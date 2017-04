Cuestin de principios (IV)

Un estudio de los acontecimientos espaoles

El comportamiento escandalosamente feln durante aos de polticos, de gobernantes y de la realeza en Espaa, por una parte; la condescendencia de jueces y tribunales, por otra, y el endurecimiento del criterio de estos aplicado a conductas de ciudadanos comunes que en otros tiempos hubieran sido delitos de bagatela, son hechos muy graves en un pas que, a estas alturas de su historia, debera estar disfrutando otros niveles de convivencia entre el poder y el pueblo. Y sin embargo, parece encontrarse en la fase anal de la democracia. Hechos que condicionan lo suficiente la vida pblica como para desear que fructifique pronto no ya un cambio de ideologa sino una nueva mentalidad para enfrentarnos a la ideologa neoliberal imperante en los pases de corte capitalista. Esta ideologa es una carcoma social, pues la privatizacin de todo lo que se le pone a su alcance al gobernante es enemiga del pueblo, ya que los efectos de la entrega de un servicio pblico a manos privadas para su explotacin, que es su mdula espinal, suelen ser terribles para millones de personas, incluso sin mediar delitos en la mudanza o el trucaje.Espaa precisa un cambio de mentalidad. Ms que de ideologa. La ideologa es el conjunto de ideas que forman una tendencia, mientras que la mentalidad es una manera de interpretar el entorno. Puedo ser de ideologa catlica, pero tener mentalidad progresista, y entonces pensar que los curas debieran casarse... Una mentalidad avanzada y progresista anhela la justicia social, las ms amplias libertades formales, la igualdad de la mujer respecto al hombre sin enfatizarla con cuotas, puede estar a favor del matrimonio homosexual, del aborto, de la eutanasia activa, etc, pero al mismo tiempo puede no estar a favor de la inmigracin descontrolada, puede no estar obsesionada por un lenguaje que incluya necesariamentr el gnero femenino para alardear de lenguaje paritario, puede ser refractaria al mal gusto, a lo populachero, al bullicio, a las manifestaciones de pancarta, al igualitarismo sin ms o al todo vale. Y hasta puede ser elitista y promover la aristocracia del espritu. Incluso coincidir, en algunos puntos, con la mentalidad ultraconservadora. Preguntar cunto ganas, en una sociedad como la nuestra puede ser una impertinencia, mientras que en otra es saludable, pues coloquialmente esa pregunta favorece la transparencia. Cambiar los hbitos de las horas de las comidas o cambiar la idea de que es mejor alquilar la vivienda que comprarla... Todo ellos son datos que hablan de una mentalidad o de una mentalidad cambiante.La mentalidad se deja influir ms por distintas maneras de pensar a la suya que la ideologa. Esto sucede cuando una religin monotesta o una ideologa radical no son oficiales en el pas y por tanto no ejercen una presin psicolgica excesiva en la poblacin. Por otra parte, la mentalidad es ms apta para conciliar opuestos y tiene mejor disposicin al cambio que la ideologa. Es ms, la ideologa trae antagonismo en un pas como el espaol tan poco acostumbrado al dilogo desde el librepensamiento, al haberse pasado prcticamente toda su historia manejando dogmas, y tambin verdades de granito ampliadas a lo largo de estos ltimos cuarenta aos con el dogma economicista neoliberal que afirma que todo funciona mejor desde la propiedad privada. Por todo ello, puesto que el abuso de poder deviene a su vez de una mentalidad que desde muy lejos desprecia lo pblico y lo prostituye y puesto que la mentalidad puede ir mucho ms all que la ideologa, el desafo de la sociedad bienpensante y sensitiva es forzar un cambio de mentalidad a marchas forzadas, que asiente en Espaa el principio de que es preciso impedir que haya alguien tan rico que pueda comprar a otro y alguien tan pobre que se vea en la necesidad de venderse...

