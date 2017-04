A propsito de Mirage gay Tel Aviv, de Jean Stern

El homonacionalismo, bandera de la ocupacin israel

Orient XXI

Tel Aviv fue declarada en 2012 mejor ciudad gay del mundo tras una encuesta dirigida por la pgina gaycities.com y American Airlines, lo que le vale una frecuentacin turstica significativa, en particular en junio, cuando se celebra la. Pero esta imagende apertura y de tolerancia presentada en Occidente no es ms que un espejismo, segn Jean Stern /1. Pues para Israel, pas a la vez colonizador y muy homfobo, resulta difcil pasar por un defensor de las libertades, aunque su poltica comunicativa intenta permanentemente hacerlo creer.

Tel Aviv se ha convertido en una de las ciudades ms gay friendly del mundo. Los medios y las redes sociales presentan la ciudad israel como un remanso de tolerancia, y uno de los grandes destinos de la fiesta mundializada. En 2016, 35 000 turistas gays -las mujeres estuvieron poco presentes- llegaron para participar en la parada anual del orgullo homosexual. Mejor an, de creer a los centenares de artculos deslumbrados y pginas web entusiastas, el pas entero se habra convertido en un paraso para los homosexuales. Hasta el ejrcito, que subi a su cuenta de Facebook, en 2012, la foto de dos soldados cogindose tiernamente de la mano y presume de haber sido el segundo del mundo, tras el de los Pases Bajos, en reconocer derechos a los militares homosexuales desde 1995.

As, Israel se presenta a Occidente como un faro de la libertad individual y de la modernidad en medio de un Prximo Oriente retrgrado. Pero esta imagen es un espejismo segn la investigacin de Jean Stern, que sin duda har que rechinen algunos dientes. Este antiguo periodista de Libration, periodista experimentado hoy redactor jefe de la revista de la seccin francesa de Amnista Internacional, La chronique, fue cofundador del magacn Gai pied, estandarte de la causa homosexual en los aos 1980 y 1990. No le gusta ver funcionar a tope la lavadora rosa (pinkwashing).

Cmo un pas de fuerte tendencia homfoba puede hacerse pasar por un amigo de los gays? Pues un 46% de los israelitas estiman que la homosexualidad es una perversin, segn un sondeo publicado en 2014 en el diario israel Haaretz, opinin compartida por solo el 10% de los franceses. Cmo un estado que reprime y coloniza a otro pueblo puede pasar por un defensor de las libertades?

Modelo de dominacin para los islamofobos y los reaccionarios, Israel se ofrece como modelo para los homosexuales, deplora Jean Stern -de lo que se aprovecha evidentemente el gobierno de Benyamin Netanyahu.

La marca Israel

Pasando detrs del espejo, el periodista desmenuza con bro, a lo largo de una investigacin sobre el terreno, los resortes ocultos de la confluencia entre una sofisticada comunicacin oficial y una comunidad homosexual nacional e internacional vida de normalidad e insensible a las realidades de la regin. Al principio era el marketing. El xito de Tel Aviv capital gay mundial es ante todo un xito de las tcnicas perfectamente controladas de la hasbara, la propaganda israel. La imagen catastrfica del pas que se agrav desde los aos 2000 y la segunda intifada palestina condujo a la Ministra de Asuntos Exteriores Tzipi Livni a crear en 2007 una Israel brand management team (equipo de gestin de la marca Israel). Objetivo: atraer a los turistas, que se haban vuelto muy raros, haciendo desaparecer la ocupacin, el muro, los palestinos oprimidos, las colonias e incluso el xito de la high tech demasiado ligada a las armas y al ministerio de defensa. Hay tambin que hacer olvidar las peregrinaciones cristianas, vistas como anticuadas y practicadas por fieles sin mucho dinero. Sitio para Tel Aviv, sus bares enrollados, sus playas y su vida nocturna. Y sus hermosos jvenes. Fue un diplomtico israel que estuvo destinado en Nueva York, David Saranga, especialista en redes sociales y respuestas digitales, quien primero tuvo la idea de aadir un componente especfico: vender la vida gay ms que la vida de Jess a los liberales gays americanos.

La lavadora rosa se puso en marcha, pilotada por el Estado y el Ayuntamiento de Tel Aviv: campaa de promocin confiada a un gabinete especializado en el marketing gay con sede en los Pases Bajos, subvenciones masivas, asuncin de la semana del orgullo anual por el ayuntamiento, quien ilumina la fachada del ayuntamiento con los colores de la bandera arcoiris, gigantesco party para 10 000 personas en el campo de ftbol, etc. Un burbuja en medio de la guerra. Ramal, la capital de Cisjordania, est a 60 km. Levantando los ojos hacia el mar, los juerguistas pueden ver pasar los aviones y los helicpteros que van a bombardear la banda de Gaza, distante 75 km. Pero no quieren saberlo. En el corazn de las fiestas, la respuesta a las preguntas de Jean Stern es siempre la misma. Dispuestas a desahogarse sobre el combate de las minoras y la libertad, las personas interrogadas no saben demasiado y carecen de informacin sobre Palestina, es complicado.

La lavadora rosa

En definitiva, les importa un comino; la lavadora rosa limpia tambin el interior. El libro presenta en su lbum de fotos a un adjunto al alcalde de Tel Aviv, sargento en la reserva, y su marido, capitn, posando orgullosamente en uniforme con sus tres hijas, nacidas por gestacin subrogada, gracias a madres portadoras en India y en Tailandia. Una foto que pide ser descodificada por lo mucho que resume ella sola los ingredientes del espejismo gay. Para casarse, los dos hombres tuvieron que ir al extranjero: el matrimonio para todos no est reconocido en Israel, como, por otra parte, tampoco el matrimonio civil para los heterosexuales.Y esos simpticos paps son adems miembros de un ejrcito de ocupacin.

Pero cuando se entra en el mundo de la comunicacin, hay que mantenerse en el tiempo lanzando regularmente nuevas iniciativas. La alcalda de Tel Aviv sigue de cerca la actualidad, aunque est a miles de kilmetros. En mayo de 2013, la consejera de prensa del alcalde de Tel Aviv descubre en la televisin la ceremonia del primer matrimonio homosexual en Francia tras la aprobacin de la ley del 17 de marzo de 2013 que abre el matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo. El alcalde les telefonea en persona para invitar a la pareja a la parada gay con todos los gastos pagados. El embajador de Francia reclamar el honor de alojarla en su residencia. En sus numerosas entrevistas, los casados, militantes LGTB, se niegan a pronunciarse sobre la poltica israel. Volvern con el ttulo de embajadores de honor del Tel Aviv progay. Otros representantes de la movida homosexual seguirn el mismo camino, como la delegacin de gays progresistas americanos que no encontraron nada que decir sobre la ocupacin.

Orientalismo sexual

Jean Stern descodifica, comenzando por la explotacin del neoorientalismo que atrae a numerosos homosexuales a Israel. Para l, los judos orientales, los mizrahi, reemplazaran en el imaginario gay a la figura del rabe, objeto de deseo extico desde Lawrence de Arabia a Andr Gide pasando ms recientemente por las barriadas parisinas, pero ya menos accesible en un mundo que se ha vuelto ms peligroso. El colmo para un pas cada vez ms racista, Israel utiliza su diversidad para relanzar el orientalismo sexual.

Entre los israeles, sin embargo, se da poco la mezcla, como muestra la penetrante descripcin de una discoteca que organiza una vez al mes dos noches gays sucesivas, una para los rabes israeles, los palestinos de Israel que se quedaron en 1948, la siguiente para los israeles judos. La lavadora rosa tambin hace desaparecer las realidades sociales.

Los turistas gays, en general de clase acomodada, no ven nada de la pobreza engendrada por un Estado hoy ultraliberal. Una ceguera que deriva ms en general de la orientacin que algunos socilogos califican de homonacionalismo, avatar entre otros de la lucha mundial entre opresores y oprimidos que hace que muchos homosexuales blancos mantengan un discurso antirabe. Las voces de los militantes que denuncian esta deriva son poco audibles. La cabeza pensante de la revolucin gay, Gal Uchovsky confa al autor: La ocupacin no interesa ya a los gays de Tel Aviv. Yo mismo, y mucha gente como yo, estamos convirtindonos en gente completamente convencional, nos hemos sumado al mundo normal.





Traduccin: Faustino Eguberri para viento sur

Notas

1/ Jean Stern, Mirage gay Tel Aviv. Enqute

ditions Libertalia, mars 2017; 168 pages + cahier couleurs 8 pages. 14 euros

Fuente original: http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/l-homonationalisme-drapeau-de-l-occupation-israelienne,1804