pero no es del todo responsable hacerlo. Hay que atribuir su culpa al engranaje administrativo del Estado, a la inexperiencia en ese tipo de cosas, a la falta de idoneidad del personal encargado, en fin. Las FARC nos aprestamos a cumplir en mayo prximo 53 aos de lucha por una solucin poltica que genere las condiciones para una paz democrtica y justa en Colombia. Conquistado con grandes dificultades un Acuerdo Final y Definitivo, de lo que se trata es de cumplirlo para hacer posible el objetivo perseguido. Por eso marchamos a las zonas y puntos transitorios. Confiamos en que, pese a las trabas burocrticas, el Estado colombiano cumpla tambin los compromisos firmados. De hecho no pueden desconocerse los avances en materia legislativa que se vienen cumpliendo en el Congreso. Nosotros no podemos ser inferiores.

ECICP: El retraso ya mencionado en la adecuacin de las Zonas Veredales Transitorias de Normalizacin ha afectado sin duda alguna el cronograma pactado. Considera que estos retrasos afectarn el cumplimiento del cronograma general para el desarme y dejacin de las armas?

T.J: En cuestiones tan delicadas no puede obrarse con la cabeza caliente. Lo peor que puede pasarle al desarrollo normal de los acuerdos es la adopcin de actitudes de sospecha y retaliacin. Ante las dificultades, lo conveniente es reunirse, discutirlas y hallarles una solucin adecuada. Los tiempos de la destruccin ya pasaron, ahora se trata es de construir. Y eso s que requiere compromiso y seriedad.

ECICP: Cuntenos, por favor, Cules han sido los momentos ms difciles y gratificantes para usted en su historia de lucha guerrillera?

T.J: La respuesta sera un relato extenso en el que incluso tendra que diferenciar los xitos y los golpes recibidos por nuestra organizacin, de los momentos de satisfaccin y angustia personal que, aunque coincidieron muchas veces, no siempre fueron los mismos. Dejemos eso para otra oportunidad.

ECICP: Ahora que caminan decididos hacia la consolidacin de un movimiento poltico sin la utilizacin de las armas Cmo las FARC-EP se ven, en este contexto, compartiendo y haciendo parte de la poltica electoral del pas? Con quines fortaleceran alianzas del movimiento social y otros actores polticos?

T.J: En cuestin de das, 60 de nuestros cuadros saldrn a hacer poltica por todo el pas, trabajando en pedagoga de paz, contactos y relaciones con personas y fuerzas polticas y sociales. Y por cada zona o punto saldrn otros diez a la misma prctica a escala departamental y municipal. Ese ser nuestro primer lanzamiento abierto al ruedo poltico. De muchas partes nos llaman, a otras queremos llegar nosotros. Nos multiplicaremos al mximo. El espectro de nuestras aproximaciones, plataformas comunes, convergencias, alianzas y coaliciones ir, de acuerdo con el nivel de los objetivos perseguidos, desde los ms caracterizados movimientos revolucionarios de izquierda, democrticos, populares, de avanzada y progresistas, hasta sectores conscientes de la poltica tradicional, interesados en la consolidacin de una paz estable y duradera para nuestro pas. Una tarea de orfebres.

ECICP: Se suele decir que Alfonso Cano promovi el trabajo poltico de las FARC-EP en las ciudades y la estrategia militar en el campo. Cuntenos por favor que tan cierta es esta perspectiva?

T.J: Alfonso permaneci en el Secretariado Nacional de las FARC por 30 aos, siendo uno de los cuadros histricos ms destacados del movimiento. Todo su pensamiento y toda su accin estuvieron enmarcados siempre en las lneas trazadas por nuestras conferencias nacionales y plenos del Estado Mayor. Quiero decir, no condujo nunca a la organizacin por sus criterios personales, que nunca fueron distintos a los del colectivo. No s quines suelan decir eso.

ECICP: Siguiendo el hilo, defensores de derechos humanos, lderes comunitarios, polticos, el movimiento social, indgenas, afrodescendientes y dirigentes de las FARC-EP, entre otros, han denunciado la presencia y revitalizacin del paramilitarismo en muchas regiones del pas Cmo considera que se deba enfrentar polticamente este fenmeno? Cmo hacer poltica en las ciudades y el campo con la presencia amenazante y el fortalecimiento del paramilitarismo? Cmo la sociedad puede exigirle al Estado que se cumplan las garantas a la oposicin?

T.J: Si se implementa y cumple prontamente lo pactado en el Acuerdo Final sobre garantas de seguridad y lucha contra el paramilitarismo, nos atrevemos a pensar que ese problema conseguir ser superado en Colombia. El asunto a considerar es que muchas personas y organizaciones creen todava que los acuerdos de La Habana se refieren exclusivamente al restringido marco entre las FARC y el gobierno, cuando en realidad benefician al conjunto del pueblo colombiano en su lucha por un mejor vivir. Entre ms pronto la gente se d cuenta de eso y se movilice por su cumplimento, ms cerca estaremos de poner freno definitivo a las fuerzas de la violencia y el crimen. De todas formas el papel de la denuncia, de la movilizacin, de la organizacin de las comunidades en campos y ciudades resulta fundamental para superar con xito esa arremetida criminal desesperada.

ECICP: Por otro lado, en relacin a los medios de comunicacin del pas, durante aos se ha hablado que se han encargado de producir contenidos sobre la guerra que en muchos casos promovan la violencia, el odio y la venganza, determinando un imaginario sobre ustedes como una organizacin terrorista. Cul cree que sea la responsabilidad de estos medios de comunicacin durante el desarrollo de la guerra? Cmo hacer para que la libertad de prensa no raye con un control al papel que deben jugar los medios en la construccin de paz, la formulacin de opinin en Colombia?

T.J: Los grandes medios colombianos e internacionales pasaron, con honrosas excepciones, a convertirse en piezas del enorme engranaje de conglomerados del gran capital interesados en la promocin del neoliberalismo y la defensa del orden establecido en los campos nacional y mundial. Su posicin se torn abiertamente antipopular, de acuerdo con la ideologa de la desesperanza y la sumisin que interesaba a sus propietarios. Los revolucionarios, y ms an los rebeldes, pasamos a convertirnos en el blanco favorito de sus permanentes ataques. En determinado momento en Colombia pasaron a convertirse en un arma ms de la guerra emprendida desde el poder, eso es innegable. Pero tambin perdieron mucho con ello, lentamente fueron cayendo en prestigio y audiencia. Tuvieron que tornarse banales en su lucha por el rating. Eso coincidi con la explosin de posibilidades de acceso a la informacin que trajo la difusin del Internet, que a su vez dio enorme impulso a las redes alternativas, populares y democrticas de prensa. Cada da la gente consulta menos esas grandes cadenas radiales y televisivas, las ven incluso con antipata. Eso los obligar a cambiar si desean subsistir, en contradiccin incluso con sus propietarios. Los acuerdos sobre participacin poltica pactados en La Habana permiten el despliegue de un interesante abanico de posibilidades para la prensa y la comunicacin alternativa, llamado a jugar un importante papel en el futuro de nuestro pas. La democratizacin de la informacin, junto con la ruptura de los monopolios, ser la mejor garanta de la libertad de prensa, de pensamiento e informacin.

ECICP: Despus de la firma, las FARC-EP se encuentran en un escenario que les permite retomar prcticas que eran imposibles en el ejercicio de la confrontacin por su dinmica misma, entre ellas la relacin con las familias. Cmo se siente hoy, Comandante Timolen, con la oportunidad de tener contacto cercano con su familia? Qu aspectos han cambiado dentro de la guerrillerada desde que la familia hace parte de su presente y futuro cotidiano?

T.J: En lo personal debo confesar que ese contacto familiar no es tan frecuente ni tan amplio como puede pensarse. Llevo dos aos en La Habana y antes permaneca en Colombia en la ms rigurosa clandestinidad. Igual pienso que la inmensa mayora de los guerrilleros y guerrilleras an no se deciden a entablar un contacto permanente y abierto con sus familiares. La desconfianza no desaparece de un da para otro. Nos pasaron tantas cosas por obra de la persecucin a nuestras familias que creo que la familia de la inmensa mayora de los combatientes est an lejos de ser parte del presente y futuro cotidiano. Hay aproximaciones, con timidez, con mucha nostalgia, con prevenciones. La reincorporacin seguramente ser mucho ms determinante. En todo caso es innegable que la familia es una autntica inyeccin de vida.

ECICP: Muchas versiones aseguran que este acuerdo signific la derrota militar de las FARC-EP y que, en ese sentido, lo pactado en La Habana fue la manera ms digna de salir por la puerta de atrs para la organizacin poltico-militar. Cuntenos, por favor, Cul es su versin frente a esta afirmacin?

T.J: Lo hemos dicho muchas veces: no derrotamos a nuestros enemigos en la confrontacin armada, pero ellos tampoco pudieron derrotarnos. Durante ms de medio siglo planteamos la posibilidad de una salida poltica al conflicto. Y de hecho la ensayamos con distintos gobiernos varias veces en los ltimos 34 aos. Esta vez lo conseguimos. El Acuerdo de Paz y la conversin en un movimiento poltico legal, con toda clase de garantas para la lucha democrtica y popular, representa una victoria histrica del pueblo colombiano. Ninguna alternativa de izquierda logr nunca un paquete tan significativo de reformas y potencialidades de cambios profundos. Es natural que nuestros enemigos pretendan minimizar eso con toda clase de argumentos, y es triste que haya gente dentro del bando de los perseguidos que se sume a esas apreciaciones.

ECICP: Comandante Cules cree usted que son las razones que han motivado las deserciones en sus filas y cul podra ser la manera ms adecuada de manejar estas situaciones en los territorios donde los desertores estn haciendo presencia? Pues el caso del Guaviare y el Frente Primero no es el nico.

T.J: Yo quisiera saber cul es el movimiento revolucionario o popular que a lo largo de sus aos de lucha no haya conocido de deserciones, disidencias y traiciones. El efecto real de stas es lo que no debera sopesarse de modo desprevenido. Estamos convencidos de que no son ideolgicas ni polticas las motivaciones que empujaron a algunos mandos a separarse de los Acuerdos de La Habana. Por eso mismo su importancia es insignificante. Todava en el ltimo Pleno de Estado Mayor tuvimos hacia ellos un gesto de generosidad, pero al parecer priman ms en su nimo otra clase de intereses. Son los enemigos reales de los Acuerdos y de la paz los que pretenden hacer de estos reductos un problema serio. Para nosotros no son ms que los restos que deja el paso de una gran creciente en las orillas de un ro. El sol y los vientos se encargan de hacerlos polvo.

ECICP: Cuntenos Comandante Timolen Cules fueron algunas de las enseanzas para usted en lo personal, y para las FARC-EP, de Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano?

T.J: Las FARC-EP somos la hechura de esos grandes revolucionarios, tanto en el pensamiento como en la accin. Ellos son referentes permanentes a la hora de tomar cualquier decisin de importancia. Nos lo ensearon todo.

ECICP: Luego del resultado del 2 de octubre de 2016 Cmo hizo como comandante mximo para mantener la moral y la conviccin en alto de la guerrillerada?

T.J: En las FARC todos sabemos que la lucha de clases es el mar tempestuoso en que navegan nuestros esfuerzos. Ese fue un momento difcil, pero no muy diferente en cuanto desafo a otros momentos de nuestra larga lucha. Somos gente acostumbrada a no dejarnos vencer por ninguna dificultad. De eso hablamos el conjunto de las FARC en esa coyuntura. Adems ustedes fueron testigos de la movilizacin nacional para salvar los acuerdos. Eso no lo planeamos nosotros, fue una reaccin espontnea de la juventud y los estudiantes de Colombia, de los amigos de la solucin poltica y la paz que se la jugaron por la defensa de esta oportunidad histrica. Ver a un pueblo en la calle, porfiando por lo mismo que ha sido nuestro sueo, result un aliento reconfortante para persistir an con ms ahnco.

ECICP: Nos encontramos en un pas que ha hecho del miedo y del odio un arma de legitimacin del poder. En este contexto, algunas de las decisiones de guerra que han tomado las FARC-EP pesan en la memoria de muchas personas. Cmo hacer efectivo el perdn que ustedes como organizacin han pedido a las comunidades que directamente han afectado con su accionar militar?

T.J: Es de esperar que ese perdn, con todo y la importancia que tiene pedirlo, no surgir de manera automtica con pronunciar unas palabras conmovedoras, por ms que estas broten sinceramente de lo ms hondo del corazn. Nunca hemos pensado en quedarnos ah, est toda una conducta poltica, personal y colectiva, que se asumir en un futuro, para reparar al mximo posible los daos causados. Habr una comisin de esclarecimiento de la verdad del conflicto a la que concurriremos con la mejor disposicin para revelar lo realmente sucedido. Pasaremos por la Jurisdiccin Especial para la Paz, en la que nuevamente la verdad desempear un papel determinante. Qu mejor garanta de no repeticin que dejar efectivamente las armas y convertirnos en una fuerza poltica que trabajar por elevar en todos los sentidos las condiciones materiales y espirituales de toda esa poblacin olvidada por el Estado? All estaremos, en diversidad de proyectos de desarrollo para las comunidades, trabajando hombro a hombro con stas.

ECICP: El Ejrcito de Liberacin Nacional, en su actual proceso de paz con el Gobierno Nacional, plantea una ruta de conversacin en temas de participacin, democracia y garantas de seguridad para el ejercicio de la poltica. Desde la experiencia de la mesa de conversaciones con las FARC-EP, Comandante, Qu podra aconsejar al Gobierno Nacional y al ELN para culminar el proceso de la mejor manera? Y Cmo podra hacerse una eventual articulacin entre las insurgencias en un escenario de pos-acuerdo conjunto?

T.J: Ms que al Gobierno Nacional, al que sera mal visto querer aconsejar, es al ELN a quien podramos dirigir algunas reflexiones, pues se trata de un movimiento revolucionario en armas con una historia tan larga y difcil como la nuestra. Son hermanos de lucha. Los momentos polticos para las cosas deben ser aprovechados al mximo por los revolucionarios. Con Santos se abri un panorama de dilogo pese a la dura confrontacin. Y con los Acuerdos de La Habana un importante referente de que la paz es posible. No debera desperdiciarse esta ocasin a la que, lo decimos con el mayor respeto, nos parece se le han dado largas que antes que ayudar pueden complicar ms las cosas. Las dos fuerzas insurgentes con mayor arraigo en el pueblo colombiano, trabajando juntas en un escenario poltico legal y abierto, rodeadas de garantas, tendramos una posibilidad inmensa de avanzar hacia la democracia, la soberana y la justicia social de modo contundente.

ECICP: Comandante Timolen, cuntenos por favor sobre lo que sinti en el 2008 cuando se enter de la muerte de Manuel Marulanda y de los asesinatos de Ral Reyes, Ivn Ros y el Mono Jojoy.

T.J: Un inmenso dolor. Pero al mismo tiempo un gran coraje. Fueron como guantes arrojados con desprecio a nuestro rostro. Haba que recogerlos y demostrar a Colombia y el mundo que la razn no la tenan nuestros adversarios. Con satisfaccin creemos hoy que lo logramos. Hay que ver los escenarios hasta donde hemos llegado.

ECICP: Con el gobierno colombiano se han intentado con anterioridad tres acuerdos de paz: el primero durante el gobierno de Belisario Betancur, en La Uribe; el segundo durante el gobierno de Csar Gaviria, recordado por los ataques a Casa Verde; y el tercero durante el Gobierno de Andrs Pastrana, en El Cagun. Todos estos intentos fracasaron por distintas razones e intereses. Por qu cree que este acuerdo de La Habana con el gobierno Santos es distinto? Hay cambios en la comprensin del pas por parte de los actores enfrentados? La lucha armada ya no es el camino? En qu cambi la perspectiva de las FARC-EP durante estas experiencias de negociacin anteriores de cara al actual acuerdo?

T.J: Ningn hecho se vuelve a repetir con sus mismas peculiaridades. A La Habana llegamos arrastrando medio siglo de enfrentamientos. Con unas tragedias mucho ms dolorosas en cantidad y calidad que en todos los procesos anteriores. Y no lo decimos slo por nosotros. Nuestros contrincantes tambin llevaron un peso considerable en ello. La economa del pas cargaba un peso insoportable como consecuencia de la guerra. Por ms que la propaganda pretendiera presentarnos como una guerrilla vencida y en desbandada, era claro para los estrategas de la confrontacin que una derrota nuestra apareca demasiado lejos en el horizonte. Adems el pas se inclinaba ya mayoritariamente por el fin de ese largo conflicto. Se vea el rechazo generalizado a la guerra total que promova el sector ms ultramontano.

La lucha armada es una tctica a usar de conformidad con la imposibilidad de la lucha pacfica por cuenta de las prcticas de persecucin por parte del Estado. Si se abran los espacios legales y se dotaban de garantas a los alzados y al movimiento democrtico y popular, poda pensarse en una dejacin de armas. Eso qued planteado as desde el Acuerdo General o exploratorio firmado en el 2012. La correlacin de fuerzas entre las clases dominantes y las sometidas dio para sellar el Acuerdo Final alcanzado en La Habana. Nuestros criterios no cambiaron, supimos leer la riqueza de posibilidades ciertas contenidas en una situacin concreta.

ECICP: Comandante, de otra parte, algunos sectores del pas todava reprochan sus actividades de financiamiento para el sostenimiento de la lucha armada. Hgannos el favor de explicar un tanto Cmo, en el actual contexto, lo que ustedes llaman economa de guerra, lo sustituirn por otros procedimientos productivos y de consecucin de recursos?

T.J: La economa ilegal desaparecer por completo de nuestras actividades. Los acuerdos contienen la entrega por nuestra parte de todos los bienes y recursos de la economa de guerra en funcin de la reparacin y la reincorporacin insurgente. Habr financiamiento estatal para nuestra actividad ideolgica y poltica, teniendo en cuenta el contexto que vivimos al aparecer de un momento a otro en el escenario de la poltica abierta. La reincorporacin contempla una serie de proyectos productivos enmarcados en la idea de una gran cooperativa que llamaremos ECOMUN. Las guerrilleras y guerrilleros nos forjamos y vivimos en un ambiente permanente de trabajo, as que no habr traumatismos por asumir actividades productivas de diverso orden. Lo que tenemos perfectamente claro es que jams debemos permitir que dineros de dudosa procedencia, o producto de las actividades ilcitas o de la corrupcin, ingresen de algn modo a nuestro patrimonio. Lucharemos por ser transparentes y ajenos a cualquier clase de influencias malignas.

ECICP: Comandante, es claro que la presencia de las mujeres en la organizacin ha sido histrica. Sin embargo, es claro tambin que hasta hace poco tiempo ha habido una visibilizacin como actores principales en la toma de decisiones y en la ocupacin de posiciones de rango. Usted cree que las FARC-EP ha sido una organizacin donde se ha reproducido el machismo y que hasta hace poco se est replanteando el protagonismo de las mujeres en la organizacin? De cara a la consolidacin del nuevo partido, Usted considera que las mujeres excombatientes deben hacer parte protagonista de la contienda poltica de representacin de las FARC-EP?

T.J: Lo hemos dicho en varias oportunidades. Nuestros estatutos y normas no hicieron diferencia nunca en materia de derechos y obligaciones para hombres o mujeres en nuestras filas. Las mujeres integraron nuestra organizacin en igualdad de condiciones que los hombres. Eso desde luego no les quita a las mujeres las diferencias biolgicas con los hombres que obligan a considerar algunos aspectos. La planificacin, los embarazos no deseados y hasta los deseados hicieron parte de ello. La cultura, la incultura o en general el medio ambiente familiar y social del que provienen nuestros combatientes, es la del patriarcado, el machismo, la discriminacin, la negacin de oportunidades para la mujer. Nuestra gente llega a filas con esa mentalidad y hay que librar toda una lucha al interior para conseguir que se comprenda que aqu las cosas son diferentes. Eso ni es fcil, ni se produce de un da para otro. As que tenemos que reconocer que tuvimos problemas de esa ndole, pese a la concepcin clara del conjunto sobre esa materia. La guerra termin, en nuestros ltimos plenos y conferencias se han adoptado importantes resoluciones que incorporan el feminismo, la lucha contra el patriarcado y el machismo, contra la discriminacin de cualquier tipo, el enfoque de gnero, y otros avances en materia de reconocimiento de la igualdad plena de la mujer. El nuevo partido, obviamente, obrar con esos criterios orientadores y la mujer gozar en ste de todas las posibilidades. Y tambin trabajar porque la sociedad en su conjunto supere en todos los sentidos esas odiosas taras e injusticias en contra de la mujer. Eso no tiene discusin.

ECICP: Imagin que en algn momento usted iba a asumir la mxima comandancia de las FARC-EP?

T.J: Sinceramente, no. Uno vea esas posiciones para Jacobo Arenas, Manuel Marulanda, Alfonso Cano. Pero para uno, no. Se trataba de algo demasiado grande. Cuando se produjo, no sala del asombro. Pero no haba alternativa. Tena que ocupar, con mis limitaciones, el lugar de esos titanes y procurar hacerlo de la mejor manera de acuerdo con todo lo que aprend de ellos durante dcadas.

ECICP: Comandante, cuntenos un poco Cmo imagina su vida en un futuro prximo?

T.J: Si quiere que le diga la verdad, son tantas las ocupaciones y preocupaciones inmediatas a las que se aaden cada maana otras nuevas, que no tengo tiempo para ponerme a imaginar mi vida futura. Ser un dirigente poltico, haciendo lo que me corresponda hacer.

ECICP: Todava insiste en la propuesta de establecer un Gobierno de Transicin?

T.J: Todava? No hay elementos nuevos y estructurales que determinen cambiar de planteamiento.

ECICP: De ante mano, le agradecemos profundamente por su tiempo y dedicacin en sus palabras. Conoce la importancia de escuchar las palabras ajenas como propias. Comandante Timolen, finalmente, Cree usted que las FARC-EP puedan salir debilitadas del proceso de implementacin?

T.J: No hay la menor posibilidad de salir dbiles del proceso de implementacin. Nosotros vamos a transformar polticamente este pas con el apoyo y la lucha del pueblo colombiano. Para all vamos, ganando cada da un poco ms. Los acuerdos se implementarn y luego se cumplirn. Colombia entera y la comunidad internacional nos ayudarn en eso. El nuevo pas no se va a morir en el parto.





Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21353