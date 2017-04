Escenarios econmicos: posibles trayectorias

El Estado com tal (Blog)

El estado actual del modelo econmico cubano centralizado, con bajo crecimiento y con probable alta desigualdad- pudiera transformarse siguiendo trayectorias diferentes. Estas incluyen desde la posibilidad de un relativo atasco del modelo actual hasta un trnsito hasta el modelo anhelado oficialmente: una economa prspera con direccin centralmente planificada. Existen, entre esos dos casos, otras posibles configuraciones futuras del modelo.

En el texto anterior, se haban definido las dos incertidumbres crticas que se adoptaran como los ejes de una posible matriz de escenarios: el grado de predominio estatal en la regulacin y el crecimiento inclusivo.

Corresponde ahora identificar los posibles escenarios que pudieran representarse en cada uno de los cuatro cuadrantes definidos por el cruzamiento de los ejes de las dos incertidumbres crticas.

Debo aclarar que lo que se presenta a continuacin presenta dos limitaciones importantes. En primer lugar, como he dicho anteriormente, el ejercicio de escenarios debe ser realizado de manera colectiva, involucrando varios expertos, de manera que lo que se expone a continuacin no debe ser entendido en modo algunos como un ejercicio cabal de escenarios sino simplemente como una reflexin a modo de ilustracin.

En segundo lugar, la exploracin de escenarios adopta aqu el marco restringido de escenarios socialistas. Es decir, no se han considerado otros escenarios posibles que pudieran representar un cambio radical de modelo. El futuro no es predecible y, con independencia de nuestras preferencias, pudieran identificarse escenarios no socialistas. De hecho, un ejercicio amplio de escenarios debera considerarlos. La razn para que se haya adoptado aqu un enfoque restringido es que este texto se propone bsicamente ilustrar situaciones que pudieran tener una relevancia directa para los debates que se hacen el pas sobre la reforma econmica.

El grafico siguiente identifica cuatro posibles escenarios:

Escenario inercial: modelo actual, con combinacin de un alto grado de predominio estatal en la regulacin y bajo crecimiento inclusivo, con alto ndice de desigualdad y con escaso crecimiento econmico.

Escenario preferido: situacin que expresa la preferencia oficial identificada en los documentos de la actualizacin y el plan de desarrollo hasta 2030. Se trata de un modelo donde el sistema de direccin planificada de la economa tiene en cuenta la vigencia de las relaciones de mercado, regula el accionar de sus leyes y limita los espacios de su actuacin, de modo que las leyes del mercado no ejercen el papel rector del Modelo (prrafo 211 del documento de la actualizacin). Es decir, un modelo esencialmente centralizado, pero que ofrece un margen instrumental al mercado.

Escenario indeseable: situacin que refleja un estado de desazn generalizada respecto a la posibilidad de un futuro sin prosperidad econmica y con desigualdad, a la que se agrega la posible primaca de mecanismos de mercado. En su variante extrema, pudiera degenerar en una reproduccin de la fase ms aguda del llamado periodo especial.

Escenario aceptable: Sera un entorno de crecimiento inclusivo, con elevada aceptacin generalizada. El calificativo de aceptable se refiere aqu a una situacin sub-ptima respecto a la visin oficial expresada en los documentos de la actualizacin y del plan de desarrollo hasta 2030. El grado de predominio estatal en la regulacin seria notablemente menor que el que pudiera corresponder a un sistema de direccin con una fuerte funcin rectora. Se caracterizara por un peso relativamente elevado del mercado en funciones claves como la asignacin de recursos y la fijacin de precios. Un posible punto de referencia consistira en asumir que en este cuadrante la planificacin centralizada decide el 50 por ciento, o menos, de la inversin total del pas.

En este cuadrante quizs tiene sentido reflejar dos sub-escenarios. Uno ms prximo a un grado relativamente alto de predominio estatal de la regulacin, en el contexto del cuadrante, al cual le he llamado socialismo prspero con mercado, que es un trmino que ha sido utilizado por algunos economistas cubanos, especficamente por la Dra. Margarita Garcia Ravelo.

En ese sub-escenario se asume que el mercado no ser el mecanismo de asignacin de los recursos por excelencia, pero s comenzar gradualmente a influir en tales determinaciones, y contribuir al cumplimiento del Plan. Aunque pudiera pensarse que es similar a lo planteado en el documento de la actualizacin, en mi modesta opinin existe una diferencia. Mientras que el texto de la actualizacin pone el acento en los lmites dentro de los que debe funcionar el mercado, la formulacin de socialismo con mercado, reconoce el papel subordinado del mercado, pero proyecta una visin ms positiva respecto a la funcin del mercado. En cualquier caso, es mi interpretacin personal del asunto.

Al segundo sub-escenario le he llamado socialismo prspero de mercado. Esencialmente pudiera ser considerado como una variante de lo que desde ya hace algn tiempo ha sido adoptado como modelo socialista en China, donde el mercado funciona como mecanismo central de asignacin de recursos (ver texto de Margarita Garcia Ravelo). No expreso aqu un juicio sobre el modelo chino, y mucho menos sugiero su adopcin en Cuba. Simplemente lo he mencionado para facilitar la comprensin de las caractersticas de este sub-escenario.

Cules seran las posibles trayectorias que deberan considerarse con vistas a informar el diseo de estrategias?

Sugiero adoptar tres grupos de trayectorias:

Trayectorias que debe ser evitadas a toda costa: En este caso sera cualquier trayectoria que pudiera conducir desde el escenario inercial hacia el escenario indeseable. Significara el desplazamiento desde un cuadrante malo a uno peor. Trayectorias de conservacin: Son las trayectorias que pudieran conducir desde la situacin actual hacia el escenario inercial. Se producen transformaciones que, sin modificar sustancialmente el modelo, pudieran incluir adaptaciones mnimas que le permitiesen subsistir (resistir), quizs en espera de oportunidades ms favorables para hacer una modificacin ms sustantiva del modelo. No implicara un cambio de cuadrante. Trayectorias de transformacin: Serian todas las trayectorias que culminan en los dos cuadrantes buenos desde una perspectiva de crecimiento inclusivo (escenario preferido y escenario aceptable). En principio pudieran identificarse tres trayectorias, sealadas en el grafico siguiente como:

Trayectoria 1 : desde la situacin actual hacia el escenario preferido, es decir, materializacin de la conceptualizacin del modelo.

: desde la situacin actual hacia el escenario preferido, es decir, materializacin de la conceptualizacin del modelo. Trayectoria 2 : desde la situacin actual hacia el sub-escenario de socialismo prspero con mercado, con un grado de participacin del mercado en la regulacin que sera relativamente superior al que se asume en la actualizacin.

: desde la situacin actual hacia el sub-escenario de socialismo prspero con mercado, con un grado de participacin del mercado en la regulacin que sera relativamente superior al que se asume en la actualizacin. Trayectoria 3: desde la situacin actual hacia el sub-escenario de socialismo prspero de mercado, que rebasara considerablemente lo que asume hoy la actualizacin en materia de funciones del mercado.

Cules seran las implicaciones posibles de esos escenarios y trayectorias para el diseo de estrategias? Ese ser el tema de una prxima nota.

Fuente: http://elestadocomotal.com/2017/04/24/escenarios-economicos-posibles-trayectorias/