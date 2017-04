De la revista PC y el primer departamento de Filosofa: Su historia en m

Cuando era estudiante, entre los aos 1983 y 1988, frecuentaba las Libreras de libros viejos. Mis preferidas eran la Cientfica de la calle I y la Anteneo Cervantes, que estaba frente a la Moderna Poesa. En el viaje de regreso a mi pueblo siempre llevaba tres o cuatro volmenes y algn nmero de una revista de cuyo nombre ya tena noticias, pues haba heredado un librero con algunos ejemplares. Ah tena para leer, estudiar y anotar algunos meses. No s bien por qu, pero consideraba entonces aquellas lecturas muy importantes. Dnde pude haber escuchado nombres como los de Sartre, Gramsci, Debray, Levy Strauss, Luxemburgo, Weber? Quizs fue intuicin, pero estoy casi segura que Mara del Pilar Daz Castan de vez en vez mencionaba a Althusser; y Joaqun Santana, nombraba a veces a un hngaro llamado Lukacs.

Yo estudiaba Filosofa Marxista-leninista, carrera que se haba establecido desde 1976, cinco aos despus del cierre del primer Departamento de Filosofa y de Pensamiento Crtico. Como indicaba el nombre de la carrera, esta solo inclua en el currculum esa especfica interpretacin del marxismo. Tal reduccionismo, haba dejado tambin atrs las consideraciones racionales y empticas respecto al marxismo latinoamericano, su historia y praxis guerrillera, que antes encontraran lugar preferente en las pginas de aquella revista cuyos ejemplares iban creciendo en mi librero.

No obstante, sera muy injusta si no reconociera que algunos excelentes profesores hicieron a mi generacin aprender, interrogar y filosofar a partir de la bibliografa disponible en los 80. Y, hay que decirlo!, difcilmente generaciones posteriores (no digo anteriores) hayan conseguido un dominio temtico -por obra y pgina- de lo escrito por Marx, Engels, y Lenin, como el que nosotros tuvimos. Eso fue resultado de lecturas exigidas desde todas las asignaturas durante los cinco aos de estudio, y obedeci no solo a cuestiones acadmicas sino tambin a circunstancias polticas.

Ese amor a la sabidura que descubr en la Facultad era el que me conduca en los 80 a aquellas libreras que vendan volmenes viejos y extraos. Pero los estudiaba de manera literaria, pues no dispona de referencia contextual alguna sencillamente, no haba cmo obtenerla, ni saba si exista- que me permitiera comprender crticamente su significado.

S me haba percatado de que casi todos los textos de mi preferencia llevaban el sello R y que definitivamente me interesaba seguir la revista llamada: Pensamiento Crtico, todo fechado curiosamente- entre 1966/67 y 1971. Ese fue, an sin saberlo, mi primer contacto y afinidad con el primer Departamento de Filosofa.

Hoy se encuentran esos, mis queridos libros R y la Revista Pensamiento Crtico, en la primera fila de mi librero. Estn garabateados con estilo personal, y su status sigue siendo de permanente consulta y estudio. El aprecio tan particular que les tengo, obedece a que me abrieron horizontes de conocimiento especialmente sobre marxismo- cuando no haba otras alternativas. Quizs tambin por eso, me creo versada en la obra de algunos de esos ilustres, pues estuve aos releyndolos. De todas formas, sus proposiciones tericas solo adquirieron real significado para m, mucho ms tarde en los aos 90, cuando logr acceder a otras lecturas que me permitieron situar a aquellos sobrevivientes textos en el mapa general de la tradicin marxista (o del pensamiento social), y especialmente en el mapa de la trayectoria reciente del marxismo y su enseanza en Cuba.

No recuerdo haber identificado en los 80 el inters por esos libros y ejemplares de Pensamiento Crtico en alguno de mis compaeros de estudio, aunque es posible que existiera. Nunca salieron esas lecturas en clase ni en las conversaciones de los histricos bancos y muros de la Facultad.

Sin embargo, no puedo decir que siendo estudiante mi inters se dirigiera a forzar los lmites que por entonces conformaban la norma de las lecturas legtimas. Se trataba simplemente de saber ms. No haba intencin desafiante, pues crea vivir en un universo unitario, homogneo, y coherente de marxismo. Y es que mi generacin tuvo una formacin marxista unilateral, que solo ha salvado la motivacin individual de saber de cada quien. Y no me refiero precisamente a la autosuperacin, sino a la capacidad personal para generar un cambio de paradigma; comprehender lo hasta entonces ajeno; y recomponer la totalidad discursiva y factual.

Solo a mitad de los 90 descubr que en la primera dcada de Revolucin, al menos en la Universidad de La Habana, jvenes profesores haban estudiado entre otras cosas- una buena parte de todo el marxismo existente hasta ese momento. Pensamiento Crtico, los otros programas editoriales y docentes, los documentos recuperados (otros an permanecen guardados), y el gran patrimonio intangible del antiguo Departamento eran la prueba.

Precisamente fue en los 90, despus de la cada del socialismo en la URSS y la interrogacin de su marxismo, que se gan un espacio en distintas universidades para comenzar a investigar, de manera documental, el pasado del proceso de masificacin e institucionalizacin de esa teora en Cuba (y tambin de la historia real de la teora y experiencias socialistas). Esos acontecimientos generaron (de manera muy localizada) cierta conciencia crtica en calidad de motivacin exclusivamente personal, y nunca a nivel institucional- sobre lo que era y haba sido el marxismo corriente en nuestro pas. Fue entonces que se comenz a reconstruir la historia del primer Departamento de Filosofa y su Pensamiento Crtico. Comprend entonces cul fue la voluntad de saber que anim aquellas pginas, que yo lea en mi poca de estudiante y que, fuera de su gnesis y hasta el sol de hoy- no encajan en ninguna otra parte.

Todas estas investigaciones especialmente lo relativo a Pensamiento Crtico- empezaron a adquirir legitimidad como tema cientfico en los primersimos aos de este siglo, pero tuvieron entonces fuerte resistencia real y simblica. Esta provena y proviene- de una mezcla entre historia de vida, dogmatismo, e ignorancia. Actualmente se han publicado numerosos ensayos, artculos, libros y entrevistas al respecto. Y de distintas formas el asunto ha entrado a la docencia de pre y postgrado. Los principales protagonistas de los ya histricos proyectos surgidos en aquel Departamento de Filosofa han sido reconocidos justamente con Premios Nacionales.

En el ao 95 empec a estudiar el origen de esa historia relativa al marxismo, su enseanza, difusin, sus polmicas de los 60. Fueron aos de lecturas en Bibliotecas (tengo un gran nmero de resmenes manuscritos, como los monjes del medioevo) y entrevistas, cuando no haba transporte en La Habana y tena cinco grupos de clase en la Ciudad Universitaria Jos Antonio Echevarra (CUJAE). Defend (en sentido literal) mi tesis doctoral a mitad del 2001 que malgasta pginas solo en intentar hacer aceptable lo que era necesario decir-, legitimando el tema en el medio cientfico de la academia. Eso s, con todos los votos en contra que se puedan tener y una advertencia de que los resultados no podan ser publicados. Durante aquella investigacin se me develaron muchos misterios relativos al primer Departamento de Filosofa, y a un susurro denominado Pensamiento Crtico.

La Facultad comenzaba a cambiar en los 90. Proyectos intelectuales abrieron un intercambio con Universidades extranjeras, que proporcionaron cajas de valiosos libros! Por entonces algunos profesores ampliaron con emocin y angustia- la interpretacin del marxismo, el socialismo, y el pensamiento filosfico que se llevaba a las aulas y a las defensas de doctorado (no siempre con xito, ante la poderosa indisposicin al cambio), pero eran tiempos duros. Tanto fue as que en algn momento la matrcula de estudiantes de Filosofa Marxista-leninista disminuy hasta llegar a la cifra de uno.

Sin embargo, hubo noticias comenzando los 90: reabra Sociologa! La carrera fue cerrada en 1976 por considerarse entonces que el Materialismo Histrico paradjicamente, en su definicin ms estril- era omnicomprensivo respecto a los procesos sociales. Los estudios de la especialidad de Filosofa se transformaban. Se eliminaron algunos nombres de disciplinas, especialidades, as como sus contenidos y puntos de vista que obedecan a la versin vulgar del marxismo que haba sido hegemnica por largos aos.

Los estudiantes de la especialidad en la Universidad de La Habana hoy y quizs en las Universidad de Las Villas y Santiago de Cuba-, tienen como un hecho natural el estudio de la obra de importantes tericos y militantes de la tradicin marxista y de la filosofa contempornea, as como la formacin desde el marxismo crtico y para su ejercicio. Algo que de lo que no dispuso mi generacin, ni las que estudiaron entre los aos 70 y mitad de los 90. Toda esa escalada de graduados tiene una deuda de lecturas inmensa. Esa deuda incluye el marxismo guerrillero latinoamericano y tercermundista, y el pensamiento de los grandes marxistas de la historia de Cuba, todo lo cual llenaba las pginas de Pensamiento Crtico, y evidentemente, ocupaba el tiempo, y la vida de quienes lo conceban, all por los 60. La falta de lecturas de generaciones posteriores solo ha sido saldada por una minora a travs del esfuerzo individual de una vida, por medio de soliloquios ante la ausencia de vida cientfica apropiada-, del encuentro fortuito con algunos ejemplares de Pensamiento Crtico y Ediciones R. Y tambin por otras vas, cuando fue posible empezando este siglo. En cambio, los estudiantes de ahora, tienen un mundo de textos digitales a su disposicin, que ojal sea aprovechado y convertido en saber, siempre poltico, tal y como hubiramos ansiado nosotros entonces. Esto se acompaa de una presentacin docente que est en condiciones de abrir posibilidades hermenuticas mltiples para su asimilacin.

Hoy escucho a mis estudiantes discutir sobre Luxemburgo y Trotsky en clase; permitirse enfoques crticos; leer polmicas histricas enteras, es decir, no reducidas a la exposicin y valoracin crtica de una sola parte. Despus hablarn de Marcuse, Habermas, Benjamin, Anderson y sus clasificaciones. En otras materias leen a Deleuze, Foucault, Vattimo. Pero ellos no saben que eso se ha logrado con mucho esfuerzo y pasin de profesores de algunas generaciones empezando por la primera-, y no como un simple resultado de la actualizacin de los Planes de Estudio o desarrollo lgico del conocimiento y la investigacin.

Sin embargo, las investigaciones genealgicas de aos recientes iniciadas en los 90- sobre la trayectoria del marxismo institucional en Cuba y sus conflictos en la dcada del 60, no han logrado un replanteo fundamental de la teora, una reconstruccin personal y colectiva de los conceptos y su historia, o una consciencia crtica generalizada sobre el marxismo corriente. No han promovido la pasin por volver con ojos propios a Marx y a todo el marxismo clsico de fines del XIX e inicios del XX que ha sido omitido, y a los ms contemporneos an, que integran el marxismo a discursos acadmicos o praxis polticas de izquierda en Cuba, Latinoamrica y el mundo. Algo que ya hacan los profesores y editores de Pensamiento Crtico en la dcada de los 60.

Me gustara decir que a esta altura del calendario hemos logrado conectarnos con la heterognea voluntad de saber del primer Departamento de Filosofa, que se concret en aquel Pensamiento siempre Crtico; que la internet aunque limitada- y los libros digitales han logrado consumar la ambicin de entonces, que no era propiamente docente o intelectual, sino ms bien poltico-revolucionaria. Y lo ms importante, ese proyecto ha inspirado siempre la pasin imprudente del saber. Deberamos recordar eso cuando leamos ahora se puede!- una buena parte del todo.

Natasha Gmez Velzquez. Profesora Titular. Facultad de Filosofa e Historia, Universidad de La Habana.

