Escenarios econmicos: las incertidumbres crticas

El Estado com tal (Blog)

Los factores que influyen en la trayectoria futura de la actualizacin son numerosos, pero cules seran los dos ms importantes? El ejercicio de escenarios demanda la simplificacin del proceso de anlisis, reduciendo al mnimo el nmero de variables con las que se trabaja, a la vez que trata de mantenerse la consistencia interna de los escenarios.

En la nota anterior sobre escenarios describ sucintamente lo que pudiera ser el primer paso de un trabajo de escenarios las reglas del juego- donde la pregunta clave era: Sobre qu podemos tener certeza de que ocurrir, pero no podemos controlar?

Sugiero avanzar ahora hacia la descripcin de un segundo paso donde la pregunta clave sera: Qu es es lo que no conocemos y que no podemos controlar, pero que es importante para el futuro de un asunto determinado? La respuesta a la pregunta se relaciona con la identificacin de las llamadas incertidumbres crticas.

Un ejemplo que permite ilustrar la diferencia entre las reglas del juego y las incertidumbres criticas es el siguiente: los precios del petrleo varan es una regla del juego (tenemos la certeza de que ocurrir, pero no podemos controlarlo), mientras que el precio efectivo del petrleo es una incertidumbre crtica (no conocemos el precio del petrleo en el futuro y no podemos controlarlo).

Es importante tener en cuenta que los pasos que he anotado respecto a un hipottico ejercicio de escenarios responden a la intencin de explicar el trabajo de escenarios de la manera ms simple posible. Existen mtodos muy diversos para construir escenarios, y cada uno de ellos tiene su propia definicin de los pasos a seguir y su combinacin muy especfica de tcnicas de trabajo. Ver aqu, aqu, y aqu.

En cualquier caso, conviene resaltar que la identificacin de las incertidumbres crticas son un paso crucial. De hecho, los tres criterios con los que se juzga la efectividad de un ejercicio de escenarios plausibilidad, consistencia interna y utilidad decisoria- dependen en alto grado de una buena seleccin de las incertidumbres crticas que se utilizan para construir escenarios.

Esencialmente, las incertidumbres crticas son factores que influyen en la trayectoria que convierte el presente de un fenmeno en su futuro, pero no todos esos factores son iguales. En los ejercicios de escenarios, esos factores son divididos en dos grandes grupos: los elementos predeterminados y las incertidumbres crticas.

Los primeros son aquellos factores relativamente estables o predecibles. El ejemplo clsico es el factor demogrfico de un pas. Por otra parte, las incertidumbres crticas son los factores relativamente inestables o con baja predictibilidad, como pudieran ser la tasa de crecimiento econmico para un momento determinado del futuro, o los precios del petrleo.

A los efectos del trabajo de escenarios, una incertidumbre critica es aquella que es juzgada como crucial para el tipo de decisin que supuestamente pudiera ser adoptada para lidiar con los escenarios. Ntese que se trata de un juicio respecto a un factor. Los escenarios son el resultado de un proceso subjetivo, a diferencia de otras tcnicas de modelar la transformacin de sistemas complejos, que se basan en anlisis de datos.

La naturaleza subjetiva del ejercicio de escenario requiere que estemos conscientes de tres cuestiones: primero, que la mejor manera de tratar de compensar la inconsistencia que pudiera derivarse de la subjetividad consiste en la adopcin de un enfoque disciplinado, es decir, de la utilizacin de un mtodo que permita reducir al mnimo posible las inconsistencias lgicas que pudieran minar la credibilidad de los escenarios. En segundo lugar, el trabajo de escenarios usualmente se hace de manera colectiva, como mecanismo para atenuar el peso de la subjetividad individual en el proceso. En tercer lugar, esa subjetividad se encuentra en la base de muchas de las crticas a veces severas- que se hacen al trabajo de escenarios.

Cuando decide hacerse un ejercicio de escenarios, pudieran identificarse inicialmente muchos factores que potencialmente funcionaran como incertidumbres crticas, pero un factor clave de la construccin de escenarios es la simplificacin del proceso y, en ese sentido, existe consenso de que habra que seleccionar solamente dos incertidumbres crticas.

Son muy numerosas las variables impredecibles que pudieran ser consideradas como importantes para el futuro de cualquier fenmeno. Como son tantas, se dificulta en extremo hacer un anlisis enfocado que pudiera ser de utilidad para los decisores de polticas

Hacer escenarios es una forma de modelacin de un proceso, lo cual por definicin- equivale a simplificar la representacin mental de la forma en que este funciona y se transforma. En ocasiones, se suele criticar el trabajo de esos escenarios por esa simplificacin, pero considero que una crtica tan general no es adecuada. Lo que pudiera criticarse en casos especficos- es la simplificacin incorrecta.

Tratar de construir escenarios con ms de dos incertidumbres criticas aumenta de manera exponencial el riesgo de transformar muy rpidamente un intento de narrativa multi-variable en verdaderos galimatas, como este muy deficiente- publicado por la Fundacin Konrad-Adenauer, con el ttulo de Escenarios de transicin en Cuba.

Concluimos entonces con una sugerencia de cules pudieran ser las dos incertidumbres crticas a considerar en la preparacin de escenarios sobre el modelo econmico y social de Cuba:

Incertidumbre crtica # 1: Grado de predominio estatal en la regulacin econmica

Incertidumbre crtica # 2: Crecimiento inclusivo

En ambos casos se tratara de un factor importante, cuyo estado futuro no conocemos, y que no podemos controlar.

Ya s que pudiera decirse que el grado de predominio estatal y la igualdad social son factores controlables. En realidad no lo son, cuando se refiere al futuro. Invito a que se revise el estado actual de ambos factores y que se contraste con lo que se deca sobre ellos hace veinte aos atrs.

La incertidumbre crtica # 2 -crecimiento inclusivo- combina dos indicadores: la tasa de crecimiento econmico y el ndice de Gini que mide la distribucin del ingreso. Se expresara como una lnea con dos extremos, uno donde se combina bajo crecimiento y distribucin desigual (Gini alto), y otro donde coexisten alto crecimiento y distribucin equitativa (Gini bajo).

La incertidumbre crtica # 1 -grado de predominio estatal en la regulacin econmica- se expresara en una lnea que tambin refleja posibles situaciones extremas, calificadas como alto y bajo.

Al ordenar ambas incertidumbres criticas como los ejes de una posible matriz de escenarios, su representacin grfica pudiera ser la siguiente:

A partir de esta representacin grfica, puede entonces comenzar la construccin de los posibles escenarios. Ese ser el tema de una prxima nota.

Fuente: http://elestadocomotal.com/2017/04/21/escenarios-economicos-las-incertidumbres-criticas/